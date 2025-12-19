Одеса новорічний ярмарок 2025 — що купити і скільки коштує

Люди біля різдвяних прилавків. Фото: Новини.LIVE

Попри постійні повітряні тривоги та відключення електроенергії Одеса поступово входить у передноворічний ритм. Біля Лютеранської церкви Святого Павла (Кірха), вже запрацював один із найпопулярніших міських ярмарків, який цього року має особливу атмосферу — камерну, затишну й дуже людяну. Тут немає нав’язливого фабричного блиску, зате багато ручної роботи, теплих розмов і речей з історією. За кожним виробом — конкретна людина, власний шлях і бажання подарувати відчуття свята навіть у непростий час.

Журналісти Новини.LIVE побували на ярмарку, щоб дізнатися, що цього року пропонують майстри, скільки коштують новорічні вироби та чим пригощають відвідувачів.

В’язані іграшки в Одесі

На одному зі столів — десятки в’язаних конячок різного розміру. Великі іграшки привертають увагу дітей, маленькі — легко вміщуються в долоню й часто стають символічним подарунком до свята. Майстриня Ліля розповідає, що в’яже з дитинства, але саме іграшки стали для неї окремим етапом у житті. За її словами, поштовхом стала зустріч із маленькою дівчинкою, яка просто запитала, чи вміє вона в’язати іграшки. Спроба перетворилася на захоплення, яке триває вже понад три роки.

"Я в’яжу дитячі речі, пінетки, пледи, багато іграшок, від великих, що дарують новонародженим, до маленьких, які носять як прикрасу до рюкзака. Це рік Коня, тому в мене багато саме конячок — і великих, і зовсім маленьких", — каже майстриня Ліля.

Майстриня Ліля про створення іграшок. Фото: Новини.LIVE

Символ нового року 2026. Фото: Новини.LIVE

Ціни на в’язані іграшки різняться залежно від розміру та складності роботи. Маленькі іграшки, які часто купують на ялинку, сумку або рюкзак, коштують від 150 до 180 гривень. Більші — у межах 600–700 гривень. Загалом, як зазначає майстриня, стартова ціна починається приблизно від 100 гривень, тож кожен може підібрати щось під свій бюджет.

В'язані іграшки різних розмірів. Фото: Новини.LIVE

Новорічний декор в Одесі

Поруч — яскравий стенд із новорічним декором. Віночки, основи для свічників, декоративні гарбузики та гноми — усе зроблено вручну й у невеликих кількостях. Інга розповідає, що почала займатися декором у декреті, коли через хворобу дитини змушена була залишитися вдома. Те, що починалося як спроба зайняти себе, з часом переросло у повноцінну справу.

"Раз подивилася в інтернеті, другий раз — і почала робити вдома. Це вже третій рік. Найбільше люди беруть віночки та свічники, а ще — маленькі новорічні гарбузики, бо це зручні подарунки", — ділиться майстриня Інга.

Майстриня Інга про декор. Фото: Новини.LIVE

Новорічний гном в шапці. Фото: Новини.LIVE

Ціни на декор коливаються від 150 гривень за невеликі елементи до 700–750 гривень за великі віночки на основі лози. Свічник — у середньому 450–550 гривень, гноми — близько 350 гривень, але, як з усмішкою додає майстриня, на ярмарку завжди можна трохи поторгуватися.

Новорічний вінок на двері. Фото: Новини.LIVE

Інклюзивна майстерня в Одесі

Окрему увагу на ярмарку привертає стенд інклюзивної майстерні "Важливий кожен". Це майстерня в Одесі, де працюють люди з аутизмом. Тут представлені вироби студентів — саме так у майстерні називають своїх учасників, адже головна мета роботи полягає у професійній підготовці.

"Ми громадська організація, створена батьками дітей з аутизмом. Проводимо заняття з кераміки, малювання, різних ремесел. Діти залишаються з нами, дорослішають, і ми розвиваємо цей напрям уже шість років", — розповідає Наталя.

Майстриня Наталя про майстерню для дітей. Фото: Новини.LIVE

Кукли ручної роботи. Фото: Новини.LIVE

Асортимент — від значків за 200 гривень до тарілок, іграшок і керамічних виробів, вартість яких може сягати понад тисячу гривень. Купуючи такі речі, відвідувачі ярмарку не лише знаходять подарунок, а й підтримують людей, для яких творчість стала способом соціалізації та самореалізації.

Новорічні іграшки ручної роботи. Фото: Новини.LIVE

Прикраси ручної роботи

Поруч із новорічними іграшками та декором на ярмарку окрему увагу привертають прикраси й обереги для дому. Тут не про масове виробництво — кожна річ має власну історію, сенс і зроблена руками майстрів. Ольга займається створенням ловців снів — домашнього декору, який водночас вважають оберегом. За її словами, такі прикраси не лише прикрашають простір, а й додають дому відчуття спокою та захищеності.

"От ловці снів, наприклад, вішають над ліжком і вони забирають на себе всі погані сни, погані думки. Взагалі, все погане виходить з першими променями сонця, а хороше залишається в домі", — розповідає Ольга.

Майстриня Ольга про ловців снів. Фото: Новини.LIVE

Великий ловець снів з пір'ям. Фото: Новини.LIVE

Асортимент у майстрині різний — від маленьких ловців за 200 гривень до великих, зі скляними елементами, що переливаються на світлі. Такі вироби коштують від 500 гривень і вище, залежно від розміру та складності. Є також прикраси для ялинки у стилі макраме — від 150 гривень, які покупці часто беруть як невеликий символічний подарунок. Поруч — прикраси з бісеру, натурального каміння та металу. Майстриня Олена працює у цій сфері вже близько 15 років і каже, що за цей час не раз змінювала напрямок, підлаштовуючись під смаки людей і модні тенденції.

"Я починала з бісерних жгутів, а зараз це брошки, чокери, сережки, каблучки. Дуже люблю трансформери — прикраси, з якими можна гратися і створювати нові образи", — пояснює Олена.

Майстриня Олена про прикраси. Фото: Новини.LIVE

Прикраси на шию. Фото: Новини.LIVE

Середня вартість прикрас — близько 700 гривень, але стартують ціни від 200 гривень. Сережки коштують від 400 гривень, браслети й каблучки — від 200. За словами майстрині, люди охоче беруть такі речі, бо це не просто аксесуар, а можливість порадувати себе у складний час.

Випічка та напої

Неподалік від прилавків із декором — зона ароматів. Тут продають свіжу випічку та теплі напої, які створюють на ярмарку справжню різдвяну атмосферу. У продажу — донати від 50 гривень, калачі по 120 гривень, а також традиційні різдвяні штолени: великі — за 450 гривень, менші — за 350. Продавці розповідають, що вся випічка готується під замовлення і доставляється щодня, тож товар не залежується. Особливою популярність має безалкогольний глінтвейн, який охоче беруть і дорослі, і діти.

"Це все випікається спеціально для нас. Минулого року ми продали близько 200 штоленів, цього — побачимо. Чим більше, тим краще", — ділиться Олеся.

Продавчиня Олена про асортимент випічки. Фото: Новини.LIVE

Різдвяні калачі в упаковці. Фото: Новини.LIVE

Новорічний ярмарок в Одесі цього року — не лише про покупки. Це про підтримку локальних майстрів, тепле спілкування, символічні подарунки та атмосферу свята, яку місто намагається зберегти навіть у непростий час.

