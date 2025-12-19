Одесса новогодняя ярмарка 2025 - что купить и сколько стоит

Люди возле рождественских прилавков. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на постоянные воздушные тревоги и отключения электроэнергии Одесса постепенно входит в предновогодний ритм. Возле Лютеранской церкви Святого Павла (Кирха), уже заработала одна из самых популярных городских ярмарок, которая в этом году имеет особую атмосферу — камерную, уютную и очень человечную. Здесь нет навязчивого фабричного блеска, зато много ручной работы, теплых разговоров и вещей с историей. За каждым изделием — конкретный человек, собственный путь и желание подарить ощущение праздника даже в непростое время.

Журналисты Новини.LIVE побывали на ярмарке, чтобы узнать, что в этом году предлагают мастера, сколько стоят новогодние изделия и чем угощают посетителей.

Реклама

Читайте также:

Вязаные игрушки в Одессе

На одном из столов — десятки вязаных лошадок разного размера. Большие игрушки привлекают внимание детей, маленькие — легко помещаются в ладонь и часто становятся символическим подарком к празднику. Мастерица Лиля рассказывает, что вяжет с детства, но именно игрушки стали для нее отдельным этапом в жизни. По ее словам, толчком стала встреча с маленькой девочкой, которая просто спросила, умеет ли она вязать игрушки. Попытка превратилась в увлечение, которое длится уже более трех лет.

"Я вяжу детские вещи, пинетки, пледы, много игрушек от больших что дарят новорожденным до маленьких, которые носят как украшение к рюкзаку. Это год Лошади, поэтому у меня много именно лошадок — и больших, и совсем маленьких", — говорит мастерица Лиля.

Мастерица Лиля о создании игрушек. Фото: Новини.LIVE

Символ нового 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Цены на вязаные игрушки различаются в зависимости от размера и сложности работы. Маленькие игрушки, которые часто покупают на елку, сумку или рюкзак, стоят от 150 до 180 гривен. Большие — в пределах 600-700 гривен. В целом, как отмечает мастерица, стартовая цена начинается примерно от 100 гривен, поэтому каждый может подобрать что-то под свой бюджет.

Вязаные игрушки разных размеров. Фото: Новини.LIVE

Новогодний декор в Одессе

Рядом — яркий стенд с новогодним декором. Веночки, основы для подсвечников, декоративные тыковки и гномы — все сделано вручную и в небольших количествах. Инга рассказывает, что начала заниматься декором в декрете, когда из-за болезни ребенка вынуждена была остаться дома. То, что начиналось как попытка занять себя, со временем переросло в полноценное дело.

"Раз посмотрела в интернете, второй раз — и начала делать дома. Это уже третий год. Больше всего люди берут веночки и подсвечники, а еще — маленькие новогодние тыковки, потому что это удобные подарки", — делится мастерица Инга.

Мастерица Инга о декоре. Фото: Новини.LIVE

Новогодний гном в шапке. Фото: Новини.LIVE

Цены на декор колеблются от 150 гривен за небольшие элементы до 700-750 гривен за большие веночки на основе лозы. Подсвечник — в среднем 450-550 гривен, гномы — около 350 гривен, но, как с улыбкой добавляет мастерица, на ярмарке всегда можно немного поторговаться.

Новогодний венок на дверь. Фото: Новини.LIVE

Инклюзивная мастерская в Одессе

Отдельное внимание на ярмарке привлекает стенд инклюзивной мастерской "Важен каждый". Это мастерская в Одессе, где работают люди с аутизмом. Здесь представлены изделия студентов — именно так в мастерской называют своих участников, ведь главная цель работы заключается в профессиональной подготовке.

"Мы общественная организация, созданная родителями детей с аутизмом. Проводим занятия по керамике, рисованию, различным ремеслам. Дети остаются с нами, взрослеют, и мы развиваем это направление уже шесть лет", — рассказывает Наталья.

Мастерица Наталья о мастерской для детей. Фото: Новини.LIVE

Куклы ручной работы. Фото: Новини.LIVE

Ассортимент — от значков за 200 гривен до тарелок, игрушек и керамических изделий, стоимость которых может достигать более тысячи гривен. Покупая такие вещи, посетители ярмарки не только находят подарок, но и поддерживают людей, для которых творчество стало способом социализации и самореализации.

Новогодние игрушки ручной работы. Фото: Новини.LIVE

Украшения ручной работы

Рядом с новогодними игрушками и декором на ярмарке отдельное внимание привлекают украшения и обереги для дома. Здесь не о массовом производстве — каждая вещь имеет собственную историю, смысл и сделана руками мастеров. Ольга занимается созданием ловцов снов — домашнего декора, который одновременно считают оберегом. По ее словам, такие украшения не только украшают пространство, но и придают дому ощущение покоя и защищенности.

"Вот ловцы снов, например, вешают над кроватью и они забирают на себя все плохие сны, плохие мысли. Вообще, все плохое выходит с первыми лучами солнца, а хорошее остается в доме", — рассказывает Ольга.

Мастерица Ольга о ловцах снов. Фото: Новини.LIVE

Большой ловец снов с перьями. Фото: Новини.LIVE

Ассортимент у мастерицы разный — от маленьких ловцов за 200 гривен до больших, со стеклянными элементами, переливающимися на свету. Такие изделия стоят от 500 гривен и выше, в зависимости от размера и сложности. Есть также украшения для елки в стиле макраме — от 150 гривен, которые покупатели часто берут как небольшой символический подарок. Рядом — украшения из бисера, натуральных камней и металла. Мастерица Елена работает в этой сфере уже около 15 лет и говорит, что за это время не раз меняла направление, подстраиваясь под вкусы людей и модные тенденции.

"Я начинала с бисерных жгутов, а сейчас это броши, чокеры, серьги, кольца. Очень люблю трансформеры — украшения, с которыми можно играть и создавать новые образы", — объясняет Елена.

Мастерица Елена об украшениях. Фото: Новини.LIVE

Украшения на шею. Фото: Новини.LIVE

Средняя стоимость украшений — около 700 гривен, но стартуют цены от 200 гривен. Серьги стоят от 400 гривен, браслеты и кольца — от 200. По словам мастерицы, люди охотно берут такие вещи, потому что это не просто аксессуар, а возможность порадовать себя в сложное время.

Выпечка и напитки

Неподалеку от прилавков с декором — зона ароматов. Здесь продают свежую выпечку и теплые напитки, которые создают на ярмарке настоящую рождественскую атмосферу. В продаже — донаты от 50 гривен, калачи по 120 гривен, а также традиционные рождественские штолены: большие — за 450 гривен, меньшие — за 350. Продавцы рассказывают, что вся выпечка готовится под заказ и доставляется ежедневно, поэтому товар не залеживается. Особой популярностью пользуется безалкогольный глинтвейн, который охотно берут и взрослые, и дети.

"Это все выпекается специально для нас. В прошлом году мы продали около 200 штоленов, в этом — увидим. Чем больше, тем лучше", — делится Олеся.

Продавщица Елена об ассортименте выпечки. Фото: Новини.LIVE

Рождественские калачи в упаковке. Фото: Новини.LIVE

Новогодняя ярмарка в Одессе в этом году — не только о покупках. Это о поддержке локальных мастеров, теплом общении, символических подарках и атмосфере праздника, которую город пытается сохранить даже в непростое время.

Ранее мы писали, о том что планируется из празднований в Одессе на новогодние праздники. А также, о том как украсили город к новому году.