Новый год 2026 в Одессе: цены в ресторанах и отелях

Накрытый стол в ресторане. Фото иллюстративное: pexels

В Одессе уже открыли бронирование на празднование Нового года 2026 в ресторанах и отелях, и цены вас удивят. Есть как бюджетные варианты с проживанием, так и большие праздничные ужины с шоу и программами.

Новини.LIVE подготовили подборку заведений Одессы, которые предлагают отпраздновать Новый год.

Новый год в одесских ресторанах

Планировать празднование Нового года 2026 в Одессе начали с осени, и многие заведения уже опубликовали свои предложения с составом услуг и приблизительными ценами. Так, например в ресторане "Veranda" на пляже Ланжерон подготовили праздничное новогоднее меню с несколькими видами салатов, закусок, горячих блюд и десертов. В стоимость 6000 грн с человека включен не только стол, но и шоу-программа, музыкальное сопровождение, фотограф, фотозона и бутылка шампанского, компот и минеральная вода. Бронирование рекомендуют делать заранее из-за ограниченного количества мест.

Празднование Нового года в ресторане "Veranda". Фото: скриншот с veranda-odessa.com

Alexandrovskiy Hotel и ресторан Cellini (OSCAR Night, 31 декабря). В анонсе названы цены по локациям: главный зал — 9000 грн, другие локации ресторана — 7000 грн. Отдельно в сообщении заведения есть цена Special set menu — 4000 грн с человека.

Празднование в Alexandrovskiy Hotel. Фото: instagram

M1 Club Hotel и P1 Prosecco Bar. Здесь акцент на пакете "проживание и празднование", причем прямо указано, что пакет учитывает депозит и программу. Минимальные обнародованные пакеты стартуют от 18 985 грн или 32 615 грн за вариант на одни сутки с празднованием; для пакета на двое суток суммы выше, в зависимости от категории номера.

Сообщения ресторанов. Фото: скриншот из instagram

Встреча Нового года и комендантский час

Отметим, что в Одессе, как и по всей Украине, комендантский час во время новогодних праздников не отменяется и, как и в другие праздничные дни в условиях военного положения, действует с 00:00 до 05:00. В этот период пребывание на улице запрещено без специальных разрешений, за исключением случаев, когда человек направляется в укрытие во время воздушной тревоги. Именно поэтому часть ресторанов в Одессе предлагает встретить Новый год до полуночи, с ранним началом праздничных застолий, тогда как другие заведения формируют программы на весь вечер, рассчитанные на пребывание гостей в помещении с учетом действующих ограничений.

Празднование Нового года в отеле

Некоторые отели Одессы уже предлагают комплексные пакеты с проживанием на Новый год. Так, в Premier Hotel Odessa есть пакет новогоднего отдыха со скидкой до 25 % на все категории номеров, включающий завтрак 1 января и поздний выезд до 16:00. Конкретную цену можно уточнить при бронировании на сайте, но примерная цена от 4000 грн и выше.

Празднование в Premier Hotel Odessa. Фото: скриншот с odesa-hotel.phnr.com

Другие отели у моря, например дизайн-отель Skopeli, предлагают комфортные номера с праздничной атмосферой и мероприятиями в ресторане с видом на море. Здесь продолжается раннее бронирование с возможностью выбрать номер в соответствии с бюджетом от 2 500 до 4 000 цена зависит от включенных услуг.

Празднование в Skopeli. Фото: скриншот с skopeli.com

В Hotel 52 на Екатерининской уже анонсировали вечеринку с ведущим и DJ для своих гостей. Там можно забронировать праздничный банкет и проживание в центре города, но цены зависят от категории номера и формата празднования — от классического банкета до вечеринки с диджеем.

Новогодняя ночь в Hotel 52. Фото: скриншот из instagram

В сети уже появились цены на новогоднюю ночь и в отеле и ресторанах NEMO. Здесь предлагают праздничную программу с шоу, ведущим, DJ, шоу с дельфинами, конкурсами и банкетом от бренд-шефа. Цена актуальна из публикаций заведения: 12 000 грн за человека для взрослых, детей 5-12 лет — 6 000 грн, детей до 5 лет — бесплатно.

Празднование у моря. Фото: скриншот с NEMO

Тем, кто планирует встретить Новый год в историческом центре Одессы, предлагают особый формат первого дня 2026 года. При условии бронирования проживания с 31 декабря на 1 января в Bristol Hotel Odesa.

Утро 1 января можно начать с завтрака в ресторане Le Grand или же продолжить празднование в формате одесского бранча на Приморском бульваре в Londonska Hotel. В программе — гастрономические сеты, музыкальное сопровождение от DJ, ведущего и KRITSAK BAND. Для семей с детьми предусмотрели отдельную зону с детским кинотеатром, попкорном и candy-bar.

Стоимость номеров в отеле от 11 996 грн до 52 568 грн.

Стоимость номеров в отеле. Фото: скриншот с bristol-hotel.com.ua

