Новогодние боксы 2026 в Одессе: цены, что входит, как заказать

Крупные рестораны Одессы уже открыли заказы на доставку готовых праздничных боксов на новогодний стол. Это удобный вариант для тех, кто хочет провести праздник без длительной готовки. В разных заведениях предлагают наборы с блюдами, напитками и десертами, а цены разнятся от 4 000 до почти 10 000 грн.

Что входит в праздничный бокс от одесских ресторанов и сколько стоит, узнавали корреспонденты Новини.LIVE.

Новогодние боксы для праздничного стола

В социальных сетях одесских ресторанов и кулинарных проектов появились предложения новогодних боксов 2026 для праздничного стола дома. Один из таких наборов предлагает ресторан "Облака". Бокс весом около 6 кг, который рассчитан на 4-6 человек. В нем, по анонсу, будут классические новогодние вкусности, включая салаты и закуски. Ориентировочная стоимость такого бокса — 4800 грн. Заказы принимают через Instagram.

Новогодний бокс 2026 от ресторана "Облака". Фото: скриншот из Instagram

Кулинарный проект The Roastery by Odesa предлагает мясное ассорти, грибное плато, куриный паштет, фаршированную рыбу, салат "Оливье" с ветчиной, "Шубу" с лососем, фету с печеным перцем, форшмак, хлеб и мандарины. Стоимость — 6 500 грн.

Новогодний бокс 2026 от The Roastery by Odesa. Фото: скриншот с thero.menu

Еще один популярный вариант анонсируют на странице ресторана "Огонь": там предлагают MINI и MAX боксы для новогоднего стола с большим количеством блюд (около 14 в MINI-формате) и более расширенным набором в MAX-версии. Стоимость — 8 350 грн.

Новогодний бокс 2026 от "Огонь". Фото: скриншот из Instagram

Ресторан "Яхта" из Одессы также анонсировал свой новогодний бокс 2026 за 4500 грн, вес — почти 7 кг. Заказ принимают еще с 15 декабря, и его можно сделать на любой день праздничного периода.



В сети ресторана Greenwich доступны несколько вариантов боксов:

"Праздник на двоих" — 4000 грн (специальная цена при самовывозе),

"Среди самых родных" — 8000 грн.

Наборы рассчитаны на разное количество гостей и включают традиционные новогодние блюда. Заказ можно сделать до 30 декабря, 19:00 с доставкой по всей Одессе или самовывозом.

Новогодний бокс 2026 от ресторана Greenwich. Фото: скриншот с greenwich

Ресторан Italy Bistro в соцсетях показывает большой бокс, почти на 6 кг, с традиционными новогодними позициями: салаты, холодные закуски, горячие блюда. Ориентировочная цена — 5500 грн, заказы принимают через Direct.

Новогодний бокс 2026 от ресторана Italy Bistro. Фото: скриншот из Instagram

Паб Pub House опубликовал в Instagram набор весом около 6 кг для компании. Цена — 3777 грн.

Новогодний бокс 2026 от Pub House. Фото: скриншот из Instagram

Ресторан "Дача" на Французском бульваре опубликовал свою новогоднюю "Дачную шкатулку" с блюдами, которые отражают украинскую и одесскую кулинарную традицию.

В наборе есть:

паштет из утиной печени — 500 г,

оливье с телячьим языком — 1000 г,

щука фаршированная — 1000 г,

фаршированная куриная шея — 500 г,

холодец из петуха — 500 г,

тартар из сельди — 200 г,

малосольная тюлька — 300 г,

запеченная утка с айвой — 1,8 кг,

маринованные лисички, печеные перцы с брынзой, хала и десерт — медовик с фундуком, а также бутылка красного вина.

Ориентировочная стоимость — 9 800 грн.

Новогодний бокс 2026 от ресторана Дача. Фото: скриншот из Instagram

Что обычно входит в боксы

Новогодние наборы одесских ресторанов обычно содержат:

салаты — оливье, "шуба" или авторские;

холодные закуски - паштеты, тартары, деликатесы;

мясные и рыбные блюда — фаршированная рыба, мясные рулеты;

горячие компоненты (в большие боксы);

десерты — медовик, пирожные или фрукты;

специи, соусы, хлеб.

В комплекты часто не включают алкоголь, его нужно заказывать отдельно.

