Відео
Україна
Головна Одеса Новорічні бокси в Одесі — що в них кладуть і скільки коштують

Новорічні бокси в Одесі — що в них кладуть і скільки коштують

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 18:28
Новорічні бокси 2026 в Одесі: ціни, що входить, як замовити
Святковий стіл. Фото ілюстративне: freepik

Великі ресторани Одеси вже відкрили замовлення на доставку готових святкових боксів на новорічний стіл. Це зручний варіант для тих, хто хоче провести свято без тривалого приготування. У різних закладах пропонують набори зі стравами, напоями та десертами, а ціни різняться від 4 000 до майже 10 000 грн.

Що входить у святковий бокс від одеських ресторанів та скільки коштує дізнавалися кореспонденти Новини.LIVE.

Новорічні бокси для святкового столу

У соціальних мережах одеських ресторанів і кулінарних проєктів з’явилися пропозиції новорічних боксів 2026 для святкового столу вдома. Один із таких наборів пропонує ресторан "Облака". Бокс вагою близько 6 кг, який розрахований на 4-6 осіб. У ньому, за анонсом, будуть класичні новорічні смаколики, включно із салатами та закусками. Орієнтовна вартість такого боксу — 4800 грн. Замовлення приймають через Instagram-повідомлення. 

Новорічні бокси в Одесі — що в них кладуть і скільки коштують - фото 1
Новорічний бокс 2026 від ресторану "Облака". Фото: скриншот з Instagram

Кулінарний проєкт The Roastery by Odesa пропонує м’ясне асорті, грибне плато, курячий паштет, фаршировану рибу, салат "Олів’є" з шинкою, "Шубу" з лососем, фету з печеним перцем, форшмак, хліб і мандарини. Вартість — 6 500 грн.

Новорічні бокси в Одесі — що в них кладуть і скільки коштують - фото 2
Новорічний бокс 2026 від The Roastery by Odesa. Фото: скриншот з thero.menu

Ще один популярний варіант анонсують на сторінці ресторану "Огонь": там пропонують MINI та MAX бокси для новорічного столу з великою кількістю страв (близько 14 у MINI-форматі) та більш розширеним набором у MAX-версії. Вартість — 8 350 грн.

Новорічні бокси в Одесі — що в них кладуть і скільки коштують - фото 3
Новорічний бокс 2026 від "Огонь". Фото: скриншот з Instagram

Ресторан "Яхта" з Одеси також анонсував свій новорічний бокс 2026 за 4500 грн, вага — майже 7 кг. Замовлення приймають ще з 15 грудня, і його можна зробити на будь-який день святкового періоду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


У мережі ресторану Greenwich доступні кілька варіантів боксів:

  • "Свято на двох" — 4000 грн (спеціальна ціна при самовивозі),
  • "Серед найрідніших" — 8000 грн.

Набори розраховані на різну кількість гостей та включають традиційні новорічні страви. Замовлення можна зробити до 30 грудня, 19:00 із доставкою по всій Одесі або самовивозом. 

Новорічні бокси в Одесі — що в них кладуть і скільки коштують - фото 4
Новорічний бокс 2026 від ресторану Greenwich. Фото: скриншот з greenwich

Ресторан Italy Bistro у соцмережах показує великий бокс, майже на 6 кг, з традиційними новорічними позиціями: салати, холодні закуски, гарячі страви. Орієнтовна ціна — 5500 грн, замовлення приймають через Direct.

Новорічні бокси в Одесі — що в них кладуть і скільки коштують - фото 5
Новорічний бокс 2026 від ресторану Italy Bistro. Фото: скриншот з Instagram 

Паб Pub House опублікував у Instagram набір вагою близько 6 кг для компанії. Ціна — 3777 грн.

Новорічні бокси в Одесі — що в них кладуть і скільки коштують - фото 6
Новорічний бокс 2026 від Pub House. Фото: скриншот з Instagram 

Ресторан "Дача" на Французькому бульварі опублікував свою новорічну "Дачну скриньку" зі стравами, які відображають українську та одеську кулінарну традицію.
У наборі є:

  • паштет із качиної печінки — 500 г,
  • олів’є з телячим язиком — 1000 г,
  • щука фарширована — 1000 г,
  • фарширована куряча шия — 500 г,
  • холодець із півня — 500 г,
  • тартар з оселедця — 200 г,
  • малосольна тюлька — 300 г,
  • запечена качка з айвою — 1,8 кг,

мариновані лисички, печені перці з бринзою, хала та десерт — медовик із фундуком, а також пляшка червоного вина.
Орієнтовна вартість — 9 800 грн.

Новорічні бокси в Одесі — що в них кладуть і скільки коштують - фото 7
Новорічний бокс 2026 від ресторану Дача. Фото: скриншот з Instagram 

Що зазвичай входить у бокси

Новорічні набори одеських ресторанів зазвичай містять:

  • салати — олів’є, "шуба" чи авторські;
  • холодні закуски — паштети, тартари, делікатеси;
  • м’ясні та рибні страви — фарширована риба, м’ясні рулети;
  • гарячі компоненти (у великі бокси);
  • десерти — медовик, тістечка чи фрукти;
  • спеції, соуси, хліб.

У комплекти часто не включають алкоголь, його потрібно замовляти окремо.

Нагадаємо, ми писали, яким бачить різдвяну Одесу ШІ 100 років назад. Також писали, скільки коштує відпочити в Одесі на свята.

Одеса свята Одеська область Новий рік Новини Одеси страви
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
