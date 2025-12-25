Відео
Відео

Різдво в Одесі 100 років тому — яким бачить місто ШІ

Різдво в Одесі 100 років тому — яким бачить місто ШІ

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 18:10
Різдво в Одесі 100 років тому очима штучного інтелекту
Різдво в Одесі за версією ШІ. Фото: Gemini

Різдво — одне з теплих сімейних свят. З покоління в покоління передаються різдні традиції святкування цього дня. Вони об’єднували родини, а вулиці наповнювалися затишком і спокоєм. ​Століття тому дух свята відчувався у кожній дрібниці — від вишукано вбраних площ до особливого настрою на обличчях перехожих.

Новини.LIVE за допомогою штучного інтелекту уявили, як святкували Різдво в Одесі 100 років тому.

Читайте також:

Вулиця Рішельєвська

Рішельєвська постає яскравою та людною. Уздовж бруківки — прикрашені ялинки й ярмаркові будиночки, над вулицею сяють гірлянди. Люди в старовинному одязі прогулюються пішки, а між ними повільно рухаються трамваї. Святковий банер на фасаді будівлі підкреслює дух різдвяної Одеси початку ХХ століття.

Різдво в Одесі 100 років тому очима ШІ
Святкування Різдва на вулиця Рішельєвській. Фото: Gemini

Біржова площа

На Біржовій площі — зима, ярмарок і головна міська ялинка. Біля будівлі збираються містяни, вдягнені за модою того часу. Простір виглядав би урочисто й водночас затишно.

Різдво в Одесі 100 років тому очима ШІ
Святкова Біржова площа. Фото: Gemini

Вулиця Преображенська

Преображенська виглядає велично й стримано. Трамваї їдуть засніженою вулицею, перехожі квапляться у справах, а над ними — різдвяне привітання. Архітектура створює відчуття стабільності та порядку, характерне для старої Одеси.

Різдво в Одесі 100 років тому очима ШІ
Різдво на вулиці Преображенській. Фото: Gemini

Оперний театр

Біля Одеського оперного театру — велика ялинка та святкові ятки. Театр, відкритий наприкінці XIX століття, виглядає як центр різдвяного життя. Напис "З Різдвом Христовим!" на фасаді додає сцені урочистості та тепла.

Різдво в Одесі 100 років тому очима ШІ
Оперний театр на Різдво. Фото: Gemini

Залізничний вокзал

Площа перед вокзалом — місце зустрічей і прощань. Прикрашена ялинка, святковий банер і люди в зимовому одязі створюють атмосферу очікування. Тут Різдво відчувається по особливому інакше.

Різдво в Одесі 100 років тому очима ШІ
Святковий залізничний вокзал. Фото: Gemini

Вулиця Дерибасівська

Дерибасівська — серце святкової Одеси. Вулиця сяє вогниками, люди прогулюються родинами, діти радіють святу, а серед натовпу можна помітити музикантів. Атмосфера тепла й доброзичлива, ніби час тут зупинився.

Різдво в Одесі 100 років тому очима ШІ
Святкування Різдва на Дерибасівській. Фото: Gemini

Нагадаємо, ми повідомляли, що в ШІ з'явився новий тренд — люди масово просять зробити фото у вишиванках. Також ми писали про те, що Україна піднялася у рейтинку ШІ.

Одеса Одеська область Різдво Новини Одеси штучний інтелект святкування
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
