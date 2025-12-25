Різдво в Одесі 100 років тому очима штучного інтелекту

Різдво в Одесі за версією ШІ. Фото: Gemini

Різдво — одне з теплих сімейних свят. З покоління в покоління передаються різдні традиції святкування цього дня. Вони об’єднували родини, а вулиці наповнювалися затишком і спокоєм. ​Століття тому дух свята відчувався у кожній дрібниці — від вишукано вбраних площ до особливого настрою на обличчях перехожих.

Новини.LIVE за допомогою штучного інтелекту уявили, як святкували Різдво в Одесі 100 років тому.

Реклама

Читайте також:

Вулиця Рішельєвська

Рішельєвська постає яскравою та людною. Уздовж бруківки — прикрашені ялинки й ярмаркові будиночки, над вулицею сяють гірлянди. Люди в старовинному одязі прогулюються пішки, а між ними повільно рухаються трамваї. Святковий банер на фасаді будівлі підкреслює дух різдвяної Одеси початку ХХ століття.

Святкування Різдва на вулиця Рішельєвській. Фото: Gemini

Біржова площа

На Біржовій площі — зима, ярмарок і головна міська ялинка. Біля будівлі збираються містяни, вдягнені за модою того часу. Простір виглядав би урочисто й водночас затишно.

Святкова Біржова площа. Фото: Gemini

Вулиця Преображенська

Преображенська виглядає велично й стримано. Трамваї їдуть засніженою вулицею, перехожі квапляться у справах, а над ними — різдвяне привітання. Архітектура створює відчуття стабільності та порядку, характерне для старої Одеси.

Різдво на вулиці Преображенській. Фото: Gemini

Оперний театр

Біля Одеського оперного театру — велика ялинка та святкові ятки. Театр, відкритий наприкінці XIX століття, виглядає як центр різдвяного життя. Напис "З Різдвом Христовим!" на фасаді додає сцені урочистості та тепла.

Оперний театр на Різдво. Фото: Gemini

Залізничний вокзал

Площа перед вокзалом — місце зустрічей і прощань. Прикрашена ялинка, святковий банер і люди в зимовому одязі створюють атмосферу очікування. Тут Різдво відчувається по особливому інакше.

Святковий залізничний вокзал. Фото: Gemini

Вулиця Дерибасівська

Дерибасівська — серце святкової Одеси. Вулиця сяє вогниками, люди прогулюються родинами, діти радіють святу, а серед натовпу можна помітити музикантів. Атмосфера тепла й доброзичлива, ніби час тут зупинився.

Святкування Різдва на Дерибасівській. Фото: Gemini

Нагадаємо, ми повідомляли, що в ШІ з'явився новий тренд — люди масово просять зробити фото у вишиванках. Також ми писали про те, що Україна піднялася у рейтинку ШІ.