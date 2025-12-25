Видео
Видео

Рождество в Одессе 100 лет назад — каким видет город ИИ

Рождество в Одессе 100 лет назад — каким видит город ИИ

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 18:10
Рождество в Одессе 100 лет назад глазами искусственного интеллекта
Рождество в Одессе по версии ИИ. Фото: Gemini

Рождество — один из самых теплых семейных праздников. Из поколения в поколение передаются рождественские традиции празднования этого дня. Они объединяли семьи, а улицы наполнялись уютом и спокойствием. Сто лет назад дух праздника ощущался в каждой мелочи — от изысканно украшенных площадей до особенного настроения на лицах прохожих.

Новини.LIVE с помощью искусственного интеллекта представили, как праздновали Рождество в Одессе 100 лет назад.

Читайте также:

Улица Ришельевская

Ришельевская предстает яркой и людной. Вдоль мостовой — украшенные елки и ярмарочные домики, над улицей сияют гирлянды. Люди в старинной одежде прогуливаются пешком, а между ними медленно движутся трамваи. Праздничный баннер на фасаде здания подчеркивает дух рождественской Одессы начала ХХ века.

Різдво в Одесі 100 років тому очима ШІ
Празднование Рождества на улица Ришельевской. Фото: Gemini

Биржевая площадь

На Биржевой площади — зима, ярмарка и главная городская елка. Возле здания собираются горожане, одетые по моде того времени. Пространство выглядело бы торжественно и одновременно уютно.

Різдво в Одесі 100 років тому очима ШІ
Праздничная Биржевая площадь, фото: Gemini

Улица Преображенская

Преображенская выглядит величественно и сдержанно. Трамваи едут по заснеженной улице, прохожие спешат по делам, а над ними — рождественское поздравление. Архитектура создает ощущение стабильности и порядка, характерное для старой Одессы.

Різдво в Одесі 100 років тому очима ШІ
Рождество на улице Преображенской. Фото: Gemini

Оперный театр

Возле Одесского оперного театра — большая елка и праздничные палатки. Театр, открытый в конце XIX века, выглядит как центр рождественской жизни. Надпись "С Рождеством Христовым!" на фасаде добавляет сцене торжественности и тепла.

Різдво в Одесі 100 років тому очима ШІ
Оперный театр на Рождество, фото: Gemini

Железнодорожный вокзал

Площадь перед вокзалом — место встреч и прощаний. Украшенная елка, праздничный баннер и люди в зимней одежде создают атмосферу ожидания. Здесь Рождество чувствуется по особому иначе.

Різдво в Одесі 100 років тому очима ШІ
Праздничный железнодорожный вокзал. Фото: Gemini

Улица Дерибасовская

Дерибасовская — сердце праздничной Одессы. Улица сияет огоньками, люди прогуливаются семьями, дети радуются празднику, а среди толпы можно заметить музыкантов. Атмосфера теплая и доброжелательная, будто время здесь остановилось.

Різдво в Одесі 100 років тому очима ШІ
Празднование Рождества на Дерибасовской, фото: Gemini

Напомним, мы сообщали, что в ИИ появился новый тренд — люди массово просят сделать фото в вышиванках. Также мы писали о том, что Украина поднялась в рейтинге ИИ.

Одесса Одесская область Рождество Новости Одессы искусственный интеллект празднование
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
