Ціни на фрукти в Одесі на свята

Жінка біля прилавку з фруктами. Фото: Новини.LIVE

На одеських базарах на свята стало особливо яскраво. Фруктові ряди рясніють цитрусовими, хурмою та виноградом, а екзотика привертає увагу цінами. Продавці кажуть, що дорогі фрукти беруть не щодня, а для святкового настрою. Найчастіше купують те, що легко подати на стіл і красиво виглядає.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на Новий базар в Одесі та дізналися актуальні ціни на фрукти.

Реклама

Читайте також:

Попит на фрукти

Фруктові прилавки нині заповнені як звичними, так і рідкісними позиціями. Покупці активно беруть мандарини, апельсини, хурму та виноград, а ягоди й екзотику — значно рідше. Продавці пояснюють, що такі фрукти зазвичай купують для особливих випадків або як прикрасу столу.

"Зараз вартість трохи зросла з технічних причин. Не через свята, на жаль. Просто логістика зараз порушена, доставка подорожчала, тому й ціни трохи підтягнулися. Усі й так розуміють, у чому справа", — розповідає продавчиня Ірина.

Продавчиня показує виноград. Фото: Новини.LIVE

Ціни на фрукти

Вартість залежить від країни походження та логістики. Імпортні позиції помітно дорожчі. Однак базові фрукти тримають більш стабільну ціну.

Стиглий ганат на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Актуальні розцінки на одеських базарах:

Мандарини — 100–170 грн/кг

Яблука — 50–70 грн/кг

Груші — 80–120 грн/кг

Гранати (Туреччина) — 160 грн/кг

Гранати (Сирія) — 180 грн/кг

Гранати (Іспанія, без кісточок) — 220 грн/кг

Банани — 90 грн/кг

Хурма "Шарон" (Ізраїль) — 200 грн/кг

Хурма (Азербайджан) — 100 грн/кг

Авокадо — 70–100 грн/кг

Виноград — 150–170 грн/кг

Виноград (Перу, без кісточки) — 450 грн/кг

Ківі (Греція) — 180 грн/кг

Ківі (Італія) — 300 грн/кг

Ківі "Голд" — 450 грн/кг

Ананас — 300–350 грн/шт

Манго (Перу) — 350 грн/шт

Черешня — 1500 грн/кг

Полуниця (Греція) — 850 грн/кг

Лохина — 900 грн/кг

Лічі — 900 грн/кг

Кумкват — 800 грн/кг

Кокос — 200 грн/шт

Полунця та виноград на базарі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштуючь калачі на базар в Одесі в період зимових свят. Також ми писали, що в Одесі провели новорічний ярмарок.