Головна Одеса Розкіш не для всіх — ціна фруктів на одеському ринку

Розкіш не для всіх — ціна фруктів на одеському ринку

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 18:10
Ціни на фрукти в Одесі на свята
Жінка біля прилавку з фруктами. Фото: Новини.LIVE

На одеських базарах на свята стало особливо яскраво. Фруктові ряди рясніють цитрусовими, хурмою та виноградом, а екзотика привертає увагу цінами. Продавці кажуть, що дорогі фрукти беруть не щодня, а для святкового настрою. Найчастіше купують те, що легко подати на стіл і красиво виглядає.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на Новий базар в Одесі та дізналися актуальні ціни на фрукти.

Попит на фрукти

Фруктові прилавки нині заповнені як звичними, так і рідкісними позиціями. Покупці активно беруть мандарини, апельсини, хурму та виноград, а ягоди й екзотику — значно рідше. Продавці пояснюють, що такі фрукти зазвичай купують для особливих випадків або як прикрасу столу.

"Зараз вартість трохи зросла з технічних причин. Не через свята, на жаль. Просто логістика зараз порушена, доставка подорожчала, тому й ціни трохи підтягнулися. Усі й так розуміють, у чому справа", — розповідає продавчиня Ірина.

Ціни на фрукти в Одесі
Продавчиня показує виноград. Фото: Новини.LIVE

Ціни на фрукти

Вартість залежить від країни походження та логістики. Імпортні позиції помітно дорожчі. Однак базові фрукти тримають більш стабільну ціну. 

Ціни на фрукти в Одесі
Стиглий ганат на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Актуальні розцінки на одеських базарах:

  • Мандарини — 100–170 грн/кг
  • Яблука — 50–70 грн/кг 
  • Груші — 80–120 грн/кг 
  • Гранати (Туреччина) — 160 грн/кг 
  • Гранати (Сирія) — 180 грн/кг
  • Гранати (Іспанія, без кісточок) — 220 грн/кг
  • Банани — 90 грн/кг 
  • Хурма "Шарон" (Ізраїль) — 200 грн/кг
  • Хурма (Азербайджан) — 100 грн/кг
  • Авокадо — 70–100 грн/кг
  • Виноград — 150–170 грн/кг
  • Виноград (Перу, без кісточки) — 450 грн/кг
  • Ківі (Греція) — 180 грн/кг
  • Ківі (Італія) — 300 грн/кг
  • Ківі "Голд" — 450 грн/кг
  • Ананас — 300–350 грн/шт
  • Манго (Перу) — 350 грн/шт
  • Черешня — 1500 грн/кг
  • Полуниця (Греція) — 850 грн/кг
  • Лохина — 900 грн/кг
  • Лічі — 900 грн/кг
  • Кумкват — 800 грн/кг
  • Кокос — 200 грн/шт
Ціни на фрукти в Одесі
Полунця та виноград на базарі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштуючь калачі на базар в Одесі в період зимових свят. Також ми писали, що в Одесі провели новорічний ярмарок.

Одеса фрукти ринок Одеська область Новини Одеси ціни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
