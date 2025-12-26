Ціни на фрукти в Одесі на свята

Розкіш не для всіх — ціна фруктів на одеському ринку
На одеських базарах на свята стало особливо яскраво. Фруктові ряди рясніють цитрусовими, хурмою та виноградом, а екзотика привертає увагу цінами. Продавці кажуть, що дорогі фрукти беруть не щодня, а для святкового настрою. Найчастіше купують те, що легко подати на стіл і красиво виглядає.
Журналісти Новини.LIVE вирушили на Новий базар в Одесі та дізналися актуальні ціни на фрукти.
Попит на фрукти
Фруктові прилавки нині заповнені як звичними, так і рідкісними позиціями. Покупці активно беруть мандарини, апельсини, хурму та виноград, а ягоди й екзотику — значно рідше. Продавці пояснюють, що такі фрукти зазвичай купують для особливих випадків або як прикрасу столу.
"Зараз вартість трохи зросла з технічних причин. Не через свята, на жаль. Просто логістика зараз порушена, доставка подорожчала, тому й ціни трохи підтягнулися. Усі й так розуміють, у чому справа", — розповідає продавчиня Ірина.
Ціни на фрукти
Вартість залежить від країни походження та логістики. Імпортні позиції помітно дорожчі. Однак базові фрукти тримають більш стабільну ціну.
Актуальні розцінки на одеських базарах:
- Мандарини — 100–170 грн/кг
- Яблука — 50–70 грн/кг
- Груші — 80–120 грн/кг
- Гранати (Туреччина) — 160 грн/кг
- Гранати (Сирія) — 180 грн/кг
- Гранати (Іспанія, без кісточок) — 220 грн/кг
- Банани — 90 грн/кг
- Хурма "Шарон" (Ізраїль) — 200 грн/кг
- Хурма (Азербайджан) — 100 грн/кг
- Авокадо — 70–100 грн/кг
- Виноград — 150–170 грн/кг
- Виноград (Перу, без кісточки) — 450 грн/кг
- Ківі (Греція) — 180 грн/кг
- Ківі (Італія) — 300 грн/кг
- Ківі "Голд" — 450 грн/кг
- Ананас — 300–350 грн/шт
- Манго (Перу) — 350 грн/шт
- Черешня — 1500 грн/кг
- Полуниця (Греція) — 850 грн/кг
- Лохина — 900 грн/кг
- Лічі — 900 грн/кг
- Кумкват — 800 грн/кг
- Кокос — 200 грн/шт
Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштуючь калачі на базар в Одесі в період зимових свят. Також ми писали, що в Одесі провели новорічний ярмарок.
Читайте Новини.LIVE!