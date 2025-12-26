Цены на фрукты в Одессе на праздники

Роскош не для всех — цена фруктов на одесском рынке
На одесских базарах на праздники стало особенно ярко. Фруктовые ряды пестрят цитрусовыми, хурмой и виноградом, а экзотика привлекает внимание ценами. Продавцы говорят, что дорогие фрукты берут не каждый день, а для праздничного настроения. Чаще всего покупают то, что легко подать на стол и красиво выглядит.
Журналисты Новини.LIVE отправились на Новый базар в Одессе и узнали актуальные цены на фрукты.
Спрос на фрукты
Фруктовые прилавки нынче заполнены как привычными, так и редкими позициями. Покупатели активно берут мандарины, апельсины, хурму и виноград, а ягоды и экзотику — значительно реже. Продавцы объясняют, что такие фрукты обычно покупают для особых случаев или как украшение стола.
"Сейчас стоимость немного выросла по техническим причинам. Не из-за праздников, к сожалению. Просто логистика сейчас нарушена, доставка подорожала, поэтому цены немного подтянулись. Все и так понимают, в чем дело", — рассказывает продавщица Ирина.
Цены на фрукты
Стоимость зависит от страны происхождения и логистики. Импортные позиции заметно дороже. Однако базовые фрукты держат более стабильную цену.
Актуальные расценки на одесских базарах:
- Мандарины — 100-170 грн/кг
- Яблоки — 50-70 грн/кг
- Груши — 80-120 грн/кг
- Гранаты (Турция) — 160 грн/кг
- Гранаты (Сирия) — 180 грн/кг
- Гранаты (Испания, без косточек) — 220 грн/кг
- Бананы — 90 грн/кг
- Хурма "Шарон" (Израиль) — 200 грн/кг
- Хурма (Азербайджан) — 100 грн/кг
- Авокадо — 70-100 грн/кг
- Виноград — 150-170 грн/кг
- Виноград (Перу, без косточки) — 450 грн/кг
- Киви (Греция) — 180 грн/кг
- Киви (Италия) — 300 грн/кг
- Киви "Голд" — 450 грн/кг
- Ананас — 300-350 грн/шт
- Манго (Перу) — 350 грн/шт
- Черешня — 1500 грн/кг
- Клубника (Греция) — 850 грн/кг
- Голубика — 900 грн/кг
- Личи — 900 грн/кг
- Кумкват — 800 грн/кг
- Кокос — 200 грн/шт
