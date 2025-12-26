Цены на фрукты в Одессе на праздники

Женщина возле прилавка с фруктами. Фото: Новини.LIVE

На одесских базарах на праздники стало особенно ярко. Фруктовые ряды пестрят цитрусовыми, хурмой и виноградом, а экзотика привлекает внимание ценами. Продавцы говорят, что дорогие фрукты берут не каждый день, а для праздничного настроения. Чаще всего покупают то, что легко подать на стол и красиво выглядит.

Журналисты Новини.LIVE отправились на Новый базар в Одессе и узнали актуальные цены на фрукты.

Реклама

Читайте также:

Спрос на фрукты

Фруктовые прилавки нынче заполнены как привычными, так и редкими позициями. Покупатели активно берут мандарины, апельсины, хурму и виноград, а ягоды и экзотику — значительно реже. Продавцы объясняют, что такие фрукты обычно покупают для особых случаев или как украшение стола.

"Сейчас стоимость немного выросла по техническим причинам. Не из-за праздников, к сожалению. Просто логистика сейчас нарушена, доставка подорожала, поэтому цены немного подтянулись. Все и так понимают, в чем дело", — рассказывает продавщица Ирина.

Продавщица показывает виноград. Фото: Новини.LIVE

Цены на фрукты

Стоимость зависит от страны происхождения и логистики. Импортные позиции заметно дороже. Однако базовые фрукты держат более стабильную цену.

Спелый ганат на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Актуальные расценки на одесских базарах:

Мандарины — 100-170 грн/кг

Яблоки — 50-70 грн/кг

Груши — 80-120 грн/кг

Гранаты (Турция) — 160 грн/кг

Гранаты (Сирия) — 180 грн/кг

Гранаты (Испания, без косточек) — 220 грн/кг

Бананы — 90 грн/кг

Хурма "Шарон" (Израиль) — 200 грн/кг

Хурма (Азербайджан) — 100 грн/кг

Авокадо — 70-100 грн/кг

Виноград — 150-170 грн/кг

Виноград (Перу, без косточки) — 450 грн/кг

Киви (Греция) — 180 грн/кг

Киви (Италия) — 300 грн/кг

Киви "Голд" — 450 грн/кг

Ананас — 300-350 грн/шт

Манго (Перу) — 350 грн/шт

Черешня — 1500 грн/кг

Клубника (Греция) — 850 грн/кг

Голубика — 900 грн/кг

Личи — 900 грн/кг

Кумкват — 800 грн/кг

Кокос — 200 грн/шт

Клубника и виноград на базаре, фото: Новости.LIVE

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоят калачи на базар в Одессе в период зимних праздников. Также мы писали, что в Одессе провели новогоднюю ярмарку.