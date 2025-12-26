Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Роскош не для всех — цена фруктов на одесском рынке

Роскош не для всех — цена фруктов на одесском рынке

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 18:10
Цены на фрукты в Одессе на праздники
Женщина возле прилавка с фруктами. Фото: Новини.LIVE

На одесских базарах на праздники стало особенно ярко. Фруктовые ряды пестрят цитрусовыми, хурмой и виноградом, а экзотика привлекает внимание ценами. Продавцы говорят, что дорогие фрукты берут не каждый день, а для праздничного настроения. Чаще всего покупают то, что легко подать на стол и красиво выглядит.

Журналисты Новини.LIVE отправились на Новый базар в Одессе и узнали актуальные цены на фрукты.

Реклама
Читайте также:

Спрос на фрукты

Фруктовые прилавки нынче заполнены как привычными, так и редкими позициями. Покупатели активно берут мандарины, апельсины, хурму и виноград, а ягоды и экзотику — значительно реже. Продавцы объясняют, что такие фрукты обычно покупают для особых случаев или как украшение стола.

"Сейчас стоимость немного выросла по техническим причинам. Не из-за праздников, к сожалению. Просто логистика сейчас нарушена, доставка подорожала, поэтому цены немного подтянулись. Все и так понимают, в чем дело", — рассказывает продавщица Ирина.

Ціни на фрукти в Одесі
Продавщица показывает виноград. Фото: Новини.LIVE

Цены на фрукты

Стоимость зависит от страны происхождения и логистики. Импортные позиции заметно дороже. Однако базовые фрукты держат более стабильную цену.

Ціни на фрукти в Одесі
Спелый ганат на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Актуальные расценки на одесских базарах:

  • Мандарины — 100-170 грн/кг
  • Яблоки — 50-70 грн/кг
  • Груши — 80-120 грн/кг
  • Гранаты (Турция) — 160 грн/кг
  • Гранаты (Сирия) — 180 грн/кг
  • Гранаты (Испания, без косточек) — 220 грн/кг
  • Бананы — 90 грн/кг
  • Хурма "Шарон" (Израиль) — 200 грн/кг
  • Хурма (Азербайджан) — 100 грн/кг
  • Авокадо — 70-100 грн/кг
  • Виноград — 150-170 грн/кг
  • Виноград (Перу, без косточки) — 450 грн/кг
  • Киви (Греция) — 180 грн/кг
  • Киви (Италия) — 300 грн/кг
  • Киви "Голд" — 450 грн/кг
  • Ананас — 300-350 грн/шт
  • Манго (Перу) — 350 грн/шт
  • Черешня — 1500 грн/кг
  • Клубника (Греция) — 850 грн/кг
  • Голубика — 900 грн/кг
  • Личи — 900 грн/кг
  • Кумкват — 800 грн/кг
  • Кокос — 200 грн/шт
Ціни на фрукти в Одесі
Клубника и виноград на базаре, фото: Новости.LIVE

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоят калачи на базар в Одессе в период зимних праздников. Также мы писали, что в Одессе провели новогоднюю ярмарку.

Одесса фрукты рынок Одесская область Новости Одессы цены
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации