Цены перед Рождеством в Одессе - черешня по 1500 тысячи за килограмм

Люди на Новом базаре в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Накануне Рождества для одесситов главным вопросом становится стоимость праздничного стола. Из-за проблем с логистикой и сезонных факторов цены на продукты в городе меняются чуть ли не каждую неделю. Импортные фрукты все больше превращаются в деликатес, поэтому многие семьи вынуждены планировать меню из более доступных, преимущественно отечественных овощей — чтобы было и бюджетно, и сытно.

Журналисты Новини.LIVE посетили Новый базар в Одессе, чтобы выяснить, сколько в этом году будет стоить рождественский стол, какие продукты подорожали больше всего и удается ли продавцам удерживать цены накануне праздников.

Стоимость калачей на рынке

Подготовка к Рождеству на Новом базаре в Одессе ощущается прежде всего в пекарских рядах. Именно здесь появляются сезонные новинки, которые покупатели рассматривают особенно внимательно, хотя общий поток людей пока остается умеренным. Продавцы говорят, что активность растет волнами — в основном накануне выходных и ближе к праздничным датам. Ожидание оживления связывают именно с рождественскими днями.

"Новинка этого года — рулеты с маком и орехами, с цукатами и шоколадом. Немножко ходят люди, рассматривают, но еще нет такого ажиотажа. Будем ждать завтра, послезавтра. Рождество, все же изменилось — люди привыкают", — говорит продавщица Анна.

Продавщица Анна о стоимости калачей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость калачей

Калач "Чародейка" (200 г) — 50 грн

Калач "Чародейка" (300 г) — 65 грн

Штолин праздничный (ванильный / шоколадный) — 280 грн

Стоимость Рождественских рулетов. Фото: Новини.LIVE

Овощи на Новом базаре

Овощные ряды перед праздниками работают в сдержанном режиме. По словам продавцов, цены пока держатся без резких скачков, хотя отдельные позиции уже подорожали из-за сезонности и импорта. Покупатели все чаще выбирают базовые овощи — картофель, морковь, лук, капусту — откладывая более дорогие покупки "на стол". Сам рынок в будние дни выглядит менее людным, но торговцы не теряют оптимизма. Ожидания связаны с предпраздничными днями, когда традиционно растет спрос.

"Пока еще цены, как были, так и есть — держатся. Надеемся, что так и останется. Разве что огурец и помидор немного подросли. Сегодня не очень базарный день, но в целом ждем людей ближе к празднику", — объясняет продавщица Екатерина.

Продавщица Екатерина о стоимости овощей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

Помидоры — 130-450 грн/кг

Перец (домашний) — 130-150 грн/кг

Кабачок (домашний) — 120 грн/кг

Кабачок (импортный) — 150 грн/кг

Цветная капуста — 60 грн/кг

Брокколи — 100-120 грн/кг

Морковь — 25 грн/кг

Картофель — 25 грн/кг

Лук — 25 грн/кг

Свёкла — 25 грн/кг

Баклажан (Испания) — 250 грн/кг

Капуста обыкновенная — 20 грн/кг

Капуста для голубцов — 30 грн/кг

Капуста молодая — 40 грн/кг

Овощи на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на базаре

Фруктовые прилавки накануне Рождества выглядят особенно ярко — даже несмотря на высокую стоимость импортных позиций. Продавцы отмечают: экзотические фрукты покупают не для ежедневного потребления, а скорее как украшение праздничного стола. Особым спросом пользуются: цитрусовые, хурма и виноград, тогда как ягоды остаются товаром "на особый случай".

"Клубника сейчас греческая, сезонная для зимы — стоит 850 гривен. Она хорошая, вкусная, как для этого времени. Также есть личи, физалис, кумкват — это больше для украшения стола, чем для ежедневной еды", — рассказывает продавщица Ирина.

Продавщица Ирина о стоимости фруктов. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов

Мандарины — 100-170 грн/кг

Яблоки — 50-70 грн/кг

Груша — 80-120 грн/кг

Гранаты (Турция) — 160 грн/кг

Гранаты (Сирия) — 180 грн/кг

Гранаты (Испания, без косточек) — 220 грн/кг

Бананы — 90 грн/кг

Хурма "Шарон" (Израиль) — 200 грн/кг

Хурма (Азербайджан) — 100 грн/кг

Авокадо — 70-100 грн/кг

Виноград — 150-170 грн/кг

Виноград (Перу, без косточки) — 450 грн/кг

Киви (Греция) — 180 грн/кг

Киви (Италия) — 300 грн/кг

Киви "Голд" — 450 грн/кг

Ананас — 300-350 грн/шт

Манго (Перу) — 350 грн/шт

Черешня — 1500 грн/кг

Клубника (Греция) — 850 грн/кг

Голубика — 900 грн/кг

Личи — 900 грн/кг

Кумкват — 800 грн/кг

Кокос — 200 грн/шт

Клубника в горшочке. Фото: Новини.LIVE

Мясо на базаре

В мясном отделе ситуация остается относительно стабильной, хотя себестоимость продукции растет. Продавцы признают: расходы на логистику, энергоносители и сырье сказываются, но перед праздниками стараются не перекладывать это полностью на покупателя. Люди покупают мясо небольшими порциями, ориентируясь на конкретные блюда к рождественскому столу. Наибольшим спросом пользуются колбасы, сало и копчености. После праздников, по словам продавцов, цены могут пересмотреть.

"Себестоимость, конечно, растет из-за условий, в которых мы живем. Но мы стараемся держать цену до Нового года и Рождества. После праздников уже будем смотреть по ситуации", — говорит продавщица Ольга.

Продавщица Ольга о стоимости мяса. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мясной продукции

Сало с мясной прорезью — 350 грн/кг

Сало соленое — 330 грн/кг

Солонина — 420 грн/кг

Подчеревок вареный — 430 грн/кг

Колбаса куриная — 400 грн/кг

Колбаса свиная — 450 грн/кг

Бочок копченый — 480 грн/кг

Шея копченая — 500 грн/кг

Бочок печеный — 480 грн/кг

Шея печеная — 500 грн/кг

Говядина копченая — 570 грн/кг

Говядина печеная — 570 грн/кг

Рулет свиной — 450 грн/кг

Рулет куриный — 420 грн/кг

Ребра копченые — 300 грн/кг

Подчеревок копченый — 430 грн/кг

Подчеревок печеный — 450 грн/кг

Печеночная колбаса — 230 грн/кг

Кровянка — 200 грн/кг

Варено-копченые колбасы — от 550 грн/кг

Сыровяленые колбасы — от 1000 грн/кг

Ветчина — 570 грн/кг

Вареная колбаса — 450 грн/кг

Сосиски куриные — 400 грн/кг

Сосиски телячьи (детские) — 550 грн/кг

Сардельки — 450 грн/кг

Копченая свиная колбаса. Фото: Новини.LIVE

Молочка на базаре

Молочные ряды пока работают без изменений в прайсах, однако покупателей здесь меньше, чем обычно. Продавцы связывают это с воздушными тревогами и общей усталостью людей. Спрос сохраняется на традиционные позиции — масло, сыр, сметану и брынзу. В то же время торговцы надеются, что ближе к Рождеству рынок оживится.

"Пока ничего не поднималось — все, как было. Людей мало, из-за тревог. Но мы надеемся, что к праздникам покупатели все же придут", — добавляет продавщица Ольга.

Продавщица Ольга о стоимости молочных продуктов. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочной продукции

Сыр сулугуни — 350 грн/кг

Сыры (моцарелла, брынза) — 300 грн/кг

Брынза овечья — 350 грн/кг

Брынза коровья — 280 грн/кг

Фета — 200 грн/кг

Козий сыр — 350 грн/кг

Масло домашнее — 500 грн/кг

Масло топленое — 350 грн/банка (0,5 л)

Творог кисломолочный — 240 грн/кг

Сметана нежирная — 160 грн/кг

Сметана жирная — 250 грн/кг

Сливки — 300-350 грн/кг

Творог кисломолочный на подносе. Фото: Новини.LIVE

Накануне Рождества Новый базар в Одессе живет в ожидании. Цены в целом остаются стабильными, резких скачков продавцы избегают сознательно. Покупатели приходят осторожно, покупают преимущественно необходимое, но праздничные позиции уже появляются в корзинах. Рынок, как и вся Одесса, держится — между тревогами, экономией и надеждой на светлый и теплый праздник.

