Цены перед Рождеством в Одессе - черешня по 1500 тысячи за килограмм

Накануне Рождества для одесситов главным вопросом становится стоимость праздничного стола. Из-за проблем с логистикой и сезонных факторов цены на продукты в городе меняются чуть ли не каждую неделю. Импортные фрукты все больше превращаются в деликатес, поэтому многие семьи вынуждены планировать меню из более доступных, преимущественно отечественных овощей — чтобы было и бюджетно, и сытно.
Журналисты Новини.LIVE посетили Новый базар в Одессе, чтобы выяснить, сколько в этом году будет стоить рождественский стол, какие продукты подорожали больше всего и удается ли продавцам удерживать цены накануне праздников.
Стоимость калачей на рынке
Подготовка к Рождеству на Новом базаре в Одессе ощущается прежде всего в пекарских рядах. Именно здесь появляются сезонные новинки, которые покупатели рассматривают особенно внимательно, хотя общий поток людей пока остается умеренным. Продавцы говорят, что активность растет волнами — в основном накануне выходных и ближе к праздничным датам. Ожидание оживления связывают именно с рождественскими днями.
"Новинка этого года — рулеты с маком и орехами, с цукатами и шоколадом. Немножко ходят люди, рассматривают, но еще нет такого ажиотажа. Будем ждать завтра, послезавтра. Рождество, все же изменилось — люди привыкают", — говорит продавщица Анна.
Стоимость калачей
- Калач "Чародейка" (200 г) — 50 грн
- Калач "Чародейка" (300 г) — 65 грн
- Штолин праздничный (ванильный / шоколадный) — 280 грн
Овощи на Новом базаре
Овощные ряды перед праздниками работают в сдержанном режиме. По словам продавцов, цены пока держатся без резких скачков, хотя отдельные позиции уже подорожали из-за сезонности и импорта. Покупатели все чаще выбирают базовые овощи — картофель, морковь, лук, капусту — откладывая более дорогие покупки "на стол". Сам рынок в будние дни выглядит менее людным, но торговцы не теряют оптимизма. Ожидания связаны с предпраздничными днями, когда традиционно растет спрос.
"Пока еще цены, как были, так и есть — держатся. Надеемся, что так и останется. Разве что огурец и помидор немного подросли. Сегодня не очень базарный день, но в целом ждем людей ближе к празднику", — объясняет продавщица Екатерина.
Стоимость овощей
- Помидоры — 130-450 грн/кг
- Перец (домашний) — 130-150 грн/кг
- Кабачок (домашний) — 120 грн/кг
- Кабачок (импортный) — 150 грн/кг
- Цветная капуста — 60 грн/кг
- Брокколи — 100-120 грн/кг
- Морковь — 25 грн/кг
- Картофель — 25 грн/кг
- Лук — 25 грн/кг
- Свёкла — 25 грн/кг
- Баклажан (Испания) — 250 грн/кг
- Капуста обыкновенная — 20 грн/кг
- Капуста для голубцов — 30 грн/кг
- Капуста молодая — 40 грн/кг
Фрукты на базаре
Фруктовые прилавки накануне Рождества выглядят особенно ярко — даже несмотря на высокую стоимость импортных позиций. Продавцы отмечают: экзотические фрукты покупают не для ежедневного потребления, а скорее как украшение праздничного стола. Особым спросом пользуются: цитрусовые, хурма и виноград, тогда как ягоды остаются товаром "на особый случай".
"Клубника сейчас греческая, сезонная для зимы — стоит 850 гривен. Она хорошая, вкусная, как для этого времени. Также есть личи, физалис, кумкват — это больше для украшения стола, чем для ежедневной еды", — рассказывает продавщица Ирина.
Стоимость фруктов
- Мандарины — 100-170 грн/кг
- Яблоки — 50-70 грн/кг
- Груша — 80-120 грн/кг
- Гранаты (Турция) — 160 грн/кг
- Гранаты (Сирия) — 180 грн/кг
- Гранаты (Испания, без косточек) — 220 грн/кг
- Бананы — 90 грн/кг
- Хурма "Шарон" (Израиль) — 200 грн/кг
- Хурма (Азербайджан) — 100 грн/кг
- Авокадо — 70-100 грн/кг
- Виноград — 150-170 грн/кг
- Виноград (Перу, без косточки) — 450 грн/кг
- Киви (Греция) — 180 грн/кг
- Киви (Италия) — 300 грн/кг
- Киви "Голд" — 450 грн/кг
- Ананас — 300-350 грн/шт
- Манго (Перу) — 350 грн/шт
- Черешня — 1500 грн/кг
- Клубника (Греция) — 850 грн/кг
- Голубика — 900 грн/кг
- Личи — 900 грн/кг
- Кумкват — 800 грн/кг
- Кокос — 200 грн/шт
Мясо на базаре
В мясном отделе ситуация остается относительно стабильной, хотя себестоимость продукции растет. Продавцы признают: расходы на логистику, энергоносители и сырье сказываются, но перед праздниками стараются не перекладывать это полностью на покупателя. Люди покупают мясо небольшими порциями, ориентируясь на конкретные блюда к рождественскому столу. Наибольшим спросом пользуются колбасы, сало и копчености. После праздников, по словам продавцов, цены могут пересмотреть.
"Себестоимость, конечно, растет из-за условий, в которых мы живем. Но мы стараемся держать цену до Нового года и Рождества. После праздников уже будем смотреть по ситуации", — говорит продавщица Ольга.
Стоимость мясной продукции
- Сало с мясной прорезью — 350 грн/кг
- Сало соленое — 330 грн/кг
- Солонина — 420 грн/кг
- Подчеревок вареный — 430 грн/кг
- Колбаса куриная — 400 грн/кг
- Колбаса свиная — 450 грн/кг
- Бочок копченый — 480 грн/кг
- Шея копченая — 500 грн/кг
- Бочок печеный — 480 грн/кг
- Шея печеная — 500 грн/кг
- Говядина копченая — 570 грн/кг
- Говядина печеная — 570 грн/кг
- Рулет свиной — 450 грн/кг
- Рулет куриный — 420 грн/кг
- Ребра копченые — 300 грн/кг
- Подчеревок копченый — 430 грн/кг
- Подчеревок печеный — 450 грн/кг
- Печеночная колбаса — 230 грн/кг
- Кровянка — 200 грн/кг
- Варено-копченые колбасы — от 550 грн/кг
- Сыровяленые колбасы — от 1000 грн/кг
- Ветчина — 570 грн/кг
- Вареная колбаса — 450 грн/кг
- Сосиски куриные — 400 грн/кг
- Сосиски телячьи (детские) — 550 грн/кг
- Сардельки — 450 грн/кг
Молочка на базаре
Молочные ряды пока работают без изменений в прайсах, однако покупателей здесь меньше, чем обычно. Продавцы связывают это с воздушными тревогами и общей усталостью людей. Спрос сохраняется на традиционные позиции — масло, сыр, сметану и брынзу. В то же время торговцы надеются, что ближе к Рождеству рынок оживится.
"Пока ничего не поднималось — все, как было. Людей мало, из-за тревог. Но мы надеемся, что к праздникам покупатели все же придут", — добавляет продавщица Ольга.
Стоимость молочной продукции
- Сыр сулугуни — 350 грн/кг
- Сыры (моцарелла, брынза) — 300 грн/кг
- Брынза овечья — 350 грн/кг
- Брынза коровья — 280 грн/кг
- Фета — 200 грн/кг
- Козий сыр — 350 грн/кг
- Масло домашнее — 500 грн/кг
- Масло топленое — 350 грн/банка (0,5 л)
- Творог кисломолочный — 240 грн/кг
- Сметана нежирная — 160 грн/кг
- Сметана жирная — 250 грн/кг
- Сливки — 300-350 грн/кг
Накануне Рождества Новый базар в Одессе живет в ожидании. Цены в целом остаются стабильными, резких скачков продавцы избегают сознательно. Покупатели приходят осторожно, покупают преимущественно необходимое, но праздничные позиции уже появляются в корзинах. Рынок, как и вся Одесса, держится — между тревогами, экономией и надеждой на светлый и теплый праздник.
