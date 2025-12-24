Видео
Черешня 1500 грн за кг — рождественские цены на рынке в Одессе

Черешня 1500 грн за кг — рождественские цены на рынке в Одессе

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 19:47
Цены перед Рождеством в Одессе - черешня по 1500 тысячи за килограмм
Люди на Новом базаре в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Накануне Рождества для одесситов главным вопросом становится стоимость праздничного стола. Из-за проблем с логистикой и сезонных факторов цены на продукты в городе меняются чуть ли не каждую неделю. Импортные фрукты все больше превращаются в деликатес, поэтому многие семьи вынуждены планировать меню из более доступных, преимущественно отечественных овощей — чтобы было и бюджетно, и сытно.

Журналисты Новини.LIVE посетили Новый базар в Одессе, чтобы выяснить, сколько в этом году будет стоить рождественский стол, какие продукты подорожали больше всего и удается ли продавцам удерживать цены накануне праздников.

Читайте также:

Стоимость калачей на рынке

Подготовка к Рождеству на Новом базаре в Одессе ощущается прежде всего в пекарских рядах. Именно здесь появляются сезонные новинки, которые покупатели рассматривают особенно внимательно, хотя общий поток людей пока остается умеренным. Продавцы говорят, что активность растет волнами — в основном накануне выходных и ближе к праздничным датам. Ожидание оживления связывают именно с рождественскими днями.

"Новинка этого года  рулеты с маком и орехами, с цукатами и шоколадом. Немножко ходят люди, рассматривают, но еще нет такого ажиотажа. Будем ждать завтра, послезавтра. Рождество, все же изменилось  люди привыкают", — говорит продавщица Анна.

Ціни на Новому базарі в Одесі перед Різдвом — що подорожчало - фото 1
Продавщица Анна о стоимости калачей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость калачей

  • Калач "Чародейка" (200 г) — 50 грн
  • Калач "Чародейка" (300 г) — 65 грн
  • Штолин праздничный (ванильный / шоколадный) — 280 грн
Ціни на Новому базарі в Одесі перед Різдвом — що подорожчало - фото 2
Стоимость Рождественских рулетов. Фото: Новини.LIVE

Овощи на Новом базаре

Овощные ряды перед праздниками работают в сдержанном режиме. По словам продавцов, цены пока держатся без резких скачков, хотя отдельные позиции уже подорожали из-за сезонности и импорта. Покупатели все чаще выбирают базовые овощи — картофель, морковь, лук, капусту — откладывая более дорогие покупки "на стол". Сам рынок в будние дни выглядит менее людным, но торговцы не теряют оптимизма. Ожидания связаны с предпраздничными днями, когда традиционно растет спрос.

"Пока еще цены, как были, так и есть  держатся. Надеемся, что так и останется. Разве что огурец и помидор немного подросли. Сегодня не очень базарный день, но в целом ждем людей ближе к празднику", — объясняет продавщица Екатерина.

Ціни на Новому базарі в Одесі перед Різдвом — що подорожчало - фото 2
Продавщица Екатерина о стоимости овощей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

  • Помидоры — 130-450 грн/кг
  • Перец (домашний) — 130-150 грн/кг
  • Кабачок (домашний) — 120 грн/кг
  • Кабачок (импортный) — 150 грн/кг
  • Цветная капуста — 60 грн/кг
  • Брокколи — 100-120 грн/кг
  • Морковь — 25 грн/кг
  • Картофель — 25 грн/кг
  • Лук — 25 грн/кг
  • Свёкла — 25 грн/кг
  • Баклажан (Испания) — 250 грн/кг
  • Капуста обыкновенная — 20 грн/кг
  • Капуста для голубцов — 30 грн/кг
  • Капуста молодая — 40 грн/кг
Ціни на Новому базарі в Одесі перед Різдвом — що подорожчало - фото 4
Овощи на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на базаре

Фруктовые прилавки накануне Рождества выглядят особенно ярко — даже несмотря на высокую стоимость импортных позиций. Продавцы отмечают: экзотические фрукты покупают не для ежедневного потребления, а скорее как украшение праздничного стола. Особым спросом пользуются: цитрусовые, хурма и виноград, тогда как ягоды остаются товаром "на особый случай".

"Клубника сейчас греческая, сезонная для зимы  стоит 850 гривен. Она хорошая, вкусная, как для этого времени. Также есть личи, физалис, кумкват  это больше для украшения стола, чем для ежедневной еды", — рассказывает продавщица Ирина.

Ціни на Новому базарі в Одесі перед Різдвом — що подорожчало - фото 3
Продавщица Ирина о стоимости фруктов. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов

  • Мандарины — 100-170 грн/кг
  • Яблоки — 50-70 грн/кг
  • Груша — 80-120 грн/кг
  • Гранаты (Турция) — 160 грн/кг
  • Гранаты (Сирия) — 180 грн/кг
  • Гранаты (Испания, без косточек) — 220 грн/кг
  • Бананы — 90 грн/кг
  • Хурма "Шарон" (Израиль) — 200 грн/кг
  • Хурма (Азербайджан) — 100 грн/кг
  • Авокадо — 70-100 грн/кг
  • Виноград — 150-170 грн/кг
  • Виноград (Перу, без косточки) — 450 грн/кг
  • Киви (Греция) — 180 грн/кг
  • Киви (Италия) — 300 грн/кг
  • Киви "Голд" — 450 грн/кг
  • Ананас — 300-350 грн/шт
  • Манго (Перу) — 350 грн/шт
  • Черешня — 1500 грн/кг
  • Клубника (Греция) — 850 грн/кг
  • Голубика — 900 грн/кг
  • Личи — 900 грн/кг
  • Кумкват — 800 грн/кг
  • Кокос — 200 грн/шт
Ціни на Новому базарі в Одесі перед Різдвом — що подорожчало - фото 6
Клубника в горшочке. Фото: Новини.LIVE

Мясо на базаре

В мясном отделе ситуация остается относительно стабильной, хотя себестоимость продукции растет. Продавцы признают: расходы на логистику, энергоносители и сырье сказываются, но перед праздниками стараются не перекладывать это полностью на покупателя. Люди покупают мясо небольшими порциями, ориентируясь на конкретные блюда к рождественскому столу. Наибольшим спросом пользуются колбасы, сало и копчености. После праздников, по словам продавцов, цены могут пересмотреть.

"Себестоимость, конечно, растет из-за условий, в которых мы живем. Но мы стараемся держать цену до Нового года и Рождества. После праздников уже будем смотреть по ситуации", — говорит продавщица Ольга.

Ціни на Новому базарі в Одесі перед Різдвом — що подорожчало - фото 4
Продавщица Ольга о стоимости мяса. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мясной продукции

  • Сало с мясной прорезью — 350 грн/кг
  • Сало соленое — 330 грн/кг
  • Солонина — 420 грн/кг
  • Подчеревок вареный — 430 грн/кг
  • Колбаса куриная — 400 грн/кг
  • Колбаса свиная — 450 грн/кг
  • Бочок копченый — 480 грн/кг
  • Шея копченая — 500 грн/кг
  • Бочок печеный — 480 грн/кг
  • Шея печеная — 500 грн/кг
  • Говядина копченая — 570 грн/кг
  • Говядина печеная — 570 грн/кг
  • Рулет свиной — 450 грн/кг
  • Рулет куриный — 420 грн/кг
  • Ребра копченые — 300 грн/кг
  • Подчеревок копченый — 430 грн/кг
  • Подчеревок печеный — 450 грн/кг
  • Печеночная колбаса — 230 грн/кг
  • Кровянка — 200 грн/кг
  • Варено-копченые колбасы — от 550 грн/кг
  • Сыровяленые колбасы — от 1000 грн/кг
  • Ветчина — 570 грн/кг
  • Вареная колбаса — 450 грн/кг
  • Сосиски куриные — 400 грн/кг
  • Сосиски телячьи (детские) — 550 грн/кг
  • Сардельки — 450 грн/кг
Ціни на Новому базарі в Одесі перед Різдвом — що подорожчало - фото 8
Копченая свиная колбаса. Фото: Новини.LIVE

Молочка на базаре

Молочные ряды пока работают без изменений в прайсах, однако покупателей здесь меньше, чем обычно. Продавцы связывают это с воздушными тревогами и общей усталостью людей. Спрос сохраняется на традиционные позиции — масло, сыр, сметану и брынзу. В то же время торговцы надеются, что ближе к Рождеству рынок оживится.

"Пока ничего не поднималось  все, как было. Людей мало, из-за тревог. Но мы надеемся, что к праздникам покупатели все же придут", — добавляет продавщица Ольга.

Ціни на Новому базарі в Одесі перед Різдвом — що подорожчало - фото 5
Продавщица Ольга о стоимости молочных продуктов. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочной продукции

  • Сыр сулугуни — 350 грн/кг
  • Сыры (моцарелла, брынза) — 300 грн/кг
  • Брынза овечья — 350 грн/кг
  • Брынза коровья — 280 грн/кг
  • Фета — 200 грн/кг
  • Козий сыр — 350 грн/кг
  • Масло домашнее — 500 грн/кг
  • Масло топленое — 350 грн/банка (0,5 л)
  • Творог кисломолочный — 240 грн/кг
  • Сметана нежирная — 160 грн/кг
  • Сметана жирная — 250 грн/кг
  • Сливки — 300-350 грн/кг
Ціни на Новому базарі в Одесі перед Різдвом — що подорожчало - фото 10
Творог кисломолочный на подносе. Фото: Новини.LIVE

Накануне Рождества Новый базар в Одессе живет в ожидании. Цены в целом остаются стабильными, резких скачков продавцы избегают сознательно. Покупатели приходят осторожно, покупают преимущественно необходимое, но праздничные позиции уже появляются в корзинах. Рынок, как и вся Одесса, держится — между тревогами, экономией и надеждой на светлый и теплый праздник.

Ранее мы писали, о том какие традиции Одесситы сохраняют в своих семьях на Рождество. А также, о том как правильно праздновать Рождество по Христианским обрядам.

Одесса продукты еда Рождество Новости Одессы блюда Щедрая кутья постные блюда
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
