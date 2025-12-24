Ціни перед Різдвом в Одесі - черешня по 1500 тисячі за кілограм

Люди на Новому базарі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Напередодні Різдва для одеситів головним питанням стає вартість святкового столу. Через проблеми з логістикою та сезонні чинники ціни на продукти в місті змінюються ледь не щотижня. Імпортні фрукти дедалі більше перетворюються на делікатес, тож багато родин змушені планувати меню з доступніших, переважно вітчизняних овочів — аби було і бюджетно, і ситно.

Журналісти Новини.LIVE завітали на Новий базар в Одесі, щоб з’ясувати, скільки цього року коштуватиме різдвяний стіл, які продукти подорожчали найбільше та чи вдається продавцям утримувати ціни напередодні свят.

Вартість калачів на ринку

Підготовка до Різдва на Новому базарі в Одесі відчувається насамперед у пекарських рядах. Саме тут з’являються сезонні новинки, які покупці розглядають особливо уважно, хоча загальний потік людей поки що залишається помірним. Продавці кажуть, що активність зростає хвилями — здебільшого напередодні вихідних і ближче до святкових дат. Очікування пожвавлення пов’язують саме з різдвяними днями.

"Новинка цього року — рулети з маком та горіхами, з цукатами й шоколадом. Трішки ходять люди розглядають, але ще немає такого ажіотажу. Будемо чекати завтра, післязавтра. Різдво, все ж змінилося — люди звикають", — каже продавчиня Анна.

Продавчиня Анна про вартість калачів. Фото: Новини.LIVE

Вартість калачів

Калач "Чародійка" (200 г) — 50 грн

Калач "Чародійка" (300 г) — 65 грн

Штолін святковий (ванільний / шоколадний) — 280 грн

Вартість Різдвяних рулетів. Фото: Новини.LIVE

Овочі на Новому базарі

Овочеві ряди перед святами працюють у стриманому режимі. За словами продавців, ціни наразі тримаються без різких стрибків, хоча окремі позиції вже подорожчали через сезонність та імпорт. Покупці все частіше обирають базові овочі — картоплю, моркву, цибулю, капусту — відкладаючи дорожчі покупки "на стіл". Сам ринок у будні дні виглядає менш людним, але торговці не втрачають оптимізму. Очікування пов’язані з передсвятковими днями, коли традиційно зростає попит.

"Поки ще ціни, як були, так і є — тримаються. Сподіваємося, що так і залишиться. Хіба що огірок і помідор трохи підросли. Сьогодні не дуже базарний день, але загалом чекаємо людей ближче до свята", — пояснює продавчиня Катерина.

Продавчиня Катерина про вартість овочів. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

Помідори — 130–450 грн/кг

Перець (домашній) — 130–150 грн/кг

Кабачок (домашній) — 120 грн/кг

Кабачок (імпортний) — 150 грн/кг

Цвітна капуста — 60 грн/кг

Броколі — 100–120 грн/кг

Морква — 25 грн/кг

Картопля — 25 грн/кг

Цибуля — 25 грн/кг

Буряк — 25 грн/кг

Баклажан (Іспанія) — 250 грн/кг

Капуста звичайна — 20 грн/кг

Капуста для голубців — 30 грн/кг

Капуста молода — 40 грн/кг

Овочі на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на базарі

Фруктові прилавки напередодні Різдва виглядають особливо яскраво — навіть попри високу вартість імпортних позицій. Продавці відзначають: екзотичні фрукти купують не для щоденного споживання, а радше як прикрасу святкового столу. Особливим попит мають: цитрусові, хурма та виноград, тоді як ягоди залишаються товаром "на особливий випадок".

"Полуниця зараз грецька, сезонна для зими — коштує 850 гривень. Вона гарна, смачна, як для цього часу. Також є лічі, фізаліс, кумкват — це більше для прикрашання столу, ніж для щоденної їжі", — розповідає продавчиня Ірина.

Продавчиня Ірина про вартість фруктів. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів

Мандарини — 100–170 грн/кг

Яблука — 50–70 грн/кг

Груші — 80–120 грн/кг

Гранати (Туреччина) — 160 грн/кг

Гранати (Сирія) — 180 грн/кг

Гранати (Іспанія, без кісточок) — 220 грн/кг

Банани — 90 грн/кг

Хурма "Шарон" (Ізраїль) — 200 грн/кг

Хурма (Азербайджан) — 100 грн/кг

Авокадо — 70–100 грн/кг

Виноград — 150–170 грн/кг

Виноград (Перу, без кісточки) — 450 грн/кг

Ківі (Греція) — 180 грн/кг

Ківі (Італія) — 300 грн/кг

Ківі "Голд" — 450 грн/кг

Ананас — 300–350 грн/шт

Манго (Перу) — 350 грн/шт

Черешня — 1500 грн/кг

Полуниця (Греція) — 850 грн/кг

Лохина — 900 грн/кг

Лічі — 900 грн/кг

Кумкват — 800 грн/кг

Кокос — 200 грн/шт

Полуниця в горщику. Фото: Новини.LIVE

М'ясо на базарі

У м’ясному відділі ситуація залишається відносно стабільною, хоча собівартість продукції зростає. Продавці визнають: витрати на логістику, енергоносії та сировину даються взнаки, але перед святами намагаються не перекладати це повністю на покупця. Люди купують м’ясо невеликими порціями, орієнтуючись на конкретні страви до різдвяного столу. Найбільший попит мають ковбаси, сало та копченості. Після свят, за словами продавців, ціни можуть переглянути.

"Собівартість, звичайно, зростає через умови, в яких ми живемо. Але ми стараємося тримати ціну до Нового року і Різдва. Після свят уже будемо дивитися по ситуації", — каже продавчиня Ольга.

Продавчиня Ольга про вартість м'яса. Фото: Новини.LIVE

Вартість м'ясної продукції

Сало з м’ясною проріззю — 350 грн/кг

Сало солоне — 330 грн/кг

Солонина — 420 грн/кг

Підчеревок варений — 430 грн/кг

Ковбаса куряча — 400 грн/кг

Ковбаса свиняча — 450 грн/кг

Бочок копчений — 480 грн/кг

Шия копчена — 500 грн/кг

Бочок печений — 480 грн/кг

Шия печена — 500 грн/кг

Яловичина копчена — 570 грн/кг

Яловичина печена — 570 грн/кг

Рулет свинячий — 450 грн/кг

Рулет курячий — 420 грн/кг

Ребра копчені — 300 грн/кг

Підчеревок копчений — 430 грн/кг

Підчеревок печений — 450 грн/кг

Печінкова ковбаса — 230 грн/кг

Кров’янка — 200 грн/кг

Варено-копчені ковбаси — від 550 грн/кг

Сиров’ялені ковбаси — від 1000 грн/кг

Шинка — 570 грн/кг

Варена ковбаса — 450 грн/кг

Сосиски курячі — 400 грн/кг

Сосиски телячі (дитячі) — 550 грн/кг

Сардельки — 450 грн/кг

Копчена свиняча ковбаса. Фото: Новини.LIVE

Молочка на базарі

Молочні ряди наразі працюють без змін у прайсах, однак покупців тут менше, ніж зазвичай. Продавці пов’язують це з повітряними тривогами та загальною втомою людей. Попит зберігається на традиційні позиції — масло, сир, сметану та бринзу. Водночас торговці сподіваються, що ближче до Різдва ринок пожвавиться.

"Поки нічого не підіймалося — усе, як було. Людей мало, через тривоги. Але ми сподіваємося, що до свят покупці все ж прийдуть", — додає продавчиня Ольга.

Продавчиня Ольга про вартість молочних продуктів. Фото: Новини.LIVE

Вартість молочної продукції

Сир сулугуні — 350 грн/кг

Сири (моцарела, бринза) — 300 грн/кг

Бринза овеча — 350 грн/кг

Бринза коров’яча — 280 грн/кг

Фета — 200 грн/кг

Козячий сир — 350 грн/кг

Масло домашнє — 500 грн/кг

Масло топлене — 350 грн/банка (0,5 л)

Сир кисломолочний — 240 грн/кг

Сметана нежирна — 160 грн/кг

Сметана жирна — 250 грн/кг

Вершки — 300–350 грн/кг

Сир кисломолочний на таці. Фото: Новини.LIVE

Напередодні Різдва Новий базар в Одесі живе в очікуванні. Ціни загалом залишаються стабільними, різких стрибків продавці уникають свідомо. Покупці приходять обережно, купують переважно необхідне, але святкові позиції вже з’являються у кошиках. Ринок, як і вся Одеса, тримається — між тривогами, економією та надією на світле й тепле свято.

