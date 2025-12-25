Цены на калачи в Одессе на Рождество и Новый Год

Калачи на прилавке в Одессе. Фото: Новости.LIVE

Готовясь к Рождеству одесситы все внимательнее считают расходы на праздничный стол. Цены на продукты в городе меняются часто, поэтому семьи заранее планируют покупки. Особое внимание в этом году уделяют выпечке — традиционным калачам и праздничным сладостям.

Журналисты Новини.LIVE посмотрели, какие калачи сейчас предлагают на Новом базаре и по каким ценам.

Реклама

Читайте также:

Праздничные настроения

Подготовка к праздникам на Новом базаре в Одессе больше всего ощутима в пекарских рядах. Именно здесь появляются сезонные калачи и праздничная выпечка. Поток людей пока умеренный, но продавцы говорят, что оживление ожидают ближе к выходным. Многие одесситы больше присматриваются к ассортименту, чем покупают.

"Новинка этого года — рулеты с маком и орехами, с цукатами и шоколадом. Немножко ходят, рассматривают, но еще нет такого ажиотажа. Рождество изменилось — люди привыкают", — рассказывает продавец Анна.

Продавщица Анна рассказывает об ассортименте. Фото: Новини.LIVE

Сколько стоят калачи

Цены на праздничную выпечку в этом году зависят от веса и начинки. Самые дешевые варианты покупатели берут "на пробу", а более дорогие — на застолье. Продавцы говорят, что особый спрос ожидают именно на традиционные калачи и штоллены.

Цены на Новом базаре:

Калач "Чародейка" (200 г) — 50 грн

Калач "Чародейка" (300 г) — 65 грн

Штолен праздничный (ванильный или шоколадный) — 280 грн

Рулеты с маком и орехами — 200 грн

Рулет с цукатами и шоколадом — 200 грн

Калач "Рождественский" с маком и орехами — 280 грн

Калач "Рождественский" с вишней — 280 грн

Рождественский калач на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали о том, насколько выросли цены на рождественские блюда в этом году. Также мы писали о том, как поднимутся цены на продукты в 2026 году.