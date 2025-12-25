Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Рождественские калачи на базаре в Одессе — цены на праздники

Рождественские калачи на базаре в Одессе — цены на праздники

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 16:34
Цены на калачи в Одессе на Рождество и Новый Год
Калачи на прилавке в Одессе. Фото: Новости.LIVE

Готовясь к Рождеству одесситы все внимательнее считают расходы на праздничный стол. Цены на продукты в городе меняются часто, поэтому семьи заранее планируют покупки. Особое внимание в этом году уделяют выпечке — традиционным калачам и праздничным сладостям.

Журналисты Новини.LIVE посмотрели, какие калачи сейчас предлагают на Новом базаре и по каким ценам.

Реклама
Читайте также:

Праздничные настроения

Подготовка к праздникам на Новом базаре в Одессе больше всего ощутима в пекарских рядах. Именно здесь появляются сезонные калачи и праздничная выпечка. Поток людей пока умеренный, но продавцы говорят, что оживление ожидают ближе к выходным. Многие одесситы больше присматриваются к ассортименту, чем покупают.

"Новинка этого года — рулеты с маком и орехами, с цукатами и шоколадом. Немножко ходят, рассматривают, но еще нет такого ажиотажа. Рождество изменилось — люди привыкают", — рассказывает продавец Анна.

Ціни на різдвяні калачі в Одесі
Продавщица Анна рассказывает об ассортименте. Фото: Новини.LIVE

Сколько стоят калачи

Цены на праздничную выпечку в этом году зависят от веса и начинки. Самые дешевые варианты покупатели берут "на пробу", а более дорогие — на застолье. Продавцы говорят, что особый спрос ожидают именно на традиционные калачи и штоллены.

Цены на Новом базаре:

  • Калач "Чародейка" (200 г) — 50 грн
  • Калач "Чародейка" (300 г) — 65 грн
  • Штолен праздничный (ванильный или шоколадный) — 280 грн
  • Рулеты с маком и орехами — 200 грн
  • Рулет с цукатами и шоколадом — 200 грн
  • Калач "Рождественский" с маком и орехами — 280 грн
  • Калач "Рождественский" с вишней — 280 грн
Ціни на різдвяні калачі в Одесі
Рождественский калач на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали о том, насколько выросли цены на рождественские блюда в этом году. Также мы писали о том, как поднимутся цены на продукты в 2026 году.

Одесса продукты Одесская область Рождество Новости Одессы цены
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации