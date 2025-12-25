Ціни на калачі в Одесі на Різдво та Новий Рік

Калачі на прилавку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Готуючись до Різдва одесити дедалі уважніше рахують витрати на святковий стіл. Ціни на продукти в місті змінюються часто, тож родини заздалегідь планують покупки. Особливу увагу цього року приділяють випічці — традиційним калачам і святковим солодощам.

Журналісти Новини.LIVE подивилися, які калачі зараз пропонують на Новому базарі та за якими цінами.

Святкові настрої

Підготовка до свят на Новому базарі в Одесі найбільше відчутна в пекарських рядах. Саме тут з’являються сезонні калачі та святкова випічка. Потік людей поки що помірний, але продавці кажуть, що пожвавлення очікують ближче до вихідних. Багато одеситів більше придивляються до асортименту, ніж купують.

"Новинка цього року — рулети з маком та горіхами, з цукатами й шоколадом. Трішки ходять, розглядають, але ще немає такого ажіотажу. Різдво змінилося — люди звикають", — розповідає продавчиня Анна.

Продавчиня Анна розповідає про асортимент. Фото: Новини.LIVE

Скільки коштують калачі

Ціни на святкову випічку цього року залежать від ваги та начинки. Найдешевші варіанти покупці беруть "на пробу", а дорожчі — на застілля. Продавці кажуть, що особливий попит очікують саме на традиційні калачі та штолени.

Ціни на Новому базарі:

Калач "Чародійка" (200 г) — 50 грн

Калач "Чародійка" (300 г) — 65 грн

Штолен святковий (ванільний або шоколадний) — 280 грн

Рулети з маком та горіхами — 200 грн

Рулет з цукатами й шоколадом — 200 грн

Калач "Різдвяний" з маком та горіхами — 280 грн

Калач "Різдвяний" з вишнею — 280 грн

Різдвяний калач на прилавку. Фото: Новини.LIVE

