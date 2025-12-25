Ціни на калачі в Одесі на Різдво та Новий Рік

Різдвяні калачі на базарі в Одесі — ціни на свята
Готуючись до Різдва одесити дедалі уважніше рахують витрати на святковий стіл. Ціни на продукти в місті змінюються часто, тож родини заздалегідь планують покупки. Особливу увагу цього року приділяють випічці — традиційним калачам і святковим солодощам.
Журналісти Новини.LIVE подивилися, які калачі зараз пропонують на Новому базарі та за якими цінами.
Святкові настрої
Підготовка до свят на Новому базарі в Одесі найбільше відчутна в пекарських рядах. Саме тут з’являються сезонні калачі та святкова випічка. Потік людей поки що помірний, але продавці кажуть, що пожвавлення очікують ближче до вихідних. Багато одеситів більше придивляються до асортименту, ніж купують.
"Новинка цього року — рулети з маком та горіхами, з цукатами й шоколадом. Трішки ходять, розглядають, але ще немає такого ажіотажу. Різдво змінилося — люди звикають", — розповідає продавчиня Анна.
Скільки коштують калачі
Ціни на святкову випічку цього року залежать від ваги та начинки. Найдешевші варіанти покупці беруть "на пробу", а дорожчі — на застілля. Продавці кажуть, що особливий попит очікують саме на традиційні калачі та штолени.
Ціни на Новому базарі:
- Калач "Чародійка" (200 г) — 50 грн
- Калач "Чародійка" (300 г) — 65 грн
- Штолен святковий (ванільний або шоколадний) — 280 грн
- Рулети з маком та горіхами — 200 грн
- Рулет з цукатами й шоколадом — 200 грн
- Калач "Різдвяний" з маком та горіхами — 280 грн
- Калач "Різдвяний" з вишнею — 280 грн
