Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Різдвяні калачі на базарі в Одесі — ціни на свята

Різдвяні калачі на базарі в Одесі — ціни на свята

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 16:34
Ціни на калачі в Одесі на Різдво та Новий Рік
Калачі на прилавку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Готуючись до Різдва одесити дедалі уважніше рахують витрати на святковий стіл. Ціни на продукти в місті змінюються часто, тож родини заздалегідь планують покупки. Особливу увагу цього року приділяють випічці — традиційним калачам і святковим солодощам.

Журналісти Новини.LIVE подивилися, які калачі зараз пропонують на Новому базарі та за якими цінами.

Реклама
Читайте також:

Святкові настрої

Підготовка до свят на Новому базарі в Одесі найбільше відчутна в пекарських рядах. Саме тут з’являються сезонні калачі та святкова випічка. Потік людей поки що помірний, але продавці кажуть, що пожвавлення очікують ближче до вихідних. Багато одеситів більше придивляються до асортименту, ніж купують.

"Новинка цього року — рулети з маком та горіхами, з цукатами й шоколадом. Трішки ходять, розглядають, але ще немає такого ажіотажу. Різдво змінилося — люди звикають", — розповідає продавчиня Анна.

Ціни на різдвяні калачі в Одесі
Продавчиня Анна розповідає про асортимент. Фото: Новини.LIVE

Скільки коштують калачі

Ціни на святкову випічку цього року залежать від ваги та начинки. Найдешевші варіанти покупці беруть "на пробу", а дорожчі — на застілля. Продавці кажуть, що особливий попит очікують саме на традиційні калачі та штолени.

Ціни на Новому базарі:

  • Калач "Чародійка" (200 г) — 50 грн
  • Калач "Чародійка" (300 г) — 65 грн
  • Штолен святковий (ванільний або шоколадний) — 280 грн
  • Рулети з маком та горіхами — 200 грн
  • Рулет з цукатами й шоколадом — 200 грн
  • Калач "Різдвяний" з маком та горіхами — 280 грн
  • Калач "Різдвяний" з вишнею — 280 грн
Ціни на різдвяні калачі в Одесі
Різдвяний калач на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли про те, наскільки зросли ціни на різдвяні страви цього року. Також ми писали про те, як піднімуться ціни на продукти у 2026 році.

Одеса продукти Одеська область Різдво Новини Одеси ціни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації