Головна Одеса Зустріч Нового року в Одесі — що пропонують ресторани та готелі

Зустріч Нового року в Одесі — що пропонують ресторани та готелі

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 06:33
Новий рік 2026 в Одесі: ціни в ресторанах і готелях
Накритий стіл в ресторані. Фото ілюстративне: pexels

В Одесі вже відкрили бронювання на святкування Нового року 2026 у ресторанах і готелях, і ціни вас здивують. Є як бюджетні варіанти з проживанням, так і великі святкові вечері з шоу та програмами.

Новини.LIVE підготували підбірку закладів Одеси, які пропонують відсвяткувати Новий рік.

Читайте також:

Новий рік в одеських ресторанах

Планувати святкування Нового року 2026 в Одесі почали з осені, і багато закладів уже опублікували свої пропозиції зі складом послуг і приблизними цінами. Так, наприклад у ресторані "Veranda" на пляжі Ланжерон підготували святкове новорічне меню з декількома видами салатів, закусок, гарячих страв і десертів. У вартість 6000 грн з людини включено не лише стіл, а й шоупрограму, музичний супровід, фотографа, фотозону та пляшку шампанського, компот і мінеральну воду. Бронювання рекомендують робити заздалегідь через обмежену кількість місць. 

Новий рік 2026 в Одесі — де святкувати й скільки це коштує - фото 1
Святкування Нового року в ресторані "Veranda". Фото: скриншот з veranda-odessa.com

Alexandrovskiy Hotel і ресторан Cellini (OSCAR Night, 31 грудня). В анонсі названі ціни по локаціях: головний зал — 9000 грн, інші локації ресторану — 7000 грн. Окремо в повідомленні закладу є ціна Special set menu — 4000 грн з особи.

Новий рік 2026 в Одесі — де святкувати й скільки це коштує - фото 2
Святкування в Alexandrovskiy Hotel. Фото: instagram

M1 Club Hotel і P1 Prosecco Bar. Тут акцент на пакеті "проживання та святкування", причому прямо зазначено, що пакет враховує депозит і програму. Мінімальні оприлюднені пакети стартують від 18 985 грн або 32 615 грн за варіант на одну добу зі святкуванням; для пакета на дві доби суми вищі, залежно від категорії номера. 

Новий рік 2026 в Одесі — де святкувати й скільки це коштує - фото 3
Повідомлення ресторанів. Фото:  скриншот з instagram

Зустріч Нового року і комендантська година

Зазначимо, що в Одесі як і по всій Україні, комендантська година під час новорічних свят не скасовується і, як і в інші святкові дні в умовах воєнного стану, діє з 00:00 до 05:00. У цей період перебування на вулиці заборонене без спеціальних дозволів, за винятком випадків, коли людина прямує до укриття під час повітряної тривоги. Саме тому частина ресторанів в Одесі пропонує зустріти Новий рік до опівночі, з раннім початком святкових застіль, тоді як інші заклади формують програми на весь вечір, розраховані на перебування гостей у приміщенні з урахуванням чинних обмежень.

Святкування Нового року у готелі

Деякі готелі Одеси вже пропонують комплексні пакети з проживанням на Новий рік. Так, у Premier Hotel Odessa є пакет новорічного відпочинку зі знижкою до 25 % на всі категорії номерів, що включає сніданок 1 січня та пізній виїзд до 16:00. Конкретну ціну можна уточнити при бронюванні на сайті, але приблизна ціна від 4000 грн і вище. 

Новий рік 2026 в Одесі — де святкувати й скільки це коштує - фото 2
Святкування у Premier Hotel Odessa. Фото: скриншот з odesa-hotel.phnr.com

Інші готелі біля моря, наприклад дизайн-готель Skopeli, пропонують комфортні номери зі святковою атмосферою та заходами у ресторані з видом на море. Тут триває раннє бронювання з можливістю обрати номер відповідно до бюджету від 2 500 до 4 000 ціна залежить від включених послуг. 

Новий рік 2026 в Одесі — де святкувати й скільки це коштує - фото 3
Святкування у Skopeli. Фото: скриншот з skopeli.com

У Hotel 52 на Катерининській уже анонсували вечірку з ведучим та DJ для своїх гостей. Там можна забронювати святковий банкет та проживання в центрі міста, але ціни залежать від категорії номера і формату святкування — від класичного банкету до вечірки з діджеєм.

Новий рік 2026 в Одесі — де святкувати й скільки це коштує - фото 4
Новорічна ніч у Hotel 52. Фото: скриншот з instagram

У мережі уже з’явилися ціни на новорічну ніч і у готелі та ресторанах NEMO. Тут пропонують святкову програму з шоу, ведучим, DJ, шоу з дельфінами, конкурсами та банкетом від бренд-шефа. Ціна актуальна з публікацій закладу: 12 000 грн за особу для дорослих, дітей 5–12 років — 6 000 грн, дітей до 5 років — безплатно.

Новий рік 2026 в Одесі — де святкувати й скільки це коштує - фото 7
Святкування біля моря. Фото: скриншот з NEMO

Тим, хто планує зустріти Новий рік в історичному центрі Одеси, пропонують особливий формат першого дня 2026 року. За умови бронювання проживання з 31 грудня на 1 січня в Bristol Hotel Odesa.

Ранок 1 січня можна розпочати зі сніданку в ресторані Le Grand або ж продовжити святкування у форматі одеського бранчу на Приморському бульварі в Londonska Hotel. У програмі — гастрономічні сети, музичний супровід від DJ, ведучого та KRITSAK BAND. Для сімей з дітьми передбачили окрему зону з дитячим кінотеатром, попкорном і candy-bar. 

Вартість номерів у готелі від 11 996 грн до 52 568 грн.

Новий рік 2026 в Одесі — де святкувати й скільки це коштує - фото 8
Вартість номерів у готелі. Фото: скриншот з bristol-hotel.com.ua

Нагадаємо, ми писали, скільки коштують новорічні бокси в Одесі та що в них кладуть. Також повідомляли про вартість відпочинку на зимові свята в Одесі.

Одеса свята Одеська область Новий рік ресторани Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
