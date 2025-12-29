Новий рік 2026 в Одесі — скільки одесити витратять на святкування

Люди біля ялинки в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Напередодні Нового року питання витрат стає одним із найактуальніших для українців. В умовах війни, зростання цін і нестабільної економічної ситуації багато родин змінюють підхід до святкування: хтось скорочує бюджет, хтось відмовляється від гучних застіль, а дехто навпаки намагається дозволити собі трохи більше — заради відчуття свята.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, скільки грошей вони планують витратити на новорічні святкування цього року.

Новий рік в Одесі

Наталя приїхала до Одеси спеціально, щоб зустріти Новий рік. Вона каже, що заздалегідь заклала для себе певний бюджет і не планує жорстко себе обмежувати. Для неї важливо не лише накрити стіл, а й відчути атмосферу свята. Водночас жінка підкреслює, що її витрати продумані й не спонтанні.

"Я приїхала до Одеси, щоб відсвяткувати Новий рік. Десь близько 500 або більше тисячі гривень в день, мій бюджет", — каже Наталя.

Туристка Наталя про відпочинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Витрати на новий рік

Лідія розповідає, що більшість продуктів у їхній родині — власного виробництва, тому витрати на новорічний стіл будуть помірними. Вона зазначає, що без традиційних страв свято для них не свято, навіть попри всі труднощі. Родина планує накрити класичний новорічний стіл із шампанським, рибою та кількома делікатесами.

"Я думаю, може, тисячу-дві максимум витратимо. Купимо шампанське, ікру, якісь делікатеси. Обов’язково буде олів’є, шуба, рибка, овочі й фрукти. Раз на рік без цього не можемо", — розповідає Лідія.

Місцева жителька Лідія про витрати. Фото: Новини.LIVE

А ось Ірина зізнається, що цього року вирішила максимально спростити святкування. Вона каже, що їй із донькою не потрібно багато, а стояти біля плити бажання немає. Замість традиційних приготувань родина планує щось замовити — без складного меню та зайвих витрат.

"Взагалі мінімум. Нам з дочкою багато не потрібно. Готувати нічого не планую. Щось замовимо, просто ще не вирішили, що саме", — говорить Ірина.

Одеситка Ірина про плани на Новий рік. Фото: Новини.LIVE

Новий рік з рідними

Софія зазначає, що основні кошти цього року пішли не на стіл, а на подарунки. За її словами, лише на них вона вже витратила понад дві тисячі гривень. Сам Новий рік дівчина планує зустрічати в батьків, де допоможе з приготуванням страв. Остаточний бюджет святкування визначатимуть уже разом.

"Я вже витратила понад дві тисячі гривень — і це тільки на подарунки. А на Новий рік їду до батьків, допоможу їм готувати, тоді й вирішимо, що буде на столі", — розповідає Софія.

Студентка Софія з подругою про витрати на свято. Фото: Новини.LIVE

ЇЇ тезка, інша Софія каже, що цього року не планує організовувати новорічний стіл самостійно. Вона також віддає перевагу святкуванню з рідними, тому їде до батьків, тож усі витрати та підготовка будуть залежати від родини. У такому форматі святкування, фінансове питання відходить на другий план. Важливіше провести час із близькими, ніж рахувати гроші.

"Якщо чесно, я не збираюсь святкувати, бо їду до батьків. А новорічний стіл зі стравами — це вже залежить від них", — каже Софія.

Студентка Софія про поїздку до батьків. Фото: Новини.LIVE

Новий рік для одеситів цього року — про різні бюджети, але схожі сенси. Хтось вкладається в тисячу гривень, хтось витрачає більше на подарунки, а хтось узагалі відмовляється від гучного застілля. Війна змусила багатьох переглянути фінансові пріоритети, але не скасувала бажання зустріти свято з близькими. Для більшості містян головне — не розмах, а відчуття тепла, підтримки й надії на кращий рік попереду.

