Головна Одеса Очікування від нового 2026 року — на що сподіваються одесити

Очікування від нового 2026 року — на що сподіваються одесити

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 18:47
Яким буде 2026 рік в Україні — головні надії та очікування одеситів
Люди на набережній в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Новий рік для українців це насамперед надія на те, що все буде інакше і погане залишиться у минулому. Багато хто загадує бажання вірить — воно обов'язково збудеться. І це попри постійні атаки з боку росіян, для яких новорічна ніч стала ще однією спробою залякати та нашкодити звичайним мирним жителям.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, із якими надіями та очікуваннями вони зустріли 2026 рік.

Закінчення війни

У відповідях містян звучить втома, але водночас — обережна надія, що новий рік принесе переломні зміни. Для багатьох це не про різкі повороти долі, а про базові речі: безпеку, внутрішній спокій і можливість планувати життя хоча б на кілька місяців уперед. Саме тому більшість так чи інакше зводяться до теми миру та завершення війни.

"Очікую, як і кожного нового року, закінчення війни та миру", — каже Жанна.

Втома, надія і трансформація — що одесити вкладають у 2026 рік - фото 1
Одеситка Жанна про закінчення війни в Україні. Фото: Новини.LIVE 

Схожий настрій простежується й у відповіді Алли, яка не приховує своїх пріоритетів. Для жінки, як і для багатьох інших, питання безпеки стоїть значно вище за матеріальні чи кар’єрні цілі. У цих словах — прагнення простого й водночас недосяжного спокою. 

"Миру, миру і лише миру. Найголовніше, що нам зараз потрібне", — говорить Алла.

Втома, надія і трансформація — що одесити вкладають у 2026 рік - фото 2
Місцева мешканка Алла про мир в Україні. Фото: Новини.LIVE

Рік трансформацій 

Втім, поряд із загальнонаціональними очікуваннями звучать і особисті прагнення. Навіть у складних умовах люди не відмовляються від бажання розвиватися та шукати себе. Для багатьох самореалізація стає способом втриматися психологічно й не зупинятися. Це прагнення часто народжується саме в кризові періоди, коли з’являється потреба переосмислити власний шлях.

"Я найбільше прагну самореалізуватися краще по життю", — ділиться Софія.

Втома, надія і трансформація — що одесити вкладають у 2026 рік - фото 3
Одеситка Софія про самореалізацію. Фото: Новини.LIVE

Про глибші зміни говорить Зоя, називаючи цей рік роком трансформації. У її словах відчувається не лише очікування змін, а й спостереження за станом суспільства. Жінка звертає увагу на злість і виснаження людей, які стали наслідком тривалого стресу. За її словами, війна вплинула навіть на здатність відчувати святковий настрій.

"Я очікую, що рік буде трансформації. І головне, дуже хочеться, щоб закінчилася війна", — зазначає Зоя.

Втома, надія і трансформація — що одесити вкладають у 2026 рік - фото 4
Місцева мешканка Зоя про трансформацію. Фото: Новини.LIVE

Рік без очікувань

Ще одну важливу грань суспільних настроїв озвучує Маргарита — втому від очікувань. Тому навіть на новий рік, вона не ставить високих ставок. ЇЇ слова звучать як прояв глибокої втоми та емоційного вигорання. Вони показують, що поряд із надією в суспільстві існує й відчуття порожнечі та відсутності віри в зміни.

"Від цього року я нічого не очікую, чомусь прям зовсім", — зізнається Маргарита.

Втома, надія і трансформація — що одесити вкладають у 2026 рік - фото 5
Одеситка Маргарита про очікування від 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Отже, відповіді одеситів чітко окреслюють головний настрій на 2026 рік — це не передчуття свята, а глибоке внутрішнє очікування змін. Для більшості людей новий рік асоціюється насамперед із надією на мир і завершення війни, без цього будь-які плани втрачають сенс. Ця палітра думок відображає реальний стан суспільства, яке живе в умовах тривалої напруги. І попри втому та скепсис, сам факт розмови про майбутнє свідчить: одесити все ще шукають опору й сподіваються, що 2026 рік принесе хоча б базове — мир і можливість просто жити.

Раніше ми писали, про побажання які Одесити бажали на 2026 рік. А також, про те скільки цього року коштувало зустріти свято вдома.

Одеса опитування Новий рік Новини Одеси війна в Україні побажання свято Новий рік 2026
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
