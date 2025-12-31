Привітання з новим роком 2026 — побажання від одеситів

Люди святкують біля ялинки в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Напередодні Нового року Одеса оговтується після чергової масованої атаки. Попри складні випробування, містяни не втрачають віри в мир і спокій. Навіть тоді, коли майже щовечора ворог б’є по цивільній інфраструктурі, одесити не падають духом. Вони підтримують одне одного під час відключень електроенергії чи водопостачання, адже в ці непрості часи найцінніше, що залишається — це людська підтримка та єдність.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чого вони бажають напередодні Нового 2026 року.

Завершення війни

Закінчення війни — це одне з основних побажань одеситів, його озвучували майже всі. Людмила говорить впевнено. У її словах — турбота не лише про власну родину, а й про всіх українців: дітей, літніх людей, тих, хто щодня живе під обстрілами. Вона найбільше бажає звичайного спокійного життя без страху й тривог. Адже мир — це можливість нормально працювати, виховувати дітей і планувати майбутнє, саме це і є справжнім щастям.

"Найбільше хотілося б побажати миру, щоб спокійно було, щоб дітки, пенсіонери й всі наші люди жили спокійно. Щоб зупинилися обстріли, щоб люди могли нормально зустріти Новий рік. Хочу миру і щастя для всіх наших людей", — каже Людмила.

Одеситка Людмила про мир в Україні. Фото: Новини.LIVE

Катерина вважає, що сьогодні українцям як ніколи потрібні внутрішні сили. Вона говорить не лише про одеситів, а про всю країну, наголошуючи на важливості терпіння і віри. Саме ці якості, за її словами, допомагають вистояти у складні часи. Її побажання — прості, але дуже символічні.

"Я бажаю всім українцям великого терпіння і великої віри, бо без цього ми не виживемо. І, звичайно, гарних новин кожного дня. З Новим роком!", — говорить Катерина.

Місцева мешканка Катерина вітає одеситів з Новим роком. Фото: Новини.LIVE

Мир в Україні

Марина також зазначає, що головне для неї — це мир, а все інше приходить вже після. Здоров’я та щастя вона вважає основою нормального життя. Саме такі короткі й щирі побажання, за її словами, сьогодні найбільш актуальні.

"Насамперед, миру нам потрібно. А також — здоров’я і, мабуть, щастя", — каже Марина.

Одеситка Марина про Новий рік. Фото: Новини.LIVE

Наталя додає до традиційних побажань і прагматичний аспект. Вона говорить про фінансову стабільність як про важливу складову спокійного життя. Водночас наголошує, що жодні гроші не мають значення без миру та здоров’я.

"Звичайно, миру всім нам — це перше. Потім здоров’я і щоб грошей було більше. Але головне — мир та здоров’я", — зазначає Наталя.

Місцева мешканка Наталя бажає здоров'я Українцям. Фото: Новини.LIVE

Світло в Українських домівках

Ірина формулює свої побажання дуже конкретно. Вона говорить про те, чого сьогодні бракує майже кожному українцю: світла, тепла і спокою. Навіть сніг у її словах звучить як символ нормального, мирного життя. За її словами, ці прості речі набули особливого значення саме під час війни.

"Щоб закінчилася війна. Щоб було світло. Щоб було тепло. І щоб випав сніг", — каже Ірина.

Одеситка Ірина бажає снігу на Новий рік. Фото: Новини.LIVE

Марія говорить про внутрішній стан суспільства. Вона наголошує, що війна виснажує не лише фізично, а й морально. Саме тому, зараз особливо важливо не втрачати людяність, творити добро й бачити хороше навіть у складних обставинах. Вона бажає українцям більше любові — до себе, до близьких, до життя.

"Творити більше добра, бачити у всьому щось гарне, більше закохуватись, бути добрішими. Попри війну і депресії — залишатися людьми", — говорить Марія.

Місцева мешканка Марія про добро. Фото: Новини.LIVE

Побажання одеситів цього року звучать особливо щиро й однозначно. Мир, світло, тепло, здоров’я і людяність — саме ці слова найчастіше лунають напередодні Нового року. Війна змінила святкові формулювання, але не знищила надію. І, головне новорічне бажання для більшості українців одне — щоб наступний рік приніс спокій і життя без страху.

