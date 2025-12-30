Ціни на Привозі в Одесі перед Новим роком 2026— що зросло в ціні

Люди обирають продукти на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Традиційно на свята одесити скуповуються на ринках. Тільки тут завжди свіжі та смачні продукти — всі найкращі на новорічний стіл. Однак ціни цього року не тішать, вартість традиційних наборів для холодцю зросла, пішли вгору і делікатеси. Тож не дивлячись на пропозиції, купують все менше — рівно стільки, щоб вистачило на один раз.

Журналісти Новини.LIVE побували на легендарному Одеському Привозі, щоб дізнатися наскільки змінились ціни до свята.

Реклама

Читайте також:

Овочі на Привозі

Передноворічний "Привоз" традиційно пожвавлюється ще задовго до свят. Покупці приходять не лише за повсякденними продуктами, а й поступово формують святкові кошики, придивляючись до цін і якості. Продавці зазначають: попит зростає, але люди купують обережно, без великих запасів. Причини зрозумілі — нестабільна ситуація зі світлом і загальна невизначеність змушують планувати витрати наперед. Водночас на прилавках — повний асортимент, а базові овочі залишаються доступними.

"Ціна не змінилась, яка була ціна, така і залишилась. А ось попит збільшився, звичайно, перед святами. Люди приходять, і воно у нас не морожене, ми все прикриваємо. Так що заходьте до нас", — каже продавчиня Оксана.

Продавчиня Оксана про вартість овочів. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

Картопля — 30 грн/кг

Цибуля — 25 грн/кг

Морква — 25 грн/кг

Буряк — 25 грн/кг

Перець червоний — 65 грн/кг

Баклажани — 40 грн/кг

Огірки — 65 грн/кг

Помідори — 40 грн/кг

Капуста — 30 грн/кг

Прилавки з овочами на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на Привозі

Фруктові ряди напередодні Нового року виглядають яскраво та різноманітно. Мандарини, яблука та груші традиційно залишаються основою святкового столу, адже саме на них тримається найбільший попит. Ціни на цитрусові поки що відносно стабільні, що дозволяє одеситам не відмовлятися від новорічних традицій.

Мандарини на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Ціни на фрукти

Мандарини — 100 грн/кг

Мандарини (великий сорт) — 120 грн/кг

Яблука — 30–40 грн/кг

Яблука зелене — 40–50 грн/кг

Груша — 80 грн/кг

Груша "Бера" — 100 грн/кг

Лимони — 140 грн/кг

Гранати (Азербайджан) — 180 грн/кг

Вартість груші на Привозі. Фото: Новини.LIVE

М'ясо на Привозі

М’ясний ряд працює у спокійному режимі, без різких цінових стрибків. Найбільше уваги покупці приділяють наборам для холодцю — це одна з головних новорічних страв, попит на яку традиційно зростає наприкінці грудня. Водночас продавці бачать, що люди купують невеликими порціями. Через перебої з електроенергією багато хто не ризикує брати м’ясо "про запас".

"Ціни не виросли на м’ясо. Піднялися тільки холодцові набори. Люди по-трошки скуповуються, не запасаються — у декого світла немає, немає де заморозити", — пояснює продавчиня Мая.

Продавчиня Мая про свинину. Фото: Новини.LIVE

Вартість м'яса

Биточок — 280 грн/кг

Лопатка — 200 грн/кг

Задня частина — 220 грн/кг

Шия — 300 грн/кг

Ребра — 240–250 грн/кг

Грудинка — 240 грн/кг

Набір для холодцю — 120–150 грн/кг

Копита — 50 грн/шт

М'ясо на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Риба на привозі

Рибні ряди перед Новим роком традиційно активніші, адже багато одеситів шукають альтернативу дорогому м’ясу. Скумбрія, оселедець та хек залишаються найбільш популярними позиціями. Продавці охоче діляться порадами, як просто і смачно приготувати рибу до святкового столу. Саме такі практичні рекомендації часто стають додатковим аргументом для покупки.

"На Новий рік найкраще запекти скумбрію. Свіжу можна — трохи соєвого соусу, олії, солі й у духовку. Найсмачніша, соковита", — ділиться продавчиня Надія.

Продавчиня Надія про вартість риби. Фото: Новини.LIVE

Вартість риби

Оселедець — 100–120 грн/шт

Скумбрія копчена — 600 грн/кг

Скумбрія малосольна — 320 грн/кг

Скумбрія морожена — 320 грн/кг

Хамса — 250 грн/кг

Кілька малосолена — 170 грн/кг

Хек — 200 грн/кг

Копчена скумбрія на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Делікатеси на Привозі

Цього року, як зазначає королева привозу Світлана Базаренко, ринок виглядає стриманіше, ніж у довоєнні часи. Покупців стало менше. Висока ціна та проблеми зі зберіганням змушують людей зважувати кожну покупку. Найчастіше ікру беруть невеликими порціями — як символ свята. Попри це, товар на прилавках є, і асортимент залишається широким.

"Від минулого року — менше людей, менше замовлень. Через світло люди бояться набирати. На Привозі зараз загалом небагато покупців", — каже Світлана Базаренко.

Королева Одеського Привозу Світлана Базаренко. Фото: Новини.LIVE

Ціни на делікатеси

Ікра червона (горбуша) — 800–900 грн / 100 г

Ікра щуча — 450 грн / 100 г

Ікра чорна — 3400 грн / 100 г

Дунайка малосольна — 550 грн/банка

Баночки ікри на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Солодощі до свят

Напередодні Нового року на "Привозі" традиційно зростає інтерес до солодощів, горіхів та східних десертів. Продавці зазначають, що саме ці позиції дедалі частіше купують "на стіл" або як невеликі подарунки. Люди намагаються взяти щось символічне — до чаю чи святкової тарілки. Асортимент при цьому широкий: від звичних горіхів до імпортних цукерок і сухофруктів.

"На Новий рік наберуть більше солодкого. Але ціни, як і були, так і залишилося. Ну, щось піднялося, але це не сезон, тому піднялося. А у нас, як і було, так і залишилося", — розповідає продавець Федір.

Продавець Федір про вартість солодощів. Фото: Новини.LIVE

Ціни на солодощі та горіхи

Фісташка (США, Каліфорнія) — 600 грн/кг

Волоський горіх (Україна) — 300 грн/кг

Кеш’ю смажений — 550 грн/кг

Горіхи (упаковка 0,5 кг) — 250 грн

Турецькі солодощі — 650 грн/кг

Дубайські цукерки з горіхами — 1200 грн/кг

Манго сушене (без цукру) — 180–200 грн/пачка

Турецькі солодощі на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Перед новорічними святами "Привоз" демонструє стриману, але стабільну торгівлю. Базові продукти — овочі, м’ясо, риба — тримають ціну, а зростання попиту відбувається без ажіотажу. Одесити купують обережно, зважаючи на можливості зберігання продуктів і перебої з електроенергією. Імпортні делікатеси та ікра залишаються нішевими покупками, тоді як найбільшим попит мають доступні фрукти, риба та солодощі. Святковий стіл цього року, схоже, буде більш простим, але традиційним — без надмірностей, зате з увагою до кожної гривні.

Раніше ми писали, що ціна на молочку стрімко підіймається у грудні. А також, про те яка вартість Різдвяних калачів на Новому базарі в Одесі.