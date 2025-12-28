Як зросли ціни на продукти в Одесі за рік

Борщ здорожчав, а фрукти тепер розкіш — як змінилися ціни в Одесі
За рік продукти в Одесі помітно подорожчали, і це добре видно на ринках міста. Якщо у 2024-му одесити ще могли дозволити собі звичний набір без зайвих підрахунків, то наприкінці 2025 року багато хто купує мінімум і чітко планує витрати.
За підрахунками журналістів Новини.LIVE, найбільше зросли ціни на овочі, фрукти та м’ясні делікатеси.
Борщовий набір: скільки коштує в Одесі
У 2024 році овочі для великої каструлі борщу обходилися приблизно у 200 гривень. У 2025-му ситуація неоднозначна: базові овочі подешевшали, але імпортні та тепличні позиції суттєво зросли в ціні.
2024 рік (середні ціни):
- Картопля — 40 грн/кг
- Капуста — 35 грн/кг
- Морква — 35 грн/кг
- Буряк — 35 грн/кг
- Цибуля — 35 грн/кг
- Помідори — 130 грн/кг
2025 рік:
- Картопля — 25 грн/кг
- Капуста — 20–40 грн/кг
- Морква — 25 грн/кг
- Буряк — 25 грн/кг
- Цибуля — 25 грн/кг
- Помідори — від 130 до 450 грн/кг
Продавці пояснюють: дешевші — місцеві овочі, а дорожчі — імпортні та тепличні.
Фрукти на щодень і "на свято"
У 2024 році ціни на фрукти були стабільнішими. У 2025-му імпорт став справжньою розкішшю.
2024 рік:
- Яблука — 50 грн/кг
- Банани — 80 грн/кг
- Мандарини — 130 грн/кг
- Хурма — 100 грн/кг
- Виноград — 150–180 грн/кг
2025 рік:
- Яблука — 50–70 грн/кг
- Банани — 90 грн/кг
- Мандарини — 100–170 грн/кг
- Хурма — 100–200 грн/кг
- Виноград — 150–450 грн/кг
- Полуниця — 850 грн/кг
- Черешня — 1500 грн/кг
Ціни на м’ясо — стабільні, але дорого
М’ясна продукція за рік не зробила різкого стрибка, але дешевою її не назвеш.
2024 рік (свинина):
- Філе — 200 грн/кг
- Шия — 250 грн/кг
- Окіст — 330 грн/кг
2025 рік (копченості та ковбаси):
- Ковбаса свиняча — 450 грн/кг
- Шия копчена — 500 грн/кг
- Сало з м’ясом — 350 грн/кг
- Сиров’ялені ковбаси — від 1000 грн/кг
Продавці визнають: витрати зросли, але перед святами намагаються не підвищувати ціни ще більше.
Ціни на молочку не змінилися
Молочні продукти у 2025 році майже не змінилися в ціні, проте покупців стало менше.
- Сир — 240-350 грн/кг
- Сметана — 160-250 грн/кг
- Масло домашнє — 500 грн/кг
Отож за рік в Одесі найбільше подорожчали імпортні овочі, фрукти та м’ясні делікатеси. Натомість базові продукти місцевого виробництва подекуди навіть подешевшали.
