Як зросли ціни на продукти в Одесі за рік

За рік продукти в Одесі помітно подорожчали, і це добре видно на ринках міста. Якщо у 2024-му одесити ще могли дозволити собі звичний набір без зайвих підрахунків, то наприкінці 2025 року багато хто купує мінімум і чітко планує витрати.

За підрахунками журналістів Новини.LIVE, найбільше зросли ціни на овочі, фрукти та м’ясні делікатеси.

Борщовий набір: скільки коштує в Одесі

У 2024 році овочі для великої каструлі борщу обходилися приблизно у 200 гривень. У 2025-му ситуація неоднозначна: базові овочі подешевшали, але імпортні та тепличні позиції суттєво зросли в ціні.

2024 рік (середні ціни):

Картопля — 40 грн/кг

Капуста — 35 грн/кг

Морква — 35 грн/кг

Буряк — 35 грн/кг

Цибуля — 35 грн/кг

Помідори — 130 грн/кг

2025 рік:

Картопля — 25 грн/кг

Капуста — 20–40 грн/кг

Морква — 25 грн/кг

Буряк — 25 грн/кг

Цибуля — 25 грн/кг

Помідори — від 130 до 450 грн/кг

Продавці пояснюють: дешевші — місцеві овочі, а дорожчі — імпортні та тепличні.

Фрукти на щодень і "на свято"

У 2024 році ціни на фрукти були стабільнішими. У 2025-му імпорт став справжньою розкішшю.

2024 рік:

Яблука — 50 грн/кг

Банани — 80 грн/кг

Мандарини — 130 грн/кг

Хурма — 100 грн/кг

Виноград — 150–180 грн/кг

2025 рік:

Яблука — 50–70 грн/кг

Банани — 90 грн/кг

Мандарини — 100–170 грн/кг

Хурма — 100–200 грн/кг

Виноград — 150–450 грн/кг

Полуниця — 850 грн/кг

Черешня — 1500 грн/кг

Ціни на м’ясо — стабільні, але дорого

М’ясна продукція за рік не зробила різкого стрибка, але дешевою її не назвеш.

2024 рік (свинина):

Філе — 200 грн/кг

Шия — 250 грн/кг

Окіст — 330 грн/кг

2025 рік (копченості та ковбаси):

Ковбаса свиняча — 450 грн/кг

Шия копчена — 500 грн/кг

Сало з м’ясом — 350 грн/кг

Сиров’ялені ковбаси — від 1000 грн/кг

Продавці визнають: витрати зросли, але перед святами намагаються не підвищувати ціни ще більше.

Ціни на молочку не змінилися

Молочні продукти у 2025 році майже не змінилися в ціні, проте покупців стало менше.

Сир — 240-350 грн/кг

Сметана — 160-250 грн/кг

Масло домашнє — 500 грн/кг

Отож за рік в Одесі найбільше подорожчали імпортні овочі, фрукти та м’ясні делікатеси. Натомість базові продукти місцевого виробництва подекуди навіть подешевшали.

