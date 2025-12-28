Відео
Головна Одеса Борщ здорожчав, а фрукти тепер розкіш — як змінилися ціни в Одесі

Борщ здорожчав, а фрукти тепер розкіш — як змінилися ціни в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 18:36
Як зросли ціни на продукти в Одесі за рік
Люди на ринку. Фото: Новини.LIVE

За рік продукти в Одесі помітно подорожчали, і це добре видно на ринках міста. Якщо у 2024-му одесити ще могли дозволити собі звичний набір без зайвих підрахунків, то наприкінці 2025 року багато хто купує мінімум і чітко планує витрати.

За підрахунками журналістів Новини.LIVE, найбільше зросли ціни на овочі, фрукти та м’ясні делікатеси. 

Читайте також:

Борщовий набір: скільки коштує в Одесі

У 2024 році овочі для великої каструлі борщу обходилися приблизно у 200 гривень. У 2025-му ситуація неоднозначна: базові овочі подешевшали, але імпортні та тепличні позиції суттєво зросли в ціні.

2024 рік (середні ціни):

  • Картопля — 40 грн/кг
  • Капуста — 35 грн/кг
  • Морква — 35 грн/кг
  • Буряк — 35 грн/кг
  • Цибуля — 35 грн/кг
  • Помідори — 130 грн/кг

2025 рік:

  • Картопля — 25 грн/кг
  • Капуста — 20–40 грн/кг
  • Морква — 25 грн/кг
  • Буряк — 25 грн/кг
  • Цибуля — 25 грн/кг
  • Помідори — від 130 до 450 грн/кг

Продавці пояснюють: дешевші — місцеві овочі, а дорожчі — імпортні та тепличні.

Фрукти на щодень і "на свято"

У 2024 році ціни на фрукти були стабільнішими. У 2025-му імпорт став справжньою розкішшю.

2024 рік:

  • Яблука — 50 грн/кг
  • Банани — 80 грн/кг
  • Мандарини — 130 грн/кг
  • Хурма — 100 грн/кг
  • Виноград — 150–180 грн/кг

2025 рік:

  • Яблука — 50–70 грн/кг
  • Банани — 90 грн/кг
  • Мандарини — 100–170 грн/кг
  • Хурма — 100–200 грн/кг
  • Виноград — 150–450 грн/кг
  • Полуниця — 850 грн/кг
  • Черешня — 1500 грн/кг

Ціни на м’ясо — стабільні, але дорого

М’ясна продукція за рік не зробила різкого стрибка, але дешевою її не назвеш.

2024 рік (свинина):

  • Філе — 200 грн/кг
  • Шия — 250 грн/кг
  • Окіст — 330 грн/кг

2025 рік (копченості та ковбаси):

  • Ковбаса свиняча — 450 грн/кг
  • Шия копчена — 500 грн/кг
  • Сало з м’ясом — 350 грн/кг
  • Сиров’ялені ковбаси — від 1000 грн/кг

Продавці визнають: витрати зросли, але перед святами намагаються не підвищувати ціни ще більше.

Ціни на молочку не змінилися

Молочні продукти у 2025 році майже не змінилися в ціні, проте покупців стало менше.

  • Сир — 240-350 грн/кг
  • Сметана — 160-250 грн/кг
  • Масло домашнє — 500 грн/кг

Отож за рік в Одесі найбільше подорожчали імпортні овочі, фрукти та м’ясні делікатеси. Натомість базові продукти місцевого виробництва подекуди навіть подешевшали. 

Нагадаємо, ми писали, що з цінами на молочку в Одесі перед святом. також повідомляли, скільки коштує м’ясо на ринках в Одесі.

Одеса продукти ринок Одеська область Новини Одеси ціни
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
