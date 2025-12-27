Ціни на м’ясо в Одесі перед святами: що і скільки коштує

М'ясо на прилавках ринку. Фото: Новини.LIVE

Напередодні різдвяно-новорічних свят одесити активно скуповують м’ясо та ковбаси. Продавці кажуть, що ціни поки тримають, але після свят можливий перегляд.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіла продавчиня м'ясних продуктів на Новому ринку в Одесі Ольга.

Реклама

Читайте також:

Ціни на м'ясо в Одесі

На одеських ринках перед святами пожвавлення. Покупці беруть сало, копченості, ковбаси та м’ясо до святкового столу. Асортимент великий, а ціни різні, залежно від виду продукції.

Сало з м’ясною проріззю зараз коштує близько 350 гривень за кілограм, звичайне солоне — 330 гривень. Куряча шийка продається по 300 гривень за кілограм, одна штука — в середньому 100–120 гривень. Солонина обійдеться у 420 гривень за кілограм, а варений печальовок з часником і перцем — у 430.

"Копчене м’ясо дорожче: балик — 480 гривень за кілограм, свиняча шийка — 500. Печене м’ясо тримається в тих самих межах. Копчену та печену яловичину продають по 570 гривень за кілограм", — каже Ольга.

Ковбаси також у попиті. Куряча — від 400 гривень, свиняча баликова — близько 450. Варено-копчені ковбаси стартують від 550 гривень за кілограм, сирокопчені — від 1000. В’ялене м’ясо зі свинини та яловичини коштує від 800 гривень за кілограм.

Коли буде підвищення цін

Продавці запевняють, що до свят ціни намагаються не підвищувати. Втім після свят ситуація може змінитися.

"Ми розуміємо, що зараз людям непросто, тому до Нового року й Різдва ціни стараємося тримати. Проте собівартість росте, і вже після свят ми завжди переглядаємо ціни. Все залежить від умов", — додає продавчиня Ольга.

Нагадаємо, яка ціна фруктів на одеському ринку. Також ми писали, які калачі зараз пропонують на Новому базарі та за якими цінами.