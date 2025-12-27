Цены на мясо в Одессе перед праздниками: что и сколько стоит

Мясо на прилавках рынка. Фото: Новини.LIVE

Накануне рождественско-новогодних праздников одесситы активно скупают мясо и колбасы. Продавцы говорят, что цены пока держат, но после праздников возможен пересмотр.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала продавец мясных продуктов на Новом рынке в Одессе Ольга.

Цены на мясо в Одессе

На одесских рынках перед праздниками оживление. Покупатели берут сало, копчености, колбасы и мясо к праздничному столу. Ассортимент большой, а цены разные, в зависимости от вида продукции.

Сало с мясной прорезью сейчас стоит около 350 гривен за килограмм, обычное соленое — 330 гривен. Куриная шейка продается по 300 гривен за килограмм, одна штука — в среднем 100-120 гривен. Солонина обойдется в 420 гривен за килограмм, а вареный печальовок с чесноком и перцем — в 430.

"Копченое мясо дороже: балык — 480 гривен за килограмм, свиная шейка — 500. Печеное мясо держится в тех же пределах. Копченую и печеную говядину продают по 570 гривен за килограмм", — говорит Ольга.

Колбасы также в спросе. Куриная — от 400 гривен, свиная балыковая — около 450. Варено-копченые колбасы стартуют от 550 гривен за килограмм, сырокопченые — от 1000. Вяленое мясо из свинины и говядины стоит от 800 гривен за килограмм.

Когда будет повышение цен

Продавцы уверяют, что до праздников цены стараются не повышать. Впрочем, после праздников ситуация может измениться.

"Мы понимаем, что сейчас людям непросто, поэтому до Нового года и Рождества цены стараемся держать. Однако себестоимость растет, и уже после праздников мы всегда пересматриваем цены. Все зависит от условий", — добавляет продавец Ольга.

