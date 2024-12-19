Новий рік 2025 на "Привозі" в Одесі: які ціни на продукти перед святами

Жінка купує мʼясо на "Привозі". Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

До Нового року залишаються лічені дні, і настав час скласти ідеальне меню та вирушити на полювання за найсмачнішими продуктами. А де ще знайти все свіже, дізнатися останні новини, поторгуватися й отримати секретні рецепти, як не на легендарному "Привозі"? Тут не лише покупки, а й справжній передсвятковий квест. Щоправда, ціни перед святами підскочили, тож доведеться трохи пошукати вигідні пропозиції — але це лише додає азарту передноворічному шопінгу!

Журналісти Новини.LIVE вирушили на знаменитий ринок, щоб дізнатися актуальні ціни перед Новим роком.

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Овочі та фрукти

Напередодні свят на ринкових прилавках справжнє розмаїття овочів і фруктів — очі розбігаються від вибору! Тут можна знайти і яскраві імпортні товари, і свіжі українські овочі, вирощені в теплицях. Продавчиня Валентина з посмішкою розповідає, що хоча попит зараз не надто високий, він все ж є. Цього року багато людей дотримуються посту, тож овочі стали обов'язковим елементом на їхніх столах.

"Весь цей ряд — це наш асортимент. Маємо привозні продукти, але це переважно банани, мандарини та гранати. І багато є своїх, українських. Ось як огірки та помідори. Ми їх беремо у Чернівцях, їх там вирощують в теплицях. А яблука веземо з Маяків, бо це дуже близько до Одеси", — ділиться Валентина.

Продавчиня овочів та фруктів Валентина. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Але водночас жінка додає, що на зиму деякі фрукти та овочі суттєво подорожчали, тому зараз людей дуже мало можна зустріти на базарі. Так, вона каже, що беруть переважно поштучно, щоб продукти не встигли зіпсуватися, бо іноді можуть вимикати світло. Та й загалом набір на звичайний салат б'є по кишені.

"Ось два огірки на 52 гривні, віддам за 50. Перець на 49 і помідори на 30. Тобто в середньому такий овочевий салат обійдеться 100 гривень плюс-мінус. Але ми все розуміємо і йдемо назустріч людям", — додає жінка.

Огірки на прилавку. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Вартість борщового набору

Звичний для українців борщ цього року обійдеться в копієчку. Щоб приготувати велику каструлю, лише за овочі доведеться віддати близько 200 гривень. А якщо додати м'ясо для бульйону та сметану — сума зросте ще більше. Тому багато людей сьогодні беруть все по-мінімуму, намагаючись заощадити на кожному продукті.

Помідор — 130 грн/кг

Капуста — 35 грн/кг

Морква — 35 грн/кг

Цибуля — 35 грн/кг

Картопля — 40 грн/кг

Буряк — 35 грн/кг

Овочі з борщового набору. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Ціни на "Привозі"

Варто сказати, що цього року на прилавках не знайдеш нічого надто екзотичного чи несподіваного. Хоча восени продавці обіцяли, що завдяки теплій погоді до Нового року можна буде поласувати полуницею, проте цей літній смаколик так і не з’явився. Та засмучуватися не варто — вітамінів вдосталь і в інших сезонних фруктах. Мандарини, апельсини та хурма прикрашають прилавки, даруючи справжній зимовий смак та заряд корисних речовин.

Огірки — 170 грн/кг

Помідор чері — 170 грн/кг

Кабачки — 120 грн/кг

Баклажан — 120 грн/кг

Часник — 150 грн/кг

Перець — 120 грн/кг

Гострий перець — 95 грн/кг

Яблука — 50 грн/кг

Банани — 80 грн/кг

Груша — 100 грн/кг

Хурма — 100 грн/кг

Виноград — 150-180 грн/кг

Гранат — 150-200 грн

Імбир — 200 грн/кг

Мандарин — 130 грн/кг

Апельсин — 110 грн/кг

Лимон — 100 грн/кг

Гранатовий сік — 2 000 грн/літр.

Овочі та фрукти на ринку. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Вітамінний король

Цього року на одеському "Привозі" особливий попит має гранат — справжній вітамінний скарб, багатий на корисні мікроелементи. Прилавки буквально рясніють цими яскравими плодами, й одеситам пропонують не тільки свіжі гранати, але й натуральний гранатовий сік, який роблять прямо на очах у покупців. Сік виходить насичений, корисний, ідеальний для зимового підсилення імунітету. Проте, як зазначають продавці, ціна на цей вітамінний делікатес досить "кусається".

"Ми самі з Азербайджану і любимо свої товари продавати людям, щоб усі були задоволені. Ось, супергранат — він солодкий, стиглий і дуже корисний. Щоб не втратити жодного зернятка, його потрібно розрізати, як "тюльпан", і після цього їсти", — наголошує продавець Турал.

Продавець фруктів Турал. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Але ціну у 150 грн можна виправдати, як зазначає підприємець, бо його доводиться везти з далекого Азербайджану. Сам такий шлях займає понад два тижні. До того ж не кожен водій наважується їхати в країну, в якій триває війна. Тож доводиться шукати шляхи та доплачувати за ризик.

Азербайджанський гранат на "Привозі". Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Риба на "Привозі"

Прилавки зимового "Привозу" вражають різноманіттям риби — вибір дійсно багатий. Тут можна знайти звичні види з Дністра та Дунаю, що завжди мають попит. Але справжньою родзинкою є риба з Тилігульського лиману, хоча її зараз значно менше через несезон. Продавці кажуть, що попри це, покупці не втрачають інтересу до місцевих делікатесів, адже свіжість і смак завжди на висоті. Та й рибку можна купити не лише до святкового столу, а зробити заготовки на потім.

"Риба є різна, риби багато. І на фаршування йде — і виходить непогано. Ще є таранька, її можна засолити та під пиво лишити. Вона гарненька та з ікоркою. Стейки, нарізки, філе — все є. Головне, щоб покупці були, а на їхній смак усе підберемо", — каже продавчиня Валентина.

Продавчиня риби Валентина з колегою. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Крім того, підприємиця додає, що розуміє становище деяких людей, які не можуть собі дозволити багато всього, тому йде на поступки, пропонує варіанти за бюджетом. Але це не означає, що вони будуть менш смачними.

"У кожного свої фінанси. Але можна взяти по-середньому: ось такий короп живий — 150 гривень кілограм, тобто в середньому 300 гривень — рибка. Можна і зафарширувати, можна і запекти, можна посмажити на стейки і просто в кукурудзяному борошні. Ось такої рибки вистачить на шість осіб", — зазначає Валентина.

Свіжа риба на "Привозі. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Ціна на свіжу рибу

Товстолоб — 80-100 грн/кг

Стейк товстолоба — 140 грн/кг

Щука — 100-120 грн/кг

Філе товстолоба — 150 грн/кг

Кефаль — 150 грн/кг

Судак — 220-250 грн/кг

Білий амур — 100 грн/кг

Лобань — 150 грн/кг

Короп — 120-160 грн/кг

Філе коропа — 200 грн/кг

Карась — 100 грн/кг

Сазан — 140 грн/кг

Тарань — 120 грн/кг

Лящ — 60-80 грн/кг

Сом — 150 грн/кг

Ікра коропа — 350 грн/кг

Щука — 100-140 грн/кг

Ціни на свіжу рибу на ринку. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Вартість м'яса

Жоден різдвяний стіл не обходиться без м'ясних страв, і на "Привозі" є все для того, щоб приготувати справжній святковий бенкет. Запечене м'ясо, соковиті відбивні та наваристий холодець — справжні королі застілля. Вибір на ринку величезний, і ласий шматочок можна знайти на будь-який смак. Продавчиня Євгенія зізнається, що наразі покупців трохи менше, але вона впевнена, що ближче до свят потік людей значно збільшиться. До того ж ціни не надто підскочили, тож охочі до м'ясних делікатесів точно не підуть з порожніми руками.

"Ціни не сильно піднялися, десь 10-20 гривень від того, що було. Звичайно, хотілося б, щоб було, як і залишилося, щоб людям було приємніше. Але не від нас це залежить — податки підвищують, бензин дорожчає, мʼясо сюди треба доставити, тому якось так. Але нічого, стараємось, працюємо. Добре, що привозять і що ми з м'ясом. Так що нехай приходять, м'яса є вдосталь", — розповідає продавчиня Євгенія.

Продавчиня мʼяса Євгенія. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Які ціни

Реберця — 170 грн/кг

Філе — 200 грн/кг

Биток — 190 грн/кг

Язик свинячий — 150 грн/кг

Голінь — 90-100 грн/кг

Грудинка — 205 грн/кг

Лопатка — 300 грн/кг

Підчеревок — 290 грн/кг

Окіст — 330 грн/кг

Шия — 250 грн/кг

Челогач — 220 грн/кг

Свіже мʼясо на прилавку. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Звідки мʼясо

Продавчиня також розвінчує популярний міф про те, що в Україні все м'ясо імпортне. Вона запевняє, що на "Привозі" продається виключно вітчизняна продукція. За її словами, все м'ясо своє — привезене з Роздільнянського, Тарутинського та Болградського районів. Тож, місцеві фермери забезпечують ринок якісними та свіжими продуктами.

"Свинки у нас перевірені, живуть у хороших умовах. Я сама бувала на фермі і бачила, що з ними все гаразд. Кажуть, що імпортне, а мені аж смішно. У нас вистачає свого, тож люди хочуть працювати, хочуть заробити на булку хліба, як то кажуть", — підсумовує Євгенія.

Продавчиня ріже мʼясо. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Правду кажуть, що на "Привозі" можна знайти дійсно все, навіть новорічний настрій. Адже вас зустрінуть завжди усміхнені продавці, які не лише розкажуть останні новини Одеси та світу, а й зроблять гарну знижку. Тож саме час вирушити на святкові закупи!

Нагадаємо, впродовж 2024 року борщовий набір в Україні значно подорожчав. Ціни на овочі, які завжди були доступними для населення, рекордно зросли. Це сталося, зокрема, через проблеми з цьогорічним врожаєм.

Ми також писали, що на початку грудня серед українців зріс попит на тепличні помідори та огірки. Ціни рекордно зросли через нестачу вітчизняної продукції.