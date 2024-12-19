Новый год 2025 на "Привозе" в Одессе: какие цены на продукты перед праздниками

Женщина покупает мясо на "Привозе". Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

До Нового года остаются считанные дни, и пора составить идеальное меню и отправиться на охоту за самыми вкусными продуктами. А где еще найти все свежее, узнать последние новости, поторговаться и получить секретные рецепты, как не на легендарном "Привозе" ? Здесь не только покупки, но и настоящий предпраздничный квест. Правда, цены перед праздниками подскочили, так что придется немного поискать выгодные предложения — но это только добавляет азарта предновогоднему шопингу!

Журналисты Новини.LIVE отправились на знаменитый рынок, чтобы узнать актуальные цены перед Новым годом.

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Овощи и фрукты

В канун праздников на рыночных прилавках настоящее разнообразие овощей и фруктов — глаза разбегаются от выбора! Здесь можно найти и яркие импортные товары, и свежие украинские овощи, выращенные в теплицах. Продавщица Валентина с улыбкой рассказывает, что хотя спрос сейчас не слишком высок, он все же есть. В этом году многие люди соблюдают пост, поэтому овощи стали обязательным элементом на их столах.

"Весь этот ряд — это наш ассортимент. Есть привозные продукты, но это преимущественно бананы мандарины и гранаты. И много своих, украинских. Вот как огурцы и помидоры. Мы их берем в Черновцах, их там выращивают в теплицах. А яблоки везем из Маяков, потому что это очень близко к Одессе", — делится Валентина.

Продавщица овощей и фруктов Валентина. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Но женщина добавляет, что на зиму некоторые фрукты и овощи существенно подорожали, поэтому сейчас очень мало людей можно встретить на базаре. Так, она говорит, что берут преимущественно поштучно, чтобы продукты не успели испортиться, потому что иногда могут выключать свет. Да и вообще набор на обычный салат бьет по карману.

"Вот два огурца на 52 гривны, отдам за 50. Перец на 49 и помидоры на 30. То есть в среднем такой овощной салат обойдется в 100 гривен плюс-минус. Но мы все понимаем и идем навстречу людям", — добавляет женщина.

Огурцы на прилавке. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Стоимость борщового набора

Привычный для украинцев борщ в этом году обойдется в копеечку. Чтобы приготовить большую кастрюлю, только за овощи придется отдать около 200 гривен. А если добавить мясо для бульона и сметану — сумма вырастет еще больше. Поэтому многие люди сегодня берут все по-минимуму, пытаясь сэкономить на каждом продукте.

Помидор — 130 грн/кг

Капуста — 35 грн/кг

Морковь — 35 грн/кг

Лук — 35 грн/кг

Картофель — 40 грн/кг

Свекла — 35 грн/кг

Овощи из борщового набора. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Цены на "Привозе"

Следует сказать, что в этом году на прилавках не найдешь ничего слишком экзотического или неожиданного. Хотя осенью продавцы обещали, что благодаря теплой погоде к Новому году можно будет полакомиться клубникой, однако этот летний вкус так и не появился. Но расстраиваться не стоит — витаминов достаточно и в других сезонных фруктах. Мандарины, апельсины и хурма украшают прилавки, даря настоящий зимний вкус и заряд полезных веществ.

Огурцы — 170 грн/кг

Помидор черри — 170 грн/кг

Кабачки — 120 грн/кг

Баклажан — 120 грн/кг

Чеснок — 150 грн/кг

Перец — 120 грн/кг

Острый перец — 95 грн/кг

Яблоки — 50 грн/кг

Бананы — 80 грн/кг

Груша — 100 грн/кг

Хурма — 100 грн/кг

Виноград — 150-180 грн/кг

Гранат — 150-200 грн

Имбирь — 200 грн/кг

Мандарин — 130 грн/кг

Апельсин — 110 грн/кг

Лимон — 100 грн/кг

Гранатовый сок — 2 000 грн/литр.

Овощи и фрукты на рынке. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Витаминный король

В этом году на одесском "Привозе" особым спросом пользуется гранат — настоящее витаминное сокровище, богатое полезными микроэлементами. Прилавки буквально пестрят этими яркими плодами, и одесситам предлагают не только свежие гранаты, но и натуральный гранатовый сок, который делают прямо на глазах у покупателей. Сок получается насыщенный, полезный, идеален для зимнего усиления иммунитета. Однако, как отмечают продавцы, цена на этот витаминный деликатес достаточно "кусается".

"Мы сами из Азербайджана и любим свои товары продавать людям, чтобы все были довольны. Вот, супергранат — он сладкий, спелый и очень полезный. Чтобы не потерять ни одного зернышка, его нужно разрезать, как "тюльпан", и после этого есть", — отмечает продавец Турал.

Продавец фруктов Турал. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Но цену в 150 грн можно оправдать, как отмечает предприниматель, потому что его приходится везти из далекого Азербайджана. Сам такой путь занимает более двух недель. К тому же не каждый водитель решается ехать в страну, в которой продолжается война. Так что приходится искать пути и доплачивать за риск.

Азербайджанский гранат на "Привозе". Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Рыба на "Привозе"

Прилавки зимнего "Привоза" поражают разнообразием рыбы — выбор действительно богат. Здесь можно найти привычные виды из Днестра и Дуная, которые всегда пользуются спросом. Но настоящей изюминкой является рыба из Тилигульского лимана, хотя ее сейчас гораздо меньше из-за не сезона. Продавцы говорят, что, несмотря на это, покупатели не теряют интерес к местным деликатесам, ведь свежесть и вкус всегда на высоте. Да и рыбку можно купить не только к праздничному столу, но и сделать заготовки на потом.

"Рыба разная, рыбы много. И на фаршировку идет — и получается неплохо. Еще есть таранька, ее можно засолить и под пиво оставить. Она хорошенькая и с икоркой. Стейки, нарезки, филе — все есть. Главное, чтобы покупатели были, а на их вкус все подберем", — говорит Валентина.

Продавщица рыбы Валентина с коллегой. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Кроме того, предпринимательница добавляет, что понимает положение некоторых людей, которые не могут себе позволить многое, поэтому идет на уступки, предлагает варианты по бюджету. Но это не значит, что они будут менее вкусными.

"У каждого свои финансы. Но уж взять по среднему, то вот такой карп — 150 гривен килограмм. То есть в среднем 300 гривен — рыбка. Можно и зафаршировать, можно и запечь, можно пожарить на стейки и просто в кукурузной муке. Вот такой рыбки хватит на шесть человек", — отмечает Валентина.

Свежая рыба на "Привозе. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Цена на свежую рыбу

Толстолоб — 80-100 грн/кг

Стейк толстолобая — 140 грн/кг

Щука — 100-120 грн/кг

Филе толстолобая — 150 грн/кг

Кефаль — 150 грн/кг

Судак — 220-250 грн/кг

Белый амур — 100 грн/кг

Лобань — 150 грн/кг

Карп — 120-160 грн/кг

Филе карпа — 200 грн/кг

Карась — 100 грн/кг

Сазан — 140 грн/кг

Тарань — 120 грн/кг

Лещ — 60-80 грн/кг

Сом — 150 грн/кг

Икра карпа — 350 грн/кг

Щука — 100-140 грн/кг

Цены на свежую рыбу на рынке. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Стоимость мяса

Ни один рождественский стол не обходится без мясных блюд, и на "Привозе" есть все для того, чтобы приготовить настоящий пир. Запеченное мясо, сочные отбивные и наваристый холодец — настоящие короли застолья. Выбор на рынке огромен, и лакомый кусочек можно найти на любой вкус. Продавщица Евгения признается, что пока покупателей немного меньше, но она уверена, что ближе к праздникам поток людей значительно увеличится. К тому же цены не слишком подскочили, так что любители мясных деликатесов точно не уйдут с пустыми руками.

"Цены не сильно поднялись, примерно 10-20 гривен от того, что было. Конечно, хотелось бы, чтобы как было, как и осталось, чтобы людям было приятнее. Но не от нас это зависит — налоги повышают, бензин дорожает, мясо сюда надо доставить, потому как-то так... Ничего, стараемся, работаем. Хорошо, что привозят и что мы с мясом. Люди пусть приходят, мяса есть вдоволь", — рассказывает продавщица Евгения.

Продавщица мяса Евгения. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Какие цены

Ребрышки — 170 грн/кг

Филе — 200 грн/кг

Биток — 190 грн/кг

Язык свиной — 150 грн/кг

Голень — 90-100 грн/кг

Грудинка — 205 грн/кг

Лопатка — 300 грн/кг

Подчеревок — 290 грн/кг

Окорок — 330 грн/кг

Шея — 250 грн/кг

Челогач — 220 грн/кг

Свежее мясо на прилавке. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Откуда мясо

Продавщица также развенчивает популярный миф о том, что в Украине все мясо импортное. Она уверяет, что на "Привозе" продается исключительно отечественная продукция. По словами продавщицы, все мясо свое привезено из Раздельнянского, Тарутинского и Болградского районов. Так что местные фермеры обеспечивают рынок качественными и свежими продуктами.

"Свинки у нас проверенные, живут в хороших условиях. Я сама бывала на ферме и видела, что с ними все хорошо. Говорят, что импортное, а мне смешно. У нас хватает своего, потому что люди хотят работать, хотят заработать на булку хлеба, как говорится", — заключает Евгения.

Продавщица режет мясо. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Правду говорят, что на "Привозе" можно найти действительно все, даже новогоднее настроение. Вас встретят всегда улыбающиеся продавцы, которые не только расскажут последние новости Одессы и мира, но и сделают хорошую скидку. Так что самое время отправиться на праздничные закупки!

Напомним, в 2024 году борщовый набор в Украине значительно подорожал. Цены на овощи, которые всегда были доступны населению, рекордно выросли. Это произошло, в частности, из-за проблем с урожаем в этом году.

Мы также писали, что в начале декабря среди украинцев вырос спрос на помидоры и огурцы. Цены рекордно выросли из-за нехватки отечественной продукции.