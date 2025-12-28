Відео
Україна
Новорічний ажіотаж — що з цінами на молочку в Одесі перед святом

Новорічний ажіотаж — що з цінами на молочку в Одесі перед святом

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 12:40
Ціни на молочні продукти в Одесі перед святами
Молочний ряд на ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

На ринках Одеси перед святами спокійно. Біля молочних прилавків немає черг, а продавці не поспішають міняти цінники. Асортимент звичний — від бринзи та сиру до масла, сметани й творогу.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіла продавчиня молочних продуктів на Новому ринку в Одесі Ольга.

Читайте також:

Ціни на молочні продукти в Одесі

На Новому ринку більшість сирів продають по 350 гривень за кілограм. Це солоний білий сир, а також варіанти з кропом, паприкою чи перцем. Овеча бринза коштує стільки ж, коров’яча — дешевша, по 280 гривень. Фета — 200 гривень за кілограм. Козячий сир, як молодий, так і витриманий, також продають по 350 гривень.

Вершкове масло коштує близько 500 гривень за кілограм. Топлене масло продають у півлітрових банках по 350 гривень. Є й інші сири — моцарела та м’які сорти, які, за словами продавців, мають з’явитися найближчим часом.

"Творог залежно від жирності коштує від 120 до 240 гривень за кілограм. Сметану продають по 160-250 гривень, вершки — по 300-350", — каже продавчиня Ольга.

На ринках ціни поки тримаються

Вона пояснює, що напередодні свят ціни вирішили не змінювати, попри складну економічну ситуацію та зростання витрат.

"Ціни всі такі ж, як і були до свят. Поки нічого не піднімали — усе, як раніше", — розповідає жінка.

Втім, за її словами, торгівля зараз іде повільніше, ніж у попередні роки. Покупці заходять, придивляються, але купують менше.

"Людей мало, покупців небагато. Але ми сподіваємося, що ближче до свят вони ще підтягнуться", — додає продавчиня.

Нагадаємо, скільки коштує м’ясо на ринках в Одесі. Також ми писали про ціни на фрукти на одеському ринку.

Одеса ринок Одеська область Новини Одеси молочні продукти ціни на продукти
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
