Главная Одесса Новогодний ажиотаж — что с ценами на молочку в Одессе

Новогодний ажиотаж — что с ценами на молочку в Одессе

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 12:40
Цены на молочные продукты в Одессе перед праздниками
Молочный ряд на рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На рынках Одессы перед праздниками спокойно. Возле молочных прилавков нет очередей, а продавцы не спешат менять ценники. Ассортимент привычный — от брынзы и творога до масла, сметаны и творога.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала продавец молочных продуктов на Новом рынке в Одессе Ольга.

Читайте также:

Цены на молочные продукты в Одессе

На Новом рынке большинство сыров продают по 350 гривен за килограмм. Это соленый белый сыр, а также варианты с укропом, паприкой или перцем. Овечья брынза стоит столько же, коровья — дешевле, по 280 гривен. Фета — 200 гривен за килограмм. Козий сыр, как молодой, так и выдержанный, также продают по 350 гривен.

Сливочное масло стоит около 500 гривен за килограмм. Топленое масло продают в пол-литровых банках по 350 гривен. Есть и другие сыры — моцарелла и мягкие сорта, которые, по словам продавцов, должны появиться в ближайшее время.

"Творог в зависимости от жирности стоит от 120 до 240 гривен за килограмм. Сметану продают по 160-250 гривен, сливки — по 300-350", — говорит продавщица Ольга.

На рынках цены пока держатся

Она объясняет, что накануне праздников цены решили не менять, несмотря на сложную экономическую ситуацию и рост расходов.

"Цены все такие же, как и были до праздников. Пока ничего не поднимали — все, как раньше", — рассказывает женщина.

Впрочем, по ее словам, торговля сейчас идет медленнее, чем в предыдущие годы. Покупатели заходят, присматриваются, но покупают меньше.

"Людей мало, покупателей немного. Но мы надеемся, что ближе к праздникам они еще подтянутся", — добавляет продавец.

Напомним, сколько стоит мясо на рынках в Одессе. Также мы писали о ценах на фрукты на одесском рынке.

Одесса рынок Одесская область Новости Одессы молочные продукты цены на продукты
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
