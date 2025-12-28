Видео
Главная Одесса Борщ подорожал, а фрукты теперь роскошь — какие цены в Одессе

Борщ подорожал, а фрукты теперь роскошь — какие цены в Одессе

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 18:36
Как выросли цены на продукты в Одессе за год
Люди на рынке. Фото: Новини.LIVE

За год продукты в Одессе заметно подорожали, и это хорошо видно на рынках города. Если в 2024-м одесситы еще могли позволить себе привычный набор без лишних подсчетов, то в конце 2025 года многие покупают минимум и четко планируют расходы.

По подсчетам журналистов Новини.LIVE, больше всего выросли цены на овощи, фрукты и мясные деликатесы.

Читайте также:

Борщевой набор: сколько стоит в Одессе

В 2024 году овощи для большой кастрюли борща обходились примерно в 200 гривен. В 2025-м ситуация неоднозначная: базовые овощи подешевели, но импортные и тепличные позиции существенно выросли в цене.

2024 год (средние цены):

  • Картофель — 40 грн/кг
  • Капуста — 35 грн/кг
  • Морковь — 35 грн/кг
  • Свекла — 35 грн/кг
  • Лук — 35 грн/кг
  • Помидоры — 130 грн/кг

2025 год:

  • Картофель — 25 грн/кг
  • Капуста — 20-40 грн/кг
  • Морковь — 25 грн/кг
  • Свекла — 25 грн/кг
  • Лук — 25 грн/кг
  • Помидоры — от 130 до 450 грн/кг

Продавцы объясняют: дешевле — местные овощи, а дороже — импортные и тепличные.

Фрукты на каждый день и "на праздник"

В 2024 году цены на фрукты были более стабильными. В 2025-м импорт стал настоящей роскошью.

2024 год:

  • Яблоки — 50 грн/кг
  • Бананы — 80 грн/кг
  • Мандарины — 130 грн/кг
  • Хурма — 100 грн/кг
  • Виноград — 150-180 грн/кг

2025 год:

  • Яблоки — 50-70 грн/кг
  • Бананы — 90 грн/кг
  • Мандарины — 100-170 грн/кг
  • Хурма — 100-200 грн/кг
  • Виноград — 150-450 грн/кг
  • Клубника — 850 грн/кг
  • Черешня — 1500 грн/кг

Цены на мясо - стабильные, но дорого

Мясная продукция за год не сделала резкого скачка, но дешевой ее не назовешь.

2024 год (свинина):

  • Филе — 200 грн/кг
  • Шея — 250 грн/кг
  • Окорок — 330 грн/кг

2025 год (копчености и колбасы):

  • Колбаса свиная — 450 грн/кг
  • Шея копченая — 500 грн/кг
  • Сало с мясом — 350 грн/кг
  • Сыровяленые колбасы — от 1000 грн/кг

Продавцы признают: расходы выросли, но перед праздниками стараются не повышать цены еще больше.

Цены на молочку не изменились

Молочные продукты в 2025 году почти не изменились в цене, однако покупателей стало меньше.

  • Сыр — 240-350 грн/кг
  • Сметана — 160-250 грн/кг
  • Масло домашнее — 500 грн/кг

Поэтому за год в Одессе больше всего подорожали импортные овощи, фрукты и мясные деликатесы. Зато базовые продукты местного производства кое-где даже подешевели.

Напомним, мы писали, что с ценами на молочку в Одессе перед праздником. Также сообщали, сколько стоит мясо на рынках в Одессе.

Одесса продукты рынок Одесская область Новости Одессы цены
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
