Как выросли цены на продукты в Одессе за год

Люди на рынке. Фото: Новини.LIVE

За год продукты в Одессе заметно подорожали, и это хорошо видно на рынках города. Если в 2024-м одесситы еще могли позволить себе привычный набор без лишних подсчетов, то в конце 2025 года многие покупают минимум и четко планируют расходы.

По подсчетам журналистов Новини.LIVE, больше всего выросли цены на овощи, фрукты и мясные деликатесы.

В 2024 году овощи для большой кастрюли борща обходились примерно в 200 гривен. В 2025-м ситуация неоднозначная: базовые овощи подешевели, но импортные и тепличные позиции существенно выросли в цене.

2024 год (средние цены):

Картофель — 40 грн/кг

Капуста — 35 грн/кг

Морковь — 35 грн/кг

Свекла — 35 грн/кг

Лук — 35 грн/кг

Помидоры — 130 грн/кг

2025 год:

Картофель — 25 грн/кг

Капуста — 20-40 грн/кг

Морковь — 25 грн/кг

Свекла — 25 грн/кг

Лук — 25 грн/кг

Помидоры — от 130 до 450 грн/кг

Продавцы объясняют: дешевле — местные овощи, а дороже — импортные и тепличные.

Фрукты на каждый день и "на праздник"

В 2024 году цены на фрукты были более стабильными. В 2025-м импорт стал настоящей роскошью.

2024 год:

Яблоки — 50 грн/кг

Бананы — 80 грн/кг

Мандарины — 130 грн/кг

Хурма — 100 грн/кг

Виноград — 150-180 грн/кг

2025 год:

Яблоки — 50-70 грн/кг

Бананы — 90 грн/кг

Мандарины — 100-170 грн/кг

Хурма — 100-200 грн/кг

Виноград — 150-450 грн/кг

Клубника — 850 грн/кг

Черешня — 1500 грн/кг

Цены на мясо - стабильные, но дорого

Мясная продукция за год не сделала резкого скачка, но дешевой ее не назовешь.

2024 год (свинина):

Филе — 200 грн/кг

Шея — 250 грн/кг

Окорок — 330 грн/кг

2025 год (копчености и колбасы):

Колбаса свиная — 450 грн/кг

Шея копченая — 500 грн/кг

Сало с мясом — 350 грн/кг

Сыровяленые колбасы — от 1000 грн/кг

Продавцы признают: расходы выросли, но перед праздниками стараются не повышать цены еще больше.

Цены на молочку не изменились

Молочные продукты в 2025 году почти не изменились в цене, однако покупателей стало меньше.

Сыр — 240-350 грн/кг

Сметана — 160-250 грн/кг

Масло домашнее — 500 грн/кг

Поэтому за год в Одессе больше всего подорожали импортные овощи, фрукты и мясные деликатесы. Зато базовые продукты местного производства кое-где даже подешевели.

