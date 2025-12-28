Как выросли цены на продукты в Одессе за год

Борщ подорожал, а фрукты теперь роскошь — какие цены в Одессе
За год продукты в Одессе заметно подорожали, и это хорошо видно на рынках города. Если в 2024-м одесситы еще могли позволить себе привычный набор без лишних подсчетов, то в конце 2025 года многие покупают минимум и четко планируют расходы.
По подсчетам журналистов Новини.LIVE, больше всего выросли цены на овощи, фрукты и мясные деликатесы.
Борщевой набор: сколько стоит в Одессе
В 2024 году овощи для большой кастрюли борща обходились примерно в 200 гривен. В 2025-м ситуация неоднозначная: базовые овощи подешевели, но импортные и тепличные позиции существенно выросли в цене.
2024 год (средние цены):
- Картофель — 40 грн/кг
- Капуста — 35 грн/кг
- Морковь — 35 грн/кг
- Свекла — 35 грн/кг
- Лук — 35 грн/кг
- Помидоры — 130 грн/кг
2025 год:
- Картофель — 25 грн/кг
- Капуста — 20-40 грн/кг
- Морковь — 25 грн/кг
- Свекла — 25 грн/кг
- Лук — 25 грн/кг
- Помидоры — от 130 до 450 грн/кг
Продавцы объясняют: дешевле — местные овощи, а дороже — импортные и тепличные.
Фрукты на каждый день и "на праздник"
В 2024 году цены на фрукты были более стабильными. В 2025-м импорт стал настоящей роскошью.
2024 год:
- Яблоки — 50 грн/кг
- Бананы — 80 грн/кг
- Мандарины — 130 грн/кг
- Хурма — 100 грн/кг
- Виноград — 150-180 грн/кг
2025 год:
- Яблоки — 50-70 грн/кг
- Бананы — 90 грн/кг
- Мандарины — 100-170 грн/кг
- Хурма — 100-200 грн/кг
- Виноград — 150-450 грн/кг
- Клубника — 850 грн/кг
- Черешня — 1500 грн/кг
Цены на мясо - стабильные, но дорого
Мясная продукция за год не сделала резкого скачка, но дешевой ее не назовешь.
2024 год (свинина):
- Филе — 200 грн/кг
- Шея — 250 грн/кг
- Окорок — 330 грн/кг
2025 год (копчености и колбасы):
- Колбаса свиная — 450 грн/кг
- Шея копченая — 500 грн/кг
- Сало с мясом — 350 грн/кг
- Сыровяленые колбасы — от 1000 грн/кг
Продавцы признают: расходы выросли, но перед праздниками стараются не повышать цены еще больше.
Цены на молочку не изменились
Молочные продукты в 2025 году почти не изменились в цене, однако покупателей стало меньше.
- Сыр — 240-350 грн/кг
- Сметана — 160-250 грн/кг
- Масло домашнее — 500 грн/кг
Поэтому за год в Одессе больше всего подорожали импортные овощи, фрукты и мясные деликатесы. Зато базовые продукты местного производства кое-где даже подешевели.
