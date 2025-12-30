Цены на Привозе в Одессе перед Новым годом 2026 — что выросло в цене

Люди выбирают продукты на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Традиционно на праздники одесситы скупаются на рынках. Только здесь всегда свежие и вкусные продукты — все самые лучшие на новогодний стол. Однако цены в этом году не радуют, стоимость традиционных наборов для холодца выросла, пошли вверх и деликатесы. Поэтому несмотря на предложения, покупают все меньше — ровно столько, чтобы хватило на один раз.

Журналисты Новини.LIVE побывали на легендарном Одесском Привозе, чтобы узнать как изменились цены к празднику.

Овощи на Привозе

Предновогодний "Привоз" традиционно оживляется еще задолго до праздников. Покупатели приходят не только за повседневными продуктами, но и постепенно формируют праздничные корзины, присматриваясь к ценам и качеству. Продавцы отмечают: спрос растет, но люди покупают осторожно, без больших запасов. Причины понятны — нестабильная ситуация со светом и общая неопределенность заставляют планировать расходы наперед. В то же время на прилавках — полный ассортимент, а базовые овощи остаются доступными.

"Цена не изменилась, какая была цена, такая и осталась. А вот спрос увеличился, конечно, перед праздниками. Люди приходят, и оно у нас не мороженое, мы все прикрываем. Так что заходите к нам", — говорит продавщица Оксана.

Продавщица Оксана о стоимости овощей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

Картофель — 30 грн/кг

Лук — 25 грн/кг

Морковь — 25 грн/кг

Свёкла — 25 грн/кг

Перец красный — 65 грн/кг

Баклажаны — 40 грн/кг

Огурцы — 65 грн/кг

Помидоры — 40 грн/кг

Капуста — 30 грн/кг

Прилавки с овощами на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на Привозе

Фруктовые ряды накануне Нового года выглядят ярко и разнообразно. Мандарины, яблоки и груши традиционно остаются основой праздничного стола, ведь именно на них держится наибольший спрос. Цены на цитрусовые пока относительно стабильные, что позволяет одесситам не отказываться от новогодних традиций.

Мандарины на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Цены на фрукты

Мандарины — 100 грн/кг

Мандарины (большой сорт) — 120 грн/кг

Яблоки — 30-40 грн/кг

Яблоки зеленое — 40-50 грн/кг

Груша — 80 грн/кг

Груша "Бера" — 100 грн/кг

Лимоны — 140 грн/кг

Гранаты (Азербайджан) — 180 грн/кг

Стоимость груши на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Мясо на Привозе

Мясной ряд работает в спокойном режиме, без резких ценовых скачков. Больше всего внимания покупатели уделяют наборам для холодца — это одно из главных новогодних блюд, спрос на которое традиционно растет в конце декабря. В то же время продавцы видят, что люди покупают небольшими порциями. Из-за перебоев с электроэнергией многие не рискуют брать мясо "про запас".

"Цены не выросли на мясо. Поднялись только холодцовые наборы. Люди понемногу скупаются, не запасаются - у некоторых света нет, негде заморозить", — объясняет продавщица Майя.

Продавщица Майя о свинине. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мяса

Биточек — 280 грн/кг

Лопатка — 200 грн/кг

Задняя часть — 220 грн/кг

Шея — 300 грн/кг

Ребра — 240-250 грн/кг

Грудинка — 240 грн/кг

Набор для холодца — 120-150 грн/кг

Копыта — 50 грн/шт

Мясо на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Рыба на привозе

Рыбные ряды перед Новым годом традиционно активнее, ведь многие одесситы ищут альтернативу дорогому мясу. Скумбрия, сельдь и хек остаются наиболее популярными позициями. Продавцы охотно делятся советами, как просто и вкусно приготовить рыбу к праздничному столу. Именно такие практические рекомендации часто становятся дополнительным аргументом для покупки.

"На Новый год лучше всего запечь скумбрию. Свежую можно — немного соевого соуса, масла, соли и в духовку. Самая вкусная, сочная", — делится продавщица Надежда.

Продавщица Надежда о стоимости рыбы. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы

Сельдь — 100-120 грн/шт

Скумбрия копченая — 600 грн/кг

Скумбрия малосольная — 320 грн/кг

Скумбрия мороженая — 320 грн/кг

Хамса — 250 грн/кг

Килька малосоленая — 170 грн/кг

Хек — 200 грн/кг

Копченая скумбрия на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Деликатесы на Привозе

В этом году, как отмечает королева привоза Светлана Базаренко, рынок выглядит сдержаннее, чем в довоенные времена. Покупателей стало меньше. Высокая цена и проблемы с хранением заставляют людей взвешивать каждую покупку. Чаще всего икру берут небольшими порциями — как символ праздника. Несмотря на это, товар на прилавках есть, и ассортимент остается широким.

"От прошлого года — меньше людей, меньше заказов. Из-за света люди боятся набирать. На Привозе сейчас вообще немного покупателей", — говорит Светлана Базаренко.

Королева Одесского Привоза Светлана Базаренко. Фото: Новини.LIVE

Цены на деликатесы

Икра красная (горбуша) — 800-900 грн / 100 г

Икра щучья — 450 грн/100 г

Икра черная — 3400 грн/100 г

Дунайка малосольная — 550 грн/банка

Баночки икры на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Сладости к праздникам

Накануне Нового года на "Привозе" традиционно растет интерес к сладостям, орехам и восточным десертам. Продавцы отмечают, что именно эти позиции все чаще покупают "на стол" или как небольшие подарки. Люди стараются взять что-то символическое — к чаю или праздничной тарелке. Ассортимент при этом широкий: от привычных орехов до импортных конфет и сухофруктов.

"На Новый год наберут больше сладкого. Но цены, как и были, так и осталось. Ну, что-то поднялось, но это не сезон, поэтому поднялось. А у нас, как и было, так и осталось", — рассказывает продавец Федор.

Продавец Федор о стоимости сладостей. Фото: Новини.LIVE

Цены на сладости и орехи

Фисташка (США, Калифорния) — 600 грн/кг

Грецкий орех (Украина) — 300 грн/кг

Кешью жареный — 550 грн/кг

Орехи (упаковка 0,5 кг) — 250 грн

Турецкие сладости — 650 грн/кг

Дубайские конфеты с орехами — 1200 грн/кг

Манго сушеное (без сахара) — 180-200 грн/пачка

Турецкие сладости на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Перед новогодними праздниками "Привоз" демонстрирует сдержанную, но стабильную торговлю. Базовые продукты — овощи, мясо, рыба — держат цену, а рост спроса происходит без ажиотажа. Одесситы покупают осторожно, учитывая возможности хранения продуктов и перебои с электроэнергией. Импортные деликатесы и икра остаются нишевыми покупками, тогда как наибольшим спросом пользуются доступные фрукты, рыба и сладости. Праздничный стол в этом году, похоже, будет более простым, но традиционным — без излишеств, зато с вниманием к каждой гривне.

Ранее мы писали, что цена на молочку стремительно поднимается в декабре. А также, о том какая стоимость Рождественских калачей на Новом базаре в Одессе.