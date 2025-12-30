Цены на Привозе в Одессе перед Новым годом 2026 — что выросло в цене

Новогодние цены на одесском Привозе — что подорожало на праздники
Традиционно на праздники одесситы скупаются на рынках. Только здесь всегда свежие и вкусные продукты — все самые лучшие на новогодний стол. Однако цены в этом году не радуют, стоимость традиционных наборов для холодца выросла, пошли вверх и деликатесы. Поэтому несмотря на предложения, покупают все меньше — ровно столько, чтобы хватило на один раз.
Журналисты Новини.LIVE побывали на легендарном Одесском Привозе, чтобы узнать как изменились цены к празднику.
Овощи на Привозе
Предновогодний "Привоз" традиционно оживляется еще задолго до праздников. Покупатели приходят не только за повседневными продуктами, но и постепенно формируют праздничные корзины, присматриваясь к ценам и качеству. Продавцы отмечают: спрос растет, но люди покупают осторожно, без больших запасов. Причины понятны — нестабильная ситуация со светом и общая неопределенность заставляют планировать расходы наперед. В то же время на прилавках — полный ассортимент, а базовые овощи остаются доступными.
"Цена не изменилась, какая была цена, такая и осталась. А вот спрос увеличился, конечно, перед праздниками. Люди приходят, и оно у нас не мороженое, мы все прикрываем. Так что заходите к нам", — говорит продавщица Оксана.
Стоимость овощей
- Картофель — 30 грн/кг
- Лук — 25 грн/кг
- Морковь — 25 грн/кг
- Свёкла — 25 грн/кг
- Перец красный — 65 грн/кг
- Баклажаны — 40 грн/кг
- Огурцы — 65 грн/кг
- Помидоры — 40 грн/кг
- Капуста — 30 грн/кг
Фрукты на Привозе
Фруктовые ряды накануне Нового года выглядят ярко и разнообразно. Мандарины, яблоки и груши традиционно остаются основой праздничного стола, ведь именно на них держится наибольший спрос. Цены на цитрусовые пока относительно стабильные, что позволяет одесситам не отказываться от новогодних традиций.
Цены на фрукты
- Мандарины — 100 грн/кг
- Мандарины (большой сорт) — 120 грн/кг
- Яблоки — 30-40 грн/кг
- Яблоки зеленое — 40-50 грн/кг
- Груша — 80 грн/кг
- Груша "Бера" — 100 грн/кг
- Лимоны — 140 грн/кг
- Гранаты (Азербайджан) — 180 грн/кг
Мясо на Привозе
Мясной ряд работает в спокойном режиме, без резких ценовых скачков. Больше всего внимания покупатели уделяют наборам для холодца — это одно из главных новогодних блюд, спрос на которое традиционно растет в конце декабря. В то же время продавцы видят, что люди покупают небольшими порциями. Из-за перебоев с электроэнергией многие не рискуют брать мясо "про запас".
"Цены не выросли на мясо. Поднялись только холодцовые наборы. Люди понемногу скупаются, не запасаются - у некоторых света нет, негде заморозить", — объясняет продавщица Майя.
Стоимость мяса
- Биточек — 280 грн/кг
- Лопатка — 200 грн/кг
- Задняя часть — 220 грн/кг
- Шея — 300 грн/кг
- Ребра — 240-250 грн/кг
- Грудинка — 240 грн/кг
- Набор для холодца — 120-150 грн/кг
- Копыта — 50 грн/шт
Рыба на привозе
Рыбные ряды перед Новым годом традиционно активнее, ведь многие одесситы ищут альтернативу дорогому мясу. Скумбрия, сельдь и хек остаются наиболее популярными позициями. Продавцы охотно делятся советами, как просто и вкусно приготовить рыбу к праздничному столу. Именно такие практические рекомендации часто становятся дополнительным аргументом для покупки.
"На Новый год лучше всего запечь скумбрию. Свежую можно — немного соевого соуса, масла, соли и в духовку. Самая вкусная, сочная", — делится продавщица Надежда.
Стоимость рыбы
- Сельдь — 100-120 грн/шт
- Скумбрия копченая — 600 грн/кг
- Скумбрия малосольная — 320 грн/кг
- Скумбрия мороженая — 320 грн/кг
- Хамса — 250 грн/кг
- Килька малосоленая — 170 грн/кг
- Хек — 200 грн/кг
Деликатесы на Привозе
В этом году, как отмечает королева привоза Светлана Базаренко, рынок выглядит сдержаннее, чем в довоенные времена. Покупателей стало меньше. Высокая цена и проблемы с хранением заставляют людей взвешивать каждую покупку. Чаще всего икру берут небольшими порциями — как символ праздника. Несмотря на это, товар на прилавках есть, и ассортимент остается широким.
"От прошлого года — меньше людей, меньше заказов. Из-за света люди боятся набирать. На Привозе сейчас вообще немного покупателей", — говорит Светлана Базаренко.
Цены на деликатесы
- Икра красная (горбуша) — 800-900 грн / 100 г
- Икра щучья — 450 грн/100 г
- Икра черная — 3400 грн/100 г
- Дунайка малосольная — 550 грн/банка
Сладости к праздникам
Накануне Нового года на "Привозе" традиционно растет интерес к сладостям, орехам и восточным десертам. Продавцы отмечают, что именно эти позиции все чаще покупают "на стол" или как небольшие подарки. Люди стараются взять что-то символическое — к чаю или праздничной тарелке. Ассортимент при этом широкий: от привычных орехов до импортных конфет и сухофруктов.
"На Новый год наберут больше сладкого. Но цены, как и были, так и осталось. Ну, что-то поднялось, но это не сезон, поэтому поднялось. А у нас, как и было, так и осталось", — рассказывает продавец Федор.
Цены на сладости и орехи
- Фисташка (США, Калифорния) — 600 грн/кг
- Грецкий орех (Украина) — 300 грн/кг
- Кешью жареный — 550 грн/кг
- Орехи (упаковка 0,5 кг) — 250 грн
- Турецкие сладости — 650 грн/кг
- Дубайские конфеты с орехами — 1200 грн/кг
- Манго сушеное (без сахара) — 180-200 грн/пачка
Перед новогодними праздниками "Привоз" демонстрирует сдержанную, но стабильную торговлю. Базовые продукты — овощи, мясо, рыба — держат цену, а рост спроса происходит без ажиотажа. Одесситы покупают осторожно, учитывая возможности хранения продуктов и перебои с электроэнергией. Импортные деликатесы и икра остаются нишевыми покупками, тогда как наибольшим спросом пользуются доступные фрукты, рыба и сладости. Праздничный стол в этом году, похоже, будет более простым, но традиционным — без излишеств, зато с вниманием к каждой гривне.
Ранее мы писали, что цена на молочку стремительно поднимается в декабре. А также, о том какая стоимость Рождественских калачей на Новом базаре в Одессе.
