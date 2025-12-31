Маланкування в Одесі 31 грудня: як минуло свято

Люди на Маланку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

31 грудня в самому серці Одеси відбулося Маланкування — яскраве традиційне дійство з піснями, масками та автентичними костюмами. Попри важку ніч і обстріли, містяни зібралися в Пасажі, щоб підтримати українські звичаї. Учасники співали, водили козу та влаштували святкову ходу. Подія стала ще одним доказом того, що навіть у воєнний час Одеса не відмовляється від своєї ідентичності.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

Маланкування в Одесі

У Пасажі сьогодні лунали щедрівки, а серед натовпу можна було побачити Маланку, Василя, козу та інших традиційних персонажів. Захід організували ентузіасти, які вже не вперше проводять таке дійство в Одесі. Підготовка тривала близько тижня — учасники власноруч робили маски та костюми, а також проводили майстер-класи.

"Це традиційне водіння кози і Маланки, яке символізує перехід до свята святого Василя. Для нас важливо підтримувати українські традиції за будь-яких обставин, бо саме за нашу ідентичність ми й боремося", — розповіла співорганізаторка заходу Катерина Мусієнко.

Організаторка акції Катерина Мусієнко. Фото: Новини.LIVE

Родина під час Маланки. Фото: Новини.LIVE

Вона додала, що, попри нічні обстріли, дух свята не зник, а навпаки — став ще відчутнішим. Частина ходи цього року об’єдналася з іншими творчими ініціативами, щоб разом продовжити святкування без конкуренції.

Хлопчик із зіркою в руках. Фото: Новини.LIVE

Дівчата співають пісні. Фото: Новини.LIVE

До Маланкування долучилися цілі родини з дітьми. Люди приходили зі зірками, у масках та в українських строях, які готували заздалегідь. Для багатьох це стало не просто розвагою, а важливим сімейним моментом.

"Ми вважаємо, що свої традиції дуже важливі для родини. Разом робили зірку, вчили щедрівки і хочемо, щоб це стало нашою щорічною сімейною традицією", — поділилася учасниця Антоніна, яка прийшла разом із дітьми Кирилом та Анютою.

Антоніна з дітьми на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Дитина на святі Маланки. Фото: Новини.LIVE

Вона зазначила, що про подію дізналися від подруги й одразу вирішили долучитися. Навіть після складної ночі настрій залишився святковим.

Хода під час свята. Фото: Новини.LIVE

Для багатьох учасників Маланкування стало актом культурного спротиву. Люди наголошували, що саме зараз важливо повертати справжні дати та сенси українських свят. Щедрування 31 грудня й 1 січня для них — не випадковість, а частина історії. Адже жодні обстріли не змусять українців відмовитися від своєї культури.

"Це історично важливо для нашої країни. Ми маємо повертати все так, як було правильно, і не боятися", — сказала учасниця Ольга.

Ольша розповіла про важливість свята. Фото: Новини.LIVE

Люди під час маланкування в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як в Одесі святкували Різдво. Також ми писали, що у Львові відбулася хода звіздарів.