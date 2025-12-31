Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі в українських традиціях святкують Новий рік (фото)

В Одесі в українських традиціях святкують Новий рік (фото)

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 14:46
Маланкування в Одесі 31 грудня: як минуло свято
Люди на Маланку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

31 грудня в самому серці Одеси відбулося Маланкування — яскраве традиційне дійство з піснями, масками та автентичними костюмами. Попри важку ніч і обстріли, містяни зібралися в Пасажі, щоб підтримати українські звичаї. Учасники співали, водили козу та влаштували святкову ходу. Подія стала ще одним доказом того, що навіть у воєнний час Одеса не відмовляється від своєї ідентичності.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

Реклама
Читайте також:

Маланкування в Одесі

У Пасажі сьогодні лунали щедрівки, а серед натовпу можна було побачити Маланку, Василя, козу та інших традиційних персонажів. Захід організували ентузіасти, які вже не вперше проводять таке дійство в Одесі. Підготовка тривала близько тижня — учасники власноруч робили маски та костюми, а також проводили майстер-класи.

"Це традиційне водіння кози і Маланки, яке символізує перехід до свята святого Василя. Для нас важливо підтримувати українські традиції за будь-яких обставин, бо саме за нашу ідентичність ми й боремося", — розповіла співорганізаторка заходу Катерина Мусієнко.

Маланкування в Одесі: свято у центрі міста
Організаторка акції Катерина Мусієнко. Фото: Новини.LIVE
Маланкування в Одесі: свято у центрі міста
Родина під час Маланки. Фото: Новини.LIVE

Вона додала, що, попри нічні обстріли, дух свята не зник, а навпаки — став ще відчутнішим. Частина ходи цього року об’єдналася з іншими творчими ініціативами, щоб разом продовжити святкування без конкуренції.

Маланкування в Одесі: свято у центрі міста
Хлопчик із зіркою в руках. Фото: Новини.LIVE
Маланкування в Одесі: свято у центрі міста
Дівчата співають пісні. Фото: Новини.LIVE

До Маланкування долучилися цілі родини з дітьми. Люди приходили зі зірками, у масках та в українських строях, які готували заздалегідь. Для багатьох це стало не просто розвагою, а важливим сімейним моментом.

"Ми вважаємо, що свої традиції дуже важливі для родини. Разом робили зірку, вчили щедрівки і хочемо, щоб це стало нашою щорічною сімейною традицією", — поділилася учасниця Антоніна, яка прийшла разом із дітьми Кирилом та Анютою.

Маланкування в Одесі: свято у центрі міста
Антоніна з дітьми на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE
Маланкування в Одесі: свято у центрі міста
Дитина на святі Маланки. Фото: Новини.LIVE

Вона зазначила, що про подію дізналися від подруги й одразу вирішили долучитися. Навіть після складної ночі настрій залишився святковим.

Маланкування в Одесі: свято у центрі міста
Хода під час свята. Фото: Новини.LIVE

Для багатьох учасників Маланкування стало актом культурного спротиву. Люди наголошували, що саме зараз важливо повертати справжні дати та сенси українських свят. Щедрування 31 грудня й 1 січня для них — не випадковість, а частина історії. Адже жодні обстріли не змусять українців відмовитися від своєї культури.

"Це історично важливо для нашої країни. Ми маємо повертати все так, як було правильно, і не боятися", — сказала учасниця Ольга.

Маланкування в Одесі: свято у центрі міста
Ольша розповіла про важливість свята. Фото: Новини.LIVE
Маланкування в Одесі: свято у центрі міста
Люди під час маланкування в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як в Одесі святкували Різдво. Також ми писали, що у Львові відбулася хода звіздарів.

Одеса Одеська область Новий рік Новини Одеси Маланка святкування
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації