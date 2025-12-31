Маланкування в Одесі 31 грудня: як минуло свято

В Одесі в українських традиціях святкують Новий рік (фото)
31 грудня в самому серці Одеси відбулося Маланкування — яскраве традиційне дійство з піснями, масками та автентичними костюмами. Попри важку ніч і обстріли, містяни зібралися в Пасажі, щоб підтримати українські звичаї. Учасники співали, водили козу та влаштували святкову ходу. Подія стала ще одним доказом того, що навіть у воєнний час Одеса не відмовляється від своєї ідентичності.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.
Маланкування в Одесі
У Пасажі сьогодні лунали щедрівки, а серед натовпу можна було побачити Маланку, Василя, козу та інших традиційних персонажів. Захід організували ентузіасти, які вже не вперше проводять таке дійство в Одесі. Підготовка тривала близько тижня — учасники власноруч робили маски та костюми, а також проводили майстер-класи.
"Це традиційне водіння кози і Маланки, яке символізує перехід до свята святого Василя. Для нас важливо підтримувати українські традиції за будь-яких обставин, бо саме за нашу ідентичність ми й боремося", — розповіла співорганізаторка заходу Катерина Мусієнко.
Вона додала, що, попри нічні обстріли, дух свята не зник, а навпаки — став ще відчутнішим. Частина ходи цього року об’єдналася з іншими творчими ініціативами, щоб разом продовжити святкування без конкуренції.
До Маланкування долучилися цілі родини з дітьми. Люди приходили зі зірками, у масках та в українських строях, які готували заздалегідь. Для багатьох це стало не просто розвагою, а важливим сімейним моментом.
"Ми вважаємо, що свої традиції дуже важливі для родини. Разом робили зірку, вчили щедрівки і хочемо, щоб це стало нашою щорічною сімейною традицією", — поділилася учасниця Антоніна, яка прийшла разом із дітьми Кирилом та Анютою.
Вона зазначила, що про подію дізналися від подруги й одразу вирішили долучитися. Навіть після складної ночі настрій залишився святковим.
Для багатьох учасників Маланкування стало актом культурного спротиву. Люди наголошували, що саме зараз важливо повертати справжні дати та сенси українських свят. Щедрування 31 грудня й 1 січня для них — не випадковість, а частина історії. Адже жодні обстріли не змусять українців відмовитися від своєї культури.
"Це історично важливо для нашої країни. Ми маємо повертати все так, як було правильно, і не боятися", — сказала учасниця Ольга.
