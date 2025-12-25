Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса У центрі Одеси співали колядки — як святкують Різдво (фото)

У центрі Одеси співали колядки — як святкують Різдво (фото)

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 15:52
Спільна різдвяна коляда в Одесі: як пройшла святкова хода
Учасники різдвяної ходи. Фото: Новини.LIVE

У самому серці Одеси сотні людей зібралися на масштабну ходу, щоб разом заспівати традиційні українські пісні та відсвяткувати Різдво. Попри безпекові виклики та зимову негоду, вулиці міста наповнилися автентичними звуками бандур, яскравими вертепами та теплом єднання. Ця подія стала символом відродження національних традицій та непохитної віри одеситів у світле майбутнє.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

Реклама
Читайте також:

Спільна коляда

Організатором свята виступила ГО "Вишиванковий фестиваль", яка вирішила не чекати перемоги, а створювати святкову атмосферу вже сьогодні. Хода стартувала від оперного театру, об’єднавши понад десять аматорських колективів та сотні небайдужих містян. Організатори впевнені, що такі заходи критично важливі для емоційного відновлення людей.

"Ми вирішили, що не варто чекати завершення війни, варто запроваджувати нові традиції для міста. Ми дуже стресуємо через безпекову ситуацію, але Одеса заслуговує на красиве, українське, фантастичне Різдво. Це свято, коли треба ділитися світлом, і ми підготували коляднички, щоб кожен міг заколядувати на всю Одесу", — розповіла керівниця організації Наталя Мажарова.

У центрі Одеси заспівали коляду
Організаторка різдвяної коляди. Фото: Новини.LIVE
У центрі Одеси заспівали коляду
Хода на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE
У центрі Одеси заспівали коляду
Учасники свята. Фото: Новини.LIVE

Особливого колориту заходу додали учасники у традиційних образах. Громадська активістка Яна Тітаренко, яка прийшла у костюмі кози, наголосила на важливості повернення до європейського календаря святкування. Для багатьох присутніх це Різдво стало моментом молитви за тих, хто зараз на фронті або в полоні.

"Я щаслива від того, що нарешті Одеса повертається обличчям до європейських країн, які святкують Різдво саме сьогодні. Сьогодні вся Україна має надію, що це буде останній рік у війні. Ми молимося про переможний мир і щоб наші військові, полонені та безвісти зниклі нарешті повернулися додому", — поділилася думками Яна.

У центрі Одеси заспівали коляду
Активістка Яна Тітаренко. Фото: Новини.LIVE
У центрі Одеси заспівали коляду
Учасники акції з атрибутами Різдва. Фото: Новини.LIVE
У центрі Одеси заспівали коляду
Хор біля оперного театру. Фото: Новини.LIVE

Подруги Насті та Наталя приїхали із селища Чорноморське, аби продемонструвати свою солідарність та любов до української культури. Вони впевнені, що саме пісня допомагає гуртуватися та вірити в перемогу.

"Ми самі ходимо колядуємо, і нам цікаво було подивитись, як це відбувається в центрі міста. Сьогодні особливо важливо підтримувати українські традиції та наш народ. Ми співаємо і старі народні колядки, і нові, як-от "Зірка тривожна" — ми все це знаємо і шануємо", — зазначили дівчата.

У центрі Одеси заспівали коляду
Подруги розповідають про Різдво. Фото: Новини.LIVE
У центрі Одеси заспівали коляду
Жінки під час ходи на Рішельєвській. Фото: Новини.LIVE
У центрі Одеси заспівали коляду
Дівчина тримає різдвяну зірку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що очільник ГУР Кирило Буданов привітав українців з Різдвом. також ми писали, що у Львові встановили головний символ Різдва.

Одеса Одеська область Різдво Новини Одеси колядування колядки святкування
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації