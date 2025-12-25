Спільна різдвяна коляда в Одесі: як пройшла святкова хода

Учасники різдвяної ходи. Фото: Новини.LIVE

У самому серці Одеси сотні людей зібралися на масштабну ходу, щоб разом заспівати традиційні українські пісні та відсвяткувати Різдво. Попри безпекові виклики та зимову негоду, вулиці міста наповнилися автентичними звуками бандур, яскравими вертепами та теплом єднання. Ця подія стала символом відродження національних традицій та непохитної віри одеситів у світле майбутнє.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

Спільна коляда

Організатором свята виступила ГО "Вишиванковий фестиваль", яка вирішила не чекати перемоги, а створювати святкову атмосферу вже сьогодні. Хода стартувала від оперного театру, об’єднавши понад десять аматорських колективів та сотні небайдужих містян. Організатори впевнені, що такі заходи критично важливі для емоційного відновлення людей.

"Ми вирішили, що не варто чекати завершення війни, варто запроваджувати нові традиції для міста. Ми дуже стресуємо через безпекову ситуацію, але Одеса заслуговує на красиве, українське, фантастичне Різдво. Це свято, коли треба ділитися світлом, і ми підготували коляднички, щоб кожен міг заколядувати на всю Одесу", — розповіла керівниця організації Наталя Мажарова.

Організаторка різдвяної коляди. Фото: Новини.LIVE

Хода на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Учасники свята. Фото: Новини.LIVE

Особливого колориту заходу додали учасники у традиційних образах. Громадська активістка Яна Тітаренко, яка прийшла у костюмі кози, наголосила на важливості повернення до європейського календаря святкування. Для багатьох присутніх це Різдво стало моментом молитви за тих, хто зараз на фронті або в полоні.

"Я щаслива від того, що нарешті Одеса повертається обличчям до європейських країн, які святкують Різдво саме сьогодні. Сьогодні вся Україна має надію, що це буде останній рік у війні. Ми молимося про переможний мир і щоб наші військові, полонені та безвісти зниклі нарешті повернулися додому", — поділилася думками Яна.

Активістка Яна Тітаренко. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції з атрибутами Різдва. Фото: Новини.LIVE

Хор біля оперного театру. Фото: Новини.LIVE

Подруги Насті та Наталя приїхали із селища Чорноморське, аби продемонструвати свою солідарність та любов до української культури. Вони впевнені, що саме пісня допомагає гуртуватися та вірити в перемогу.

"Ми самі ходимо колядуємо, і нам цікаво було подивитись, як це відбувається в центрі міста. Сьогодні особливо важливо підтримувати українські традиції та наш народ. Ми співаємо і старі народні колядки, і нові, як-от "Зірка тривожна" — ми все це знаємо і шануємо", — зазначили дівчата.

Подруги розповідають про Різдво. Фото: Новини.LIVE

Жінки під час ходи на Рішельєвській. Фото: Новини.LIVE

Дівчина тримає різдвяну зірку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що очільник ГУР Кирило Буданов привітав українців з Різдвом. також ми писали, що у Львові встановили головний символ Різдва.