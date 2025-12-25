Видео
Главная Одесса В центре Одессы пели колядки — как празднуют Рождество (фото)

В центре Одессы пели колядки — как празднуют Рождество (фото)

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 15:52
Совместная рождественская коляда в Одессе: как прошло праздничное шествие
Участники рождественского шествия. Фото: Новини.LIVE

В самом сердце Одессы сотни людей собрались на масштабное шествие, чтобы вместе спеть традиционные украинские песни и отпраздновать Рождество. Несмотря на вызовы безопасности и зимнюю непогоду, улицы города наполнились аутентичными звуками бандур, яркими вертепами и теплом единения. Это событие стало символом возрождения национальных традиций и непоколебимой веры одесситов в светлое будущее.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

Читайте также:

Совместная коляда

Организатором праздника выступила ОО "Вышиванковый фестиваль", которая решила не ждать победы, а создавать праздничную атмосферу уже сегодня. Шествие стартовало от оперного театра, объединив более десяти любительских коллективов и сотни неравнодушных горожан. Организаторы уверены, что такие мероприятия критически важны для эмоционального восстановления людей.

"Мы решили, что не стоит ждать завершения войны, стоит вводить новые традиции для города. Мы очень стрессуем из-за ситуации с безопасностью, но Одесса заслуживает красивое, украинское, фантастическое Рождество. Это праздник, когда надо делиться светом, и мы подготовили коляднички, чтобы каждый мог заколядовать на всю Одессу", — рассказала руководитель организации Наталья Мажарова.

У центрі Одеси заспівали коляду
Организатор рождественской коляды. Фото: Новини.LIVE
У центрі Одеси заспівали коляду
Шествие на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE
У центрі Одеси заспівали коляду
Участники праздника. Фото: Новини.LIVE

Особый колорит мероприятию добавили участники в традиционных образах. Общественная активистка Яна Титаренко, которая пришла в костюме козы, подчеркнула важность возвращения к европейскому календарю празднования. Для многих присутствующих это Рождество стало моментом молитвы за тех, кто сейчас на фронте или в плену.

"Я счастлива от того, что наконец Одесса поворачивается лицом к европейским странам, которые празднуют Рождество именно сегодня. Сегодня вся Украина надеется, что это будет последний год в войне. Мы молимся о победном мире и чтобы наши военные, пленные и без вести пропавшие наконец вернулись домой", — поделилась мыслями Яна.

У центрі Одеси заспівали коляду
Активистка Яна Титаренко. Фото: Новини.LIVE
У центрі Одеси заспівали коляду
Участники акции с атрибутами Рождества. Фото: Новини.LIVE
У центрі Одеси заспівали коляду
Хор возле оперного театра. Фото: Новини.LIVE

Подруги Насти и Наталья приехали из поселка Черноморское, чтобы продемонстрировать свою солидарность и любовь к украинской культуре. Они уверены, что именно песня помогает объединяться и верить в победу.

"Мы сами ходим колядуем, и нам интересно было посмотреть, как это происходит в центре города. Сегодня особенно важно поддерживать украинские традиции и наш народ. Мы поем и старые народные колядки, и новые, например "Звезда тревожная" — мы все это знаем и уважаем", — отметили девушки.

У центрі Одеси заспівали коляду
Подруги рассказывают о Рождестве. Фото: Новини.LIVE
У центрі Одеси заспівали коляду
Женщины во время шествия на Ришельевской. Фото: Новини.LIVE
У центрі Одеси заспівали коляду
Девушка держит рождественскую звезду. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали о том, что глава ГУР Кирилл Буданов поздравил украинцев с Рождеством. также мы писали, что во Львове установили главный символ Рождества.

Одесса Одесская область Рождество Новости Одессы колядование колядки празднование
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
