Совместная рождественская коляда в Одессе: как прошло праздничное шествие

Участники рождественского шествия. Фото: Новини.LIVE

В самом сердце Одессы сотни людей собрались на масштабное шествие, чтобы вместе спеть традиционные украинские песни и отпраздновать Рождество. Несмотря на вызовы безопасности и зимнюю непогоду, улицы города наполнились аутентичными звуками бандур, яркими вертепами и теплом единения. Это событие стало символом возрождения национальных традиций и непоколебимой веры одесситов в светлое будущее.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

Совместная коляда

Организатором праздника выступила ОО "Вышиванковый фестиваль", которая решила не ждать победы, а создавать праздничную атмосферу уже сегодня. Шествие стартовало от оперного театра, объединив более десяти любительских коллективов и сотни неравнодушных горожан. Организаторы уверены, что такие мероприятия критически важны для эмоционального восстановления людей.

"Мы решили, что не стоит ждать завершения войны, стоит вводить новые традиции для города. Мы очень стрессуем из-за ситуации с безопасностью, но Одесса заслуживает красивое, украинское, фантастическое Рождество. Это праздник, когда надо делиться светом, и мы подготовили коляднички, чтобы каждый мог заколядовать на всю Одессу", — рассказала руководитель организации Наталья Мажарова.

Организатор рождественской коляды. Фото: Новини.LIVE

Шествие на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Участники праздника. Фото: Новини.LIVE

Особый колорит мероприятию добавили участники в традиционных образах. Общественная активистка Яна Титаренко, которая пришла в костюме козы, подчеркнула важность возвращения к европейскому календарю празднования. Для многих присутствующих это Рождество стало моментом молитвы за тех, кто сейчас на фронте или в плену.

"Я счастлива от того, что наконец Одесса поворачивается лицом к европейским странам, которые празднуют Рождество именно сегодня. Сегодня вся Украина надеется, что это будет последний год в войне. Мы молимся о победном мире и чтобы наши военные, пленные и без вести пропавшие наконец вернулись домой", — поделилась мыслями Яна.

Активистка Яна Титаренко. Фото: Новини.LIVE

Участники акции с атрибутами Рождества. Фото: Новини.LIVE

Хор возле оперного театра. Фото: Новини.LIVE

Подруги Насти и Наталья приехали из поселка Черноморское, чтобы продемонстрировать свою солидарность и любовь к украинской культуре. Они уверены, что именно песня помогает объединяться и верить в победу.

"Мы сами ходим колядуем, и нам интересно было посмотреть, как это происходит в центре города. Сегодня особенно важно поддерживать украинские традиции и наш народ. Мы поем и старые народные колядки, и новые, например "Звезда тревожная" — мы все это знаем и уважаем", — отметили девушки.

Подруги рассказывают о Рождестве. Фото: Новини.LIVE

Женщины во время шествия на Ришельевской. Фото: Новини.LIVE

Девушка держит рождественскую звезду. Фото: Новини.LIVE

