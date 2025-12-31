Видео
Главная Одесса В Одессе в украинских традициях празднуют Новый год (фото)

В Одессе в украинских традициях празднуют Новый год (фото)

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 14:46
Маланкование в Одессе 31 декабря: как прошел праздник
Люди на Маланку в Одессе. Фото: Новини.LIVE

31 декабря в самом сердце Одессы состоялось Маланкование — яркое традиционное действо с песнями, масками и аутентичными костюмами. Несмотря на тяжелую ночь и обстрелы, горожане собрались в Пассаже, чтобы поддержать украинские обычаи. Участники пели, водили козу и устроили праздничное шествие. Событие стало еще одним доказательством того, что даже в военное время Одесса не отказывается от своей идентичности.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

Маланкование в Одессе

В Пассаже сегодня звучали щедривки, а среди толпы можно было увидеть Маланку, Василия, козу и других традиционных персонажей. Мероприятие организовали энтузиасты, которые уже не впервые проводят такое действо в Одессе. Подготовка длилась около недели — участники собственноручно делали маски и костюмы, а также проводили мастер-классы.

"Это традиционное вождение козы и Маланки, которое символизирует переход к празднику святого Василия. Для нас важно поддерживать украинские традиции при любых обстоятельствах, потому что именно за нашу идентичность мы и боремся", — рассказала соорганизатор мероприятия Екатерина Мусиенко.

Маланкування в Одесі: свято у центрі міста
Организатор акции Екатерина Мусиенко. Фото: Новини.LIVE
Маланкування в Одесі: свято у центрі міста
Семья во время Маланки. Фото: Новини.LIVE

Она добавила, что, несмотря на ночные обстрелы, дух праздника не исчез, а наоборот — стал еще более ощутимым. Часть шествия в этом году объединилась с другими творческими инициативами, чтобы вместе продолжить празднование без конкуренции.

Маланкування в Одесі: свято у центрі міста
Мальчик со звездой в руках. Фото: Новини.LIVE
Маланкування в Одесі: свято у центрі міста
Девушки поют песни. Фото: Новини.LIVE

К Маланкованию присоединились целые семьи с детьми. Люди приходили со звездами, в масках и в украинских костюмах, которые готовили заранее. Для многих это стало не просто развлечением, а важным семейным моментом.

"Мы считаем, что свои традиции очень важны для семьи. Вместе делали звезду, учили щедривки и хотим, чтобы это стало нашей ежегодной семейной традицией", — поделилась участница Антонина, которая пришла вместе с детьми Кириллом и Анютой.

Маланкування в Одесі: свято у центрі міста
Антонина с детьми на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE
Маланкування в Одесі: свято у центрі міста
Ребенок на празднике Маланки. Фото: Новини.LIVE

Она отметила, что о событии узнали от подруги и сразу решили присоединиться. Даже после сложной ночи настроение осталось праздничным.

Маланкування в Одесі: свято у центрі міста
Шествие во время праздника. Фото: Новини.LIVE

Для многих участников Маланкование стало актом культурного сопротивления. Люди отмечали, что именно сейчас важно возвращать настоящие даты и смыслы украинских праздников. Щедрование 31 декабря и 1 января для них — не случайность, а часть истории. Ведь никакие обстрелы не заставят украинцев отказаться от своей культуры.

"Это исторически важно для нашей страны. Мы должны возвращать все так, как было правильно, и не бояться", — сказала участница Ольга.

Маланкування в Одесі: свято у центрі міста
Ольша рассказала о важности праздника. Фото: Новини.LIVE
Маланкування в Одесі: свято у центрі міста
Люди во время маланкования в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали о том, как в Одессе праздновали Рождество. Также мы писали, что во Львове состоялось шествие звездочетов.

Одесса Одесская область Новый год Новости Одессы Маланка празднование
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
