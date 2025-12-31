Поздравления с новым годом 2026 - пожелания от одесситов

Люди празднуют возле елки в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Накануне Нового года Одесса приходит в себя после очередной массированной атаки. Несмотря на сложные испытания, горожане не теряют веры в мир и спокойствие. Даже тогда, когда почти каждый вечер враг бьет по гражданской инфраструктуре, одесситы не падают духом. Они поддерживают друг друга во время отключений электроэнергии или водоснабжения, ведь в эти непростые времена самое ценное, что остается — это человеческая поддержка и единство.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, чего они желают в канун Нового 2026 года.

Реклама

Читайте также:

Завершение войны

Окончание войны — это одно из основных пожеланий одесситов, его озвучивали почти все. Людмила говорит уверенно. В ее словах — забота не только о собственной семье, но и обо всех украинцах: детях, пожилых людях, тех, кто ежедневно живет под обстрелами. Она больше всего желает обычной спокойной жизни без страха и тревог. Ведь мир — это возможность нормально работать, воспитывать детей и планировать будущее, именно это и есть настоящее счастье.

"Больше всего хотелось бы пожелать мира, чтобы спокойно было, чтобы детки, пенсионеры и все наши люди жили спокойно. Чтобы остановились обстрелы, чтобы люди могли нормально встретить Новый год. Хочу мира и счастья для всех наших людей", — говорит Людмила.

Одесситка Людмила о мире в Украине. Фото: Новини.LIVE

Екатерина считает, что сегодня украинцам как никогда нужны внутренние силы. Она говорит не только об одесситах, а обо всей стране, подчеркивая важность терпения и веры. Именно эти качества, по ее словам, помогают выстоять в сложные времена. Ее пожелания — простые, но очень символичные.

"Я желаю всем украинцам большого терпения и большой веры, потому что без этого мы не выживем. И, конечно, хороших новостей каждый день. С Новым годом!", — говорит Екатерина.

Местная жительница Екатерина поздравляет одесситов с Новым годом. Фото: Новини.LIVE

Мир в Украине

Марина также отмечает, что главное для нее — это мир, а все остальное приходит уже после. Здоровье и счастье она считает основой нормальной жизни. Именно такие короткие и искренние пожелания, по ее словам, сегодня наиболее актуальны.

"Прежде всего, мира нам нужно. А также — здоровья и, пожалуй, счастья", — говорит Марина.

Одесситка Марина о Новом годе. Фото: Новини.LIVE

Наталья добавляет к традиционным пожеланиям и прагматический аспект. Она говорит о финансовой стабильности как о важной составляющей спокойной жизни. В то же время отмечает, что никакие деньги не имеют значения без мира и здоровья.

"Конечно, мира всем нам — это первое. Затем здоровья и чтобы денег было больше. Но главное — мир и здоровье", — отмечает Наталья.

Местная жительница Наталья желает здоровья Украинцам. Фото: Новини.LIVE

Свет в Украинских домах

Ирина формулирует свои пожелания очень конкретно. Она говорит о том, чего сегодня не хватает почти каждому украинцу: света, тепла и покоя. Даже снег в ее словах звучит как символ нормальной, мирной жизни. По ее словам, эти простые вещи приобрели особое значение именно во время войны.

"Чтобы закончилась война. Чтобы был свет. Чтобы было тепло. И чтобы выпал снег", — говорит Ирина.

Одесситка Ирина желает снега на Новый год. Фото: Новини.LIVE

Мария говорит о внутреннем состоянии общества. Она отмечает, что война истощает не только физически, но и морально. Именно поэтому, сейчас особенно важно не терять человечность, творить добро и видеть хорошее даже в сложных обстоятельствах. Она желает украинцам больше любви — к себе, к близким, к жизни.

"Творить больше добра, видеть во всем что-то хорошее, больше влюбляться, быть добрее. Несмотря на войну и депрессии — оставаться людьми", — говорит Мария.

Местная жительница Мария о добре. Фото: Новини.LIVE

Пожелания одесситов в этом году звучат особенно искренне и однозначно. Мир, свет, тепло, здоровье и человечность — именно эти слова чаще всего звучат в канун Нового года. Война изменила праздничные формулировки, но не уничтожила надежду. И, главное новогоднее желание для большинства украинцев одно — чтобы следующий год принес спокойствие и жизнь без страха.

Ранее мы писали, насколько подорожали продукты к Новому Году в Одессе. А также, о том как в Одессе отпраздновали Маланку на греческой площади.