Окончание войны в 2026 году - какие прогнозы политологов

Разрушена гостиница "Одесса" на морском вокзале. Фото: Новини.LIVE

Политический 2026 год для Украины может стать потенциально переломным. Именно на этот период международные партнеры, в частности США и Европа, осторожно проектируют возможность завершения активной фазы войны. В то же время для Украины этот год означает не только внешние дипломатические вызовы, но и серьезные внутренние испытания — политические, экономические и безопасности. В центре внимания оказывается вопрос: сможет ли государство сохранить устойчивость в момент, когда давление будет усиливаться одновременно с нескольких направлений.

О перспективах завершения войны в 2026 году и политических рисках, которые встанут перед украинской властью, журналисты Новини.LIVE поговорили с одесским политологом Михаилом Шабановым.

Реклама

Читайте также:

Мирный план

Михаил Шабанов уверен, нынешние дискуссии вокруг мирного плана нельзя сводить к одному документу или конкретной инициативе. Речь идет о комплексном процессе, в котором переплетаются интересы Украины, Европейского Союза, Соединенных Штатов и России. Именно поэтому любой план, состоящий из нескольких десятков пунктов, следует оценивать не эмоционально, а сквозь призму позиций каждой из сторон. Особенно важно понимать, кто и с какой целью продвигает те или иные формулировки.

"Мирный план, который состоит из 20 пунктов, нужно оценивать с двух основных сторон. Прежде всего, это украинская и европейская позиция, которые достаточно долго работали над формированием именно этой стратегии. Есть и американская позиция — и мы знаем, что для Дональда Трампа завершение войны уже имеет личный характер. Он хочет сделать это быстро и, к сожалению, часто — любой ценой", — объясняет политолог Михаил Шабанов.

Политолог Михаил Шабанов о мирном плане. Фото: Новини.LIVE

Стремление США к быстрому результату не всегда совпадают с интересами безопасности Киева. Именно в этом разрыве между политической скоростью и реальностью войны возникают наибольшие риски. Украина вынуждена постоянно напоминать партнерам, что речь идет не только о прекращении огня, а о будущем государства. Несмотря на регулярные заявления со стороны российских дипломатов, Москва, по словам эксперта, не демонстрирует реальной готовности к завершению войны. Все сигналы, которые звучат со стороны Кремля, следует рассматривать как часть информационной и психологической игры. Россия традиционно использует переговоры как инструмент затягивания времени и параллельного наращивания давления на фронте.

"Позиция российского агрессора остается исключительно милитаристской. Они мыслят в контексте войны и силы. Потенциально завершение войны в 2026 году возможно, но для этого необходимо существенно усилить давление со стороны Соединенных Штатов и продемонстрировать нежелание России реально заканчивать эту войну",— отмечает Шабанов.

Президент США Трамп встретился с президентом Украины Зеленским. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Без системного международного давления Кремль не изменит своего поведения. Россия реагирует только на силу — санкционную, экономическую или военную. Любые дипломатические уступки без реальных рычагов давления только поощряют агрессора. Именно поэтому Украина настаивает на сохранении жесткой позиции по переговорам.

Риски для власти

Кроме внешнеполитических факторов, 2026 год несет серьезные внутренние вызовы для украинской власти. Прежде всего речь идет о потенциальном избирательном процессе и общественном запросе на перезагрузку. В условиях войны эти вопросы приобретают особую чувствительность. Любая политическая турбулентность может быть использована врагом.

"Основные риски для власти связаны с возможным избирательным процессом и перезагрузкой. Общество этого ожидает. Но при этом будет возникать много вопросов по критическим сферам — энергетике, финансовой стабильности, работе правительства и парламента", — отмечает политолог.

Мужчина на избирательном участке. Фото: УНИАН/Ковальчук Виктор

Внутренние проблемы могут сознательно раздуваться как изнутри страны, так и извне. Именно поэтому власти придется балансировать между необходимостью изменений и сохранением стратегической стабильности. Этот баланс станет одной из самых сложных задач 2026 года. Отдельным вызовом, который напрямую влияет на международную поддержку Украины, остается коррупционный фактор. По словам эксперта, за нашей страной закрепился негативный имидж, который активно используется скептиками в ЕС. В то же время именно борьба с коррупцией является ключевым условием евроинтеграции.

"За Украиной закрепился стереотип высокого коррупционного фона. И общество четко показало, что нуждается в действенной антикоррупционной инфраструктуре и защите таких институтов, как НАБУ. Без этого движение в Европейский Союз будет проблемным", — говорит эксперт.

Антикоррупционное бюро Украины. Фото: УНИАН

Политический 2026 год будет не только годом дипломатических решений, но и тестом на внутреннюю зрелость государства. Именно сочетание внешней устойчивости и внутренних реформ будет определять, сможет ли Украина использовать этот шанс в свою пользу.

Выборы в Украине

Вопрос выборов в Украине остается одним из самых чувствительных в политической повестке дня 2026 года. Несмотря на ожидания части общества и международных партнеров, война фактически заморозила любые формальные избирательные процедуры. В то же время это не означает полного отсутствия политической активности — она просто перешла в скрытую фазу. Все процессы продолжаются, но без официального старта кампаний и четких календарных рамок.

"Если вспомнить 2025 год, то тогда как минимум на два периода планировалось проведение потенциальных выборов — летом и осенью. Но мы видим, что война, к сожалению, продолжается. Избирательный процесс, если он и существует, то только в скрытом, предвыборном формате, и таким он будет оставаться некоторое время. Когда именно возможны внеочередные выборы — это открытый вопрос", — отмечает политолог Михаил Шабанов.

Избирательный участок в Украине. Фото: УНИАН/Чузавков Сергей

Несмотря на отсутствие формальных выборов, политическая активность в обществе постепенно растет. Речь идет не о классической агитации, а о социальных инициативах, волонтерских движениях и локальных проектах. Именно они могут стать фундаментом для будущих политических карьер.

Киберугрозы и вмешательство в выборы

Даже при отсутствии выборов Украина должна быть готова к вмешательству России в информационное пространство. По словам политолога, опыт других стран демонстрирует: кремль активно использует кибератаки, соцсети и мессенджеры для влияния на общественное мнение. Особую роль в этом играет Telegram как наименее контролируемый канал коммуникации.

"Молдавские выборы — это история того, как работали телеграмм-каналы. Речь идет о сетях влияния, связанных с олигархом Иланом Шором, который фактически находится под российским влиянием, а также о каналах из Приднестровья. В Молдове России легче действовать, потому что там слабый общественный контроль над информационным пространством, особенно в Telegram", — объясняет эксперт.

Механизм реагирования на кибератаки. Фото: Министерство цифровой трансформации Украины

После этой оценки политолог подчеркивает: украинская ситуация существенно отличается. Украина находится в состоянии гибридной войны с 2014 года и полномасштабной - с 2022-го, что сформировало значительно более высокий уровень общественной настороженности. Кроме того, в Украине пройден путь декоммунизации и запрета откровенно пророссийских партий. Это значительно сужает поле для манипуляций, хотя и не отменяет рисков полностью.

Риски для Одессы в 2026 году

Отдельный блок рисков в 2026 году касается регионального измерения, в частности Одессы. Город остается стратегически важным регионом — как с военной, так и с политической точки зрения. Его многослойный социальный и этнический состав формирует тяжелый политический ландшафт. Именно поэтому любые процессы здесь имеют более широкий резонанс, чем кажется на первый взгляд.

"За последний год произошли серьезные изменения. Пророссийский или русскоязычный компонент фактически исчез из партийного ландшафта Одессы. Да, были перетоки кадров из запрещенных партий: кто-то оставил политику, кто-то сменил политическую ориентацию из прагматических соображений", — говорит эксперт.

Мэрия в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Это объективный процесс, присущий любой политической системе в кризисных условиях. В Одессе продолжают работать общенациональные политические проекты — "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Слуга народа". Параллельно с этим сохраняются и так называемые локальные политические силы, которые имеют влияние именно на городском уровне. Однако стоит обратить внимание на специфическую модель управления Одессой, которая сложилась в условиях военного положения. Сейчас в городе параллельно действуют военная администрация и органы местного самоуправления. По мнению эксперта, эта модель, несмотря на критику, выполняет стабилизирующую функцию.

"По сути, в Одессе существует определенное двоевластие: есть военная администрация, есть городской совет и исполком. Это, как ни странно, работает как стабилизирующий компонент. Такая система позволяет избежать многих вызовов, в том числе накопившихся еще с 2020 года", — отмечает политолог.

Политолог Михаил Шабанов о политических рисках для Одессы. Фото: Новини.LIVE

Такая конфигурация управления частично снимает напряжение вокруг коммунальных, энергетических вопросов и вопросов безопасности. Она также заставляет власть быть более открытой к обществу. Именно уровень этой открытости может стать одним из ключевых критериев доверия к власти в 2026 году.

Ранее мы писали, что крупнейший порт Украины ограничил свою работу из-за Российских ударов. А также, о том как враг "поздравил" Одесскую область с Новым годом.