Главная Одесса "Поздравление" от врага — в Одессе после атаки перебои со светом

"Поздравление" от врага — в Одессе после атаки перебои со светом

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 03:08
Россия ударила по энергетике Одессы за минуты до Нового года
Спасатель ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Террор вместо праздника. Армия российских оккупантов "поздравила" одесситов с Новым годом очередной атакой дронов. Удар нанесли всего за несколько минут до наступления 2026 года.

О последствиях ночного налета сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

Куда били оккупанты РФ

"Поздравление" от врага — в Одессе после атаки перебои со светом - фото 1
Сообщение Олега Кипера об атаке на Одессу. Фото: Скриншот

Целью врага снова стала энергетика. На одном из атакованных объектов мгновенно вспыхнул пожар. Удар был ощутимым. Кипер подтвердил: в области фиксируют перебои с электроснабжением.

Больше всего пострадала критическая инфраструктура. Без стабильного питания остались предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность самой Одессы.

Сейчас на местах работают все экстренные службы. Энергетики и спасатели встречают 2026 год в усиленном режиме, пытаясь как можно быстрее вернуть свет и погасить пламя.

Напомним, мы сообщали, что одесситы рассказали об атаке на город в ночь на 31 декабря. Также мы писали, что в результате ночной атаки в Одесской области сгорели посылки Новой почты.

Одесса ГСЧС война в Украине атака дрон-камикадзе
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
