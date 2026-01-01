Россия ударила по энергетике Одессы за минуты до Нового года

"Поздравление" от врага — в Одессе после атаки перебои со светом
Террор вместо праздника. Армия российских оккупантов "поздравила" одесситов с Новым годом очередной атакой дронов. Удар нанесли всего за несколько минут до наступления 2026 года.
О последствиях ночного налета сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Куда били оккупанты РФ
Целью врага снова стала энергетика. На одном из атакованных объектов мгновенно вспыхнул пожар. Удар был ощутимым. Кипер подтвердил: в области фиксируют перебои с электроснабжением.
Больше всего пострадала критическая инфраструктура. Без стабильного питания остались предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность самой Одессы.
Сейчас на местах работают все экстренные службы. Энергетики и спасатели встречают 2026 год в усиленном режиме, пытаясь как можно быстрее вернуть свет и погасить пламя.
