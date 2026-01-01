Росія вдарила по енергетиці Одеси за хвилини до Нового року

"Привітання" від ворога — в Одесі після атаки перебої зі світлом
Терор замість свята. Армія російських окупантів "привітала" одеситів з Новим роком черговою атакою дронів. Удару завдали всього за кілька хвилин до настання 2026 року.
Про наслідки нічного нальоту повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Куди били окупанти РФ
Ціллю ворога знову стала енергетика. На одному з атакованих об'єктів миттєво спалахнула пожежа. Удар був відчутним. Кіпер підтвердив: в області фіксують перебої з електропостачанням.
Найбільше постраждала критична інфраструктура. Без стабільного живлення залишилися підприємства, які забезпечують життєдіяльність самої Одеси.
Зараз на місцях працюють усі екстрені служби. Енергетики та рятувальники зустрічають 2026 рік у посиленому режимі, намагаючись якнайшвидше повернути світло і погасити полум'я.
