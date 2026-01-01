Відео
Головна Одеса "Привітання" від ворога — в Одесі після атаки перебої зі світлом

"Привітання" від ворога — в Одесі після атаки перебої зі світлом

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 03:08
Росія вдарила по енергетиці Одеси за хвилини до Нового року
Рятувальник ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС України

Терор замість свята. Армія російських окупантів "привітала" одеситів з Новим роком черговою атакою дронів. Удару завдали всього за кілька хвилин до настання 2026 року.

Про наслідки нічного нальоту повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте також:

Куди били окупанти РФ

"Привітання" від ворога — в Одесі після атаки перебої зі світлом - фото 1
Повідомлення Олега Кіпера про атаку на Одесу. Фото: Скриншот

Ціллю ворога знову стала енергетика. На одному з атакованих об'єктів миттєво спалахнула пожежа. Удар був відчутним. Кіпер підтвердив: в області фіксують перебої з електропостачанням.

Найбільше постраждала критична інфраструктура. Без стабільного живлення залишилися підприємства, які забезпечують життєдіяльність самої Одеси.

Зараз на місцях працюють усі екстрені служби. Енергетики та рятувальники зустрічають 2026 рік у посиленому режимі, намагаючись якнайшвидше повернути світло і погасити полум'я.

Нагадаємо, ми повідомляли, що одесити розповіли про атаку на місто у ніч на 31 грудня. Також ми писали, що внаслідок нічної атаки на Одещині згоріли посилки Нової пошти.

Одеса ДСНС війна в Україні атака дрон-камікадзе
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
