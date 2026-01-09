Відео
У департаменту освіти Одеси з'явилася директорка — хто вона

У департаменту освіти Одеси з'явилася директорка — хто вона

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 13:31
Новий директор департаменту освіти Одеси: що відомо
Нова директорка освіти та науки. Фото: Юлія Філлер/Facebook

В Одесі призначили нового директора департаменту освіти і науки міськради. Посаду обійняла Юлія Філлер, яка змінила Олену Буйневич. Вона багато років працює в міській системі освіти.

Про це стало відомо із декларації нової посадовиці.

Що відомо про Юлію Філлер

Новою директоркою департаменту освіти і науки Одеської міської ради стала Юлія Філлер. До цього вона очолювала територіальний відділ освіти Приморської районної адміністрації. Кар’єру в галузі Філлер будувала послідовно — від спеціаліста до керівниці районного рівня. У декларації, поданій під час вступу на посаду, вона зазначила доходи від роботи в департаменті за рік у розмірі 496,4 тис. грн. Також задекларовано аліменти на утримання доньки — 300 тис. грн. Готівкові заощадження становлять 7 тис. доларів США.

Серед майна — частки у двох великих земельних ділянках загальною площею близько 11 гектарів, що перебувають у спільній власності. У декларації також вказано право користування квартирою в Одесі, власниками якої є донька та ще одна фізична особа. З транспорту Філлер задекларувала право користування автомобілем Honda CR-V 2003 року випуску, оформленим на третю особу. Окремо зазначено оренду кімнати в гуртожитку в Австрії, де проживає донька.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі звільнили новопризначеного заступника мера. Також ми писали, що в одеській мерії новий голова внутрішньої політики.

Одеса освіта Одеська область міська рада Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
