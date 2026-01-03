Відео
В Одесі звільнили новопризначеного заступника мера — що відомо

Дата публікації: 3 січня 2026 13:10
В Одесі звільнили в.о. заступника мера Домніцака
Одеська міська рада. Фото ілюстативне: Суспільне

В Одесі наприкінці року відбулася кадрова зміна у керівництві міської ради. Тимчасово виконуючого обов’язків заступника міського голови Володимира Домніцака звільнили за угодою сторін.

Відповідне розпорядження з'явилося на сайті Одеської міської ради.

В Одесі звільнили заступника мера

Документ датований 26 грудня 2025 року, а останнім робочим днем посадовця визначено 31 грудня 2025 року.

Володимир Домніцак обіймав цю посаду з 14 листопада 2025 року, тобто пропрацював у статусі в.о. заступника мера півтора місяця. Згідно з розпорядженням, департамент бухгалтерського обліку та звітності міськради має провести з ним повний розрахунок. Зокрема, Володимиру Домніцаку виплатять грошову компенсацію за п’ять календарних днів невикористаної щорічної відпустки.

Розпорядження підписав в.о. міського голови, секретар Одеської міської ради Ігор Коваль.

Що відомо про Домніцака

Володимир Домніцак змінив на посту Валері Сіліна і був залучений до координації роботи виконавчих органів ради. Під час виконання обов’язків заступника мера він відповідав за поточну організаційну діяльність міських департаментів. 

Додамо, раніше Домніцак працював керівником апарату Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, в одеській мерії призначили голову внутрішньої політики. Також ми писали, чим запам’ятався одеситам 2025-й.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
