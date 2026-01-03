Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе уволили новоназначенного заместителя мэра — что известно

В Одессе уволили новоназначенного заместителя мэра — что известно

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 13:10
В Одессе уволили и.о. заместителя мэра Домницака
Одесский городской совет. Фото иллюстативное: Суспільне

В Одессе в конце года произошла кадровая смена в руководстве городского совета. Временно исполняющего обязанности заместителя городского головы Владимира Домницака уволили по соглашению сторон.

Соответствующее распоряжение появилось на сайте Одесского городского совета.

Реклама
Читайте также:

В Одессе уволили заместителя мэра

Документ датирован 26 декабря 2025 года, а последним рабочим днем чиновника определен 31 декабря 2025 года.

Владимир Домницак занимал эту должность с 14 ноября 2025 года, то есть проработал в статусе и.о. заместителя мэра полтора месяца. Согласно распоряжению, департамент бухгалтерского учета и отчетности горсовета должен провести с ним полный расчет. В частности, Владимиру Домницаку выплатят денежную компенсацию за пять календарных дней неиспользованного ежегодного отпуска.

Распоряжение подписал и.о. городского головы, секретарь Одесского городского совета Игорь Коваль.

Что известно о Домницаке

Владимир Домницак сменил на посту Валери Силина и был привлечен к координации работы исполнительных органов совета. Во время исполнения обязанностей заместителя мэра он отвечал за текущую организационную деятельность городских департаментов.

Добавим, ранее Домницак работал руководителем аппарата Днепропетровской областной государственной администрации.

Напомним, в одесской мэрии назначили главу внутренней политики. Также мы писали, чем запомнился одесситам 2025-й.

Одесса Одесская область увольнение городской совет Новости Одессы кадровые изменения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации