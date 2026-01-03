В Одессе уволили и.о. заместителя мэра Домницака

Одесский городской совет. Фото иллюстативное: Суспільне

В Одессе в конце года произошла кадровая смена в руководстве городского совета. Временно исполняющего обязанности заместителя городского головы Владимира Домницака уволили по соглашению сторон.

Соответствующее распоряжение появилось на сайте Одесского городского совета.

Документ датирован 26 декабря 2025 года, а последним рабочим днем чиновника определен 31 декабря 2025 года.

Владимир Домницак занимал эту должность с 14 ноября 2025 года, то есть проработал в статусе и.о. заместителя мэра полтора месяца. Согласно распоряжению, департамент бухгалтерского учета и отчетности горсовета должен провести с ним полный расчет. В частности, Владимиру Домницаку выплатят денежную компенсацию за пять календарных дней неиспользованного ежегодного отпуска.

Распоряжение подписал и.о. городского головы, секретарь Одесского городского совета Игорь Коваль.

Что известно о Домницаке

Владимир Домницак сменил на посту Валери Силина и был привлечен к координации работы исполнительных органов совета. Во время исполнения обязанностей заместителя мэра он отвечал за текущую организационную деятельность городских департаментов.

Добавим, ранее Домницак работал руководителем аппарата Днепропетровской областной государственной администрации.

Напомним, в одесской мэрии назначили главу внутренней политики.