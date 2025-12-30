Итоги 2025 года в Одессе: скандалы и слом власти

Одесский оперный театр. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Уходящий год стал для Одессы полосой кризисов, которые накладывались один на другой и постепенно ломали привычную систему управления городом. Политические скандалы, трагедии, экологические угрозы и коллапс инфраструктуры, из-за российских обстрелов, в конце года сформировали новую реальность для одесситов.

В последний день года Новини.LIVE вспоминают, чем запомнился одесситам 2025-й.

Уголовные производства

Начало 2025 года прошло без громких кадровых решений, однако стабильности в городской власти не было. В судах и на стадии досудебных расследований оставались уголовные производства в отношении должностных лиц Одесской мэрии, в частности городского головы Геннадия Труханова, а также бывших его заместителей и чиновников, которые фигурировали в делах НАБУ и САП, связанных с земельными решениями и управлением коммунальным имуществом. Речь шла, в частности, о деле "Краян" и расследовании в отношении вероятной преступной организации, в интересах которой принимались решения горсовета.

Одесский городской совет. Фото: Новини.LIVE

Весной и летом 2025 года правоохранительные органы активизировали расследование в отношении должностных лиц Одесского городского совета и руководителей коммунальных предприятий. В фокусе следствия были земельные решения, использование бюджетных средств, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города.

Речь шла об активной фазе ранее открытых уголовных производств, в рамках которых следователи проводили проверки, изымали документацию и анализировали принятые решения.

В этот период следственные действия происходили в таких структурах:

департамент земельных ресурсов;

юридический департамент;

департамент архитектуры и градостроительства;

департамент городского хозяйства.

КП "Городские дороги";

жилищно-коммунальные сервисы (ЖКС);

Убийство Демьяна Ганула

Одним из шокирующих событий этого года стало убийство известного одесского активиста Демьяна Ганула. Произошло это 14 марта 2025 года около 10:30 в центре Одессы, в Приморском районе. Нападение произошло публично, среди белого дня.

Активист получил смертельные огнестрельные ранения и скончался на месте. Это событие вызвало широкий общественный резонанс — в городе проходили акции памяти и звучали требования быстрого и прозрачного расследования.

Тело активиста на месте убийства. Фото: Новини.LIVE

В тот же день правоохранители задержали подозреваемого. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права залога. В сентябре обвинительный акт передали в суд. По состоянию на конец 2025 года судебное разбирательство продолжается, приговора по делу еще не было.

Одесса без воды

Один из самых болезненных бытовых кризисов произошел в первый месяц лета. 12 июня из-за масштабной аварии на магистральном водопроводе без воды остались пригород и три района Одессы — Приморский, Киевский и часть Хаджибейского. Восстановление подачи воды начали постепенно только вечером 13 июня — город фактически прожил без нормального водоснабжения почти двое суток.

Смертельный потоп в Одессе

Одним из самых трагических дней этого года можно считать 30 сентября 2025 года, когда Одессу накрыл аномально сильный ливень. За несколько часов выпало критическое количество осадков, и город оказался под водой. Затопило центральные улицы, спальные районы, подземные переходы и подвалы жилых домов. Машины тонули прямо на проезжей части, движение транспорта было парализовано.

В результате потопа погибли девять человек, еще несколько человек получили травмы. Трагедия обнажила хронические проблемы с ливневой канализацией, которую годами не модернизировали.

Затопленное авто на улице. Фото: Новини.LIVE

После этого правоохранители открыли уголовное производство по факту служебной халатности, повлекшей гибель людей. Следствие проверяет действия действующих на момент происшествия должностных лиц Одесского городского совета и руководителей коммунальных предприятий, ответственных за содержание ливневой инфраструктуры и реагирование на чрезвычайную ситуацию. В деле фигурируют:

заместитель городского головы Валерий Силин,

заместитель мэра Анна Позднякова,

директор КП "Городские дороги" Вадим Тодийчук,

начальник структурного подразделения предприятия Игорь Поштаренко,

главные инженеры Юрий Камышный и Чистяков,

директор департамента городского хозяйства Леонид Гребенюк,

директор департамента муниципальной безопасности Владимир Харищак.

Лишение гражданства Труханова

Самое громкое политическое заявление было сделано 14 октября 2025 года — городской голова Геннадий Труханов потерял должность мэра Одессы. Основанием стал указ Президента Украины о лишении его украинского гражданства на основе материалов СБУ о наличии гражданства Российской Федерации.

Российский паспорт Труханова. Фото: Служба безопасности Украины

Отсутствие украинского гражданства автоматически лишило Труханова права занимать выборную должность. Это решение завершило многолетнюю эпоху руководства городом одним человеком.

После этого секретарь городского совета Игорь Коваль начал исполнять обязанности городского головы.

Одесская городская военная администрация

В октябре же в Одессе создали городскую военную администрацию. Возглавил МВА бригадный генерал Сергей Лысак — опытный государственный деятель и военнослужащий, который до этого времени был главой Днепропетровской региональной военной администрации.

Сергей Лысак во время общения с журналистами. Фото: Новини.LIVE

Формат управления городом кардинально изменился: часть полномочий горсовета ограничили, а ключевые решения начали принимать в условиях чрезвычайного режима.

Новый Устав города

После потери мэра городской совет принял новую редакцию Устава территориальной громады Одессы. Документ:

сузил возможности единоличного влияния городского головы;

усилил роль коллегиальных органов;

закрепил механизмы управления городом в условиях особого режима.

Параллельно началась реорганизация исполнительных органов. Ликвидировали блок советников мэра, сократили или объединили отдельные департаменты и свернули направления, работавшие под старую управленческую модель.

Кадровые чистки в мэрии

Ноябрь 2025 года стал пиком кадровых чисток. Должности оставили или потеряли сразу несколько ключевых фигур мэрии:

Валерий Силин;

Павел Вугельман;

Сергей Коцюба;

Анна Позднякова;

Андрей Зарицкий;

Елена Буйневич;

Александр Липтуга.

Вместе с этим ликвидировали департамент международного сотрудничества, культуры и маркетинга как отдельную структуру. Это означает фактический отказ города от старой модели туристического и имиджевого управления.

Увольнения были не точечными, а системными — старая управленческая команда прекратила существование.

Чрезвычайное положение в городе

Последний месяц 2025 года стал самым сложным. Из-за массивных обстрелов со стороны россиян, город оказался на грани коллапса — без электроэнергии, с перебоями в теплоснабжении, воде, связи и работе транспорта.

В Одессе ввели чрезвычайное положение. Управление перешло в кризисный режим: развернули пункты обогрева, больницы и объекты критической инфраструктуры обеспечивали генераторами, а восстановление электроснабжения длилось несколько суток.

Люди заряжают гаджеты в "Пункте неспособности". Фото: Новини.LIVE

Отдельным тревожным сигналом стала экологическая история в конце месяца. 25 декабря 2025 года в Одесском районе зафиксировали маслянистые пятна. Причиной стало повреждение резервуаров с подсолнечным маслом после российских атак на портовую инфраструктуру, в частности в районе порта "Южный". Часть масла попала в воду и далее в море. Акваторию временно перекрывали боновыми заграждениями и привлекли службы к ликвидации последствий.

Одесские пляжи были в масле, которое принесло море. Десятки птиц погибли, городской зоопарк в срочном порядке открыл пункт приема пострадавших животных. Через несколько дней масла на побережье не стало. Однако размер ущерба нанесенного экологии в результате российской атаки все еще подсчитывается.

