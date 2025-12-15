Суд у Києві залишив нічний арешт віцемерці Одеси Ганні Поздняковій

Ексвіцемерка Одеси Ганна Позднякова. Фото: Новини.LIVE

Київський апеляційний суд не змінив запобіжний захід для Ганни Позднякової. Вона й надалі перебуватиме під нічним домашнім арештом. Суд не погодився з доводами захисту про пом’якшення обмежень. Апеляційна інстанція визнала наявні ризики для слідства.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Запобіжний захід для Позднякової

Апеляційний суд залишив у силі рішення про нічний домашній арешт для віцемерки Одеси Ганни Позднякової. Таким чином, скаргу сторони захисту не задовольнили. Адвокати наполягали, що підозрювана має постійне місце проживання в Одесі, виховує двох дітей і користується довірою громади. Також захист зазначав, що Позднякова нібито бере участь у забезпеченні життєдіяльності міста в умовах воєнного стану.

Суд ці аргументи не прийняв до уваги, зокрема з огляду на те, що Позднякова більше не працює в Одеській міській раді. Колегія дійшла висновку, що ризики залишаються актуальними. Серед них — можливість переховування, знищення або приховування документів, вплив на свідків чи інше перешкоджання досудовому розслідуванню.

В ухвалі також зазначено, що тяжкість інкримінованого правопорушення та дані про особу підозрюваної не дають підстав для пом’якшення запобіжного заходу. Суд окремо наголосив, що навіть належна поведінка на початковому етапі не гарантує, що у разі м’якших обмежень підозрювана надалі виконуватиме всі процесуальні обов’язки.

Що відомо про справу

Колишню заступницю міського голови Одеси Ганну Позднякову, судять у справі про службову недбалість із тяжкими наслідками. Провадження пов’язане з подіями під час сильної негоди та повені в Одесі, 30 вересня, коли через неналежну підготовку та роботу міських і комунальних служб загинули люди. Правоохоронці вважають, що посадовці мерії, зокрема й Позднякова, неналежно виконували свої службові обов’язки, що призвело до тяжких наслідків. Дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, яка спричинила загибель людей. Суд обрав для Позднякової нічний домашній арешт.

Нагадаємо, ми повідомляли, що колишній мер Одеси Геннадій Труханов оскаржував арешт у суді. Також ми писали, що Одеса розрахувалася за скандальрним кредитом.