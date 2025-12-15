Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Суд не пом’якшив запобіжний захід ексвіцемерці Одеси

Суд не пом’якшив запобіжний захід ексвіцемерці Одеси

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 10:26
Суд у Києві залишив нічний арешт віцемерці Одеси Ганні Поздняковій
Ексвіцемерка Одеси Ганна Позднякова. Фото: Новини.LIVE

Київський апеляційний суд не змінив запобіжний захід для Ганни Позднякової. Вона й надалі перебуватиме під нічним домашнім арештом. Суд не погодився з доводами захисту про пом’якшення обмежень. Апеляційна інстанція визнала наявні ризики для слідства.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Запобіжний захід для Позднякової

Апеляційний суд залишив у силі рішення про нічний домашній арешт для віцемерки Одеси Ганни Позднякової. Таким чином, скаргу сторони захисту не задовольнили. Адвокати наполягали, що підозрювана має постійне місце проживання в Одесі, виховує двох дітей і користується довірою громади. Також захист зазначав, що Позднякова нібито бере участь у забезпеченні життєдіяльності міста в умовах воєнного стану.

Суд ці аргументи не прийняв до уваги, зокрема з огляду на те, що Позднякова більше не працює в Одеській міській раді. Колегія дійшла висновку, що ризики залишаються актуальними. Серед них — можливість переховування, знищення або приховування документів, вплив на свідків чи інше перешкоджання досудовому розслідуванню.

В ухвалі також зазначено, що тяжкість інкримінованого правопорушення та дані про особу підозрюваної не дають підстав для пом’якшення запобіжного заходу. Суд окремо наголосив, що навіть належна поведінка на початковому етапі не гарантує, що у разі м’якших обмежень підозрювана надалі виконуватиме всі процесуальні обов’язки.

Що відомо про справу

Колишню заступницю міського голови Одеси Ганну Позднякову, судять у справі про службову недбалість із тяжкими наслідками. Провадження пов’язане з подіями під час сильної негоди та повені в Одесі, 30 вересня, коли через неналежну підготовку та роботу міських і комунальних служб загинули люди. Правоохоронці вважають, що посадовці мерії, зокрема й Позднякова, неналежно виконували свої службові обов’язки, що призвело до тяжких наслідків. Дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, яка спричинила загибель людей. Суд обрав для Позднякової нічний домашній арешт.

Нагадаємо, ми повідомляли, що колишній мер Одеси Геннадій Труханов оскаржував арешт у суді. Також ми писали, що Одеса розрахувалася за скандальрним кредитом.

Одеса суд Одеська область міська рада Новини Одеси арешт
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації