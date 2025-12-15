Суд в Киеве оставил ночной арест вице-мэру Одессы Анне Поздняковой

Экс-вице-мэр Одессы Анна Позднякова. Фото: Новини.LIVE

Киевский апелляционный суд не изменил меру пресечения для Анны Поздняковой. Она и в дальнейшем будет находиться под ночным домашним арестом. Суд не согласился с доводами защиты о смягчении ограничений. Апелляционная инстанция признала имеющиеся риски для следствия.

Мера пресечения для Поздняковой

Апелляционный суд оставил в силе решение о ночном домашнем аресте для вице-мэра Одессы Анны Поздняковой. Таким образом, жалобу стороны защиты не удовлетворили. Адвокаты настаивали, что подозреваемая имеет постоянное место жительства в Одессе, воспитывает двоих детей и пользуется доверием общества. Также защита отмечала, что Позднякова якобы участвует в обеспечении жизнедеятельности города в условиях военного положения.

Суд эти аргументы не принял во внимание, в частности учитывая то, что Позднякова больше не работает в Одесском городском совете. Коллегия пришла к выводу, что риски остаются актуальными. Среди них — возможность сокрытия, уничтожения или сокрытия документов, влияние на свидетелей или иное препятствование досудебному расследованию.

В постановлении также указано, что тяжесть инкриминируемого правонарушения и данные о личности подозреваемой не дают оснований для смягчения меры пресечения. Суд отдельно отметил, что даже надлежащее поведение на начальном этапе не гарантирует, что в случае более мягких ограничений подозреваемая в дальнейшем будет выполнять все процессуальные обязанности.

Что известно о деле

Бывшую заместительницу городского головы Одессы Анну Позднякову, судят по делу о служебной халатности с тяжелыми последствиями. Производство связано с событиями во время сильной непогоды и наводнения в Одессе, 30 сентября, когда из-за ненадлежащей подготовки и работы городских и коммунальных служб погибли люди. Правоохранители считают, что должностные лица мэрии, в том числе и Позднякова, ненадлежащим образом выполняли свои служебные обязанности, что привело к тяжелым последствиям. Действия квалифицированы по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая гибель людей. Суд избрал для Поздняковой ночной домашний арест.

