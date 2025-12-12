Одесса досрочно вернула кредит на 623 млн грн

Одесса рассчиталась по скандальному кредиту — сколько переплатили
Одесса досрочно погасила кредит на 623 миллиона гривен, который городской совет взял осенью на пять лет. Вместе с телом кредита город уже выплатил и проценты.
Об этом стало известно с заседания последней в этом году сессии Одесского городского совета.
Кредит закрыли за несколько месяцев
Депутаты сообщили, что на прошлой неделе Одесса полностью рассчиталась по кредиту в 623 млн грн, который городской совет привлек осенью. Председатель комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Алексей Потапский отметил, что финансовая нагрузка оказалась значительно меньше, чем ожидалось.
"Кредит фактически уже погашен. Расходы на его обслуживание за весь период составили 891 тысячу гривен", — пояснил он.
По его словам, в проекте бюджета на следующий год уже перераспределили средства, которые ранее планировали направить на погашение долга. Часть из них дополнительно перевели в резервный фонд города. Отметим, если бы этот заем не погасили сейчас, то переплата по нему должна была составить 171 млн грн.
Зачем брали кредит
Этот кредит горсовет одобрил в конце лета. Официально средства планировали направить на 70 объектов медицины, образования и соцзащиты, а также на дороги и жилищно-коммунальное хозяйство.
В то же время решение вызвало оживленную критику со стороны отдельных депутатов и общественных деятелей, которые заявляли о возможных политических мотивах привлечения займа и рисках значительной переплаты по процентам. В мэрии эти упреки отрицали, подчеркивая, что кредит имел краткосрочный характер.
Напомним, глава городской военной администрации заявил, что этот кредит был неуместен, поэтому надо погасить его досрочно. Также мы писали, что в Одессе выяснилось, что коммунальщики входят в зиму почти без техники.
