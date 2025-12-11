Одесса недополучила технику для зимы - только три пескоразбрасывателя вместо десяти

Коммунальщики убирают снег. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе выяснилось, что коммунальщики входят в зиму почти без техники. КП "Городские дороги" еще в начале года подало запрос на закупку десяти пескоразбрасывателей, но мэрия согласовала меньшее количество.

Об этом стало известно с заседания постоянной комиссии по вопросам по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Купили три машины вместо десяти

С заседания комиссии стало известно, что коммунальщики еще в начале года просили приобрести десять пескоразбрасывателей. Это базовая техника, которая посыпает дороги солью и песком во время гололеда. Техника изнашивается быстро, и без нее в городе буквально нечем бороться со скользкими улицами. Но предприятию разрешили купить только три.

"Заявки есть, бюджетные запросы все поданы, все были на 10 единиц техники. Нам сказали, что денег нет, извините. Потом сказали давайте 5, потом — 3. Три мы закупили, слава Богу, три было закуплено", — сообщил директор КП Вадим Тодийчук.

Почему не выделили финансирование на технику

Директор КП объяснил, что большинство имеющегося зимнего оборудования исчерпало свой ресурс. Пескоразбрасыватели работают в агрессивной среде, поэтому их срок службы около пяти лет. Часть машин уже неисправна и требует замены.

Нам сказали, что у нас зимы не было. Зачем оно нужно?" — так коммунальщик передал аргументацию бюджетной комиссии.

После этих слов депутаты предложили изменить процедуру закупки для данного КП. Предприятие должно напрямую информировать комиссию обо всех бюджетных запросах и отказах. Это должно предотвратить ситуации, когда критически важная техника не закупается из-за решения финдепартамента.

