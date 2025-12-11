Цены на недвижимость в Одессе растут - свежая статистика

Люди в квартире. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе растут цены на недвижимость, и больше всего это заметно на вторичном рынке. Аналитики связывают скачок стоимости с госпрограммами, переселенцами и общеукраинским трендом ожидания скорого завершения войны.

Такой отчет опубликовало агентство недвижимости ЛУН.

Подорожание квартир в Одессе

По данным сервиса, однокомнатные квартиры за последний год прибавили в цене 19% и стоят в среднем около 45 тысяч долларов. Двухкомнатные подорожали на 18%, а трехкомнатные на 13%. Впрочем, квартиры или дома из известняка на Молдаванке остаются доступнее, чем новый фонд.

При этом за последние полгода в городе зафиксирован лишь 3% роста в долларах.

Ситуация с новостройками

В новом жилье цены меняются по-разному. В эконом-классе за год прирост составляет всего 1%, в бизнес-классе даже минус 7%. Самый стабильный сегмент — "комфорт", где квадрат подорожал на 6%.

Средняя стоимость квадратного метра в Приморском районе держится на уровне 1450 долларов, тогда как в Суворовском — около 790 долларов.

Аренда также дорожает

За полгода аренда однокомнатного жилья в Одессе выросла на 50%. Это связано с увеличением количества переселенцев и трудовых мигрантов. Спрос традиционно самый большой на Таирово и в центре города — здесь цены заметно выше, чем в спальных районах.

