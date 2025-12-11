Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Цены на жилье в Одессе взлетают — что ускорило подорожание

Цены на жилье в Одессе взлетают — что ускорило подорожание

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 12:58
Цены на недвижимость в Одессе растут - свежая статистика
Люди в квартире. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе растут цены на недвижимость, и больше всего это заметно на вторичном рынке. Аналитики связывают скачок стоимости с госпрограммами, переселенцами и общеукраинским трендом ожидания скорого завершения войны.

Такой отчет опубликовало агентство недвижимости ЛУН.

Реклама
Читайте также:

Подорожание квартир в Одессе

По данным сервиса, однокомнатные квартиры за последний год прибавили в цене 19% и стоят в среднем около 45 тысяч долларов. Двухкомнатные подорожали на 18%, а трехкомнатные на 13%. Впрочем, квартиры или дома из известняка на Молдаванке остаются доступнее, чем новый фонд.

При этом за последние полгода в городе зафиксирован лишь 3% роста в долларах.

Ситуация с новостройками

В новом жилье цены меняются по-разному. В эконом-классе за год прирост составляет всего 1%, в бизнес-классе даже минус 7%. Самый стабильный сегмент — "комфорт", где квадрат подорожал на 6%.

Средняя стоимость квадратного метра в Приморском районе держится на уровне 1450 долларов, тогда как в Суворовском — около 790 долларов.

Аренда также дорожает

За полгода аренда однокомнатного жилья в Одессе выросла на 50%. Это связано с увеличением количества переселенцев и трудовых мигрантов. Спрос традиционно самый большой на Таирово и в центре города — здесь цены заметно выше, чем в спальных районах.

Напомним, в центре Одессы в старинной части Молдаванки выставили на продажу двухуровневую квартиру с авторским ремонтом. Также мы писали о квартире рядом с Новым рынком.

Одесса Одесская область аренда Новости Одессы цены квартира
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации