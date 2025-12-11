Ціни на нерухомість в Одесі зростають — свіжа статистика

Люди у квартирі. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі зростають ціни на нерухомість, і найбільше це помітно на вторинному ринку. Аналітики пов’язують стрибок вартості з держпрограмами, переселенцями та загальноукраїнським трендом очікування швидкого завершення війни.

Такий звіт опублікувало агентство нерухомості ЛУН.

Подорожчання квартир в Одесі

За даними сервісу, однокімнатні квартири за останній рік додали в ціні 19% та коштують у середньому близько 45 тисяч доларів. Двокімнатні подорожчали на 18%, а трикімнатні на 13%. Втім, квартири або будинки з вапняку на Молдаванці залишаються доступнішими, ніж новий фонд.

При цьому за останні пів року в місті зафіксовано лише 3% зростання у доларах.

Ситуація з новобудовами

У новому житлі ціни змінюються по-різному. В економкласі за рік приріст становить лише 1%, у бізнес-класі навіть мінус 7%. Найстабільніший сегмент — "комфорт", де квадрат подорожчав на 6%.

Середня вартість квадратного метра в Приморському районі тримається на рівні 1450 доларів, тоді як у Суворовському — близько 790 доларів.

Оренда також дорожчає

За пів року оренда однокімнатного житла в Одесі зросла на 50%. Це пов’язано зі збільшенням кількості переселенців і трудових мігрантів. Попит традиційно найбільший на Таїрово та в центрі міста — тут ціни помітно вищі, ніж у спальних районах.

Нагадаємо, в центрі Одеси у старовинній частині Молдаванки виставили на продаж дворівневу квартиру з авторським ремонтом. Також ми писали про квартиру поруч із Новим ринком.