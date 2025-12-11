Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Ціни на житло в Одесі злітають — що пришвидшило подорожчання

Ціни на житло в Одесі злітають — що пришвидшило подорожчання

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 12:58
Ціни на нерухомість в Одесі зростають — свіжа статистика
Люди у квартирі. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі зростають ціни на нерухомість, і найбільше це помітно на вторинному ринку. Аналітики пов’язують стрибок вартості з держпрограмами, переселенцями та загальноукраїнським трендом очікування швидкого завершення війни.

Такий звіт опублікувало агентство нерухомості ЛУН.

Реклама
Читайте також:

Подорожчання квартир в Одесі

За даними сервісу, однокімнатні квартири за останній рік додали в ціні 19% та коштують у середньому близько 45 тисяч доларів. Двокімнатні подорожчали на 18%, а трикімнатні на 13%. Втім,  квартири або будинки з вапняку на Молдаванці залишаються доступнішими, ніж новий фонд.

При цьому за останні пів року в місті зафіксовано лише 3% зростання у доларах.

Ситуація з новобудовами

У новому житлі ціни змінюються по-різному. В економкласі за рік приріст становить лише 1%, у бізнес-класі навіть мінус 7%. Найстабільніший сегмент — "комфорт", де квадрат подорожчав на 6%.

Середня вартість квадратного метра в Приморському районі тримається на рівні 1450 доларів, тоді як у Суворовському — близько 790 доларів.

Оренда також дорожчає

За пів року оренда однокімнатного житла в Одесі зросла на 50%. Це пов’язано зі збільшенням кількості переселенців і трудових мігрантів. Попит традиційно найбільший на Таїрово та в центрі міста — тут ціни помітно вищі, ніж у спальних районах.

Нагадаємо, в центрі Одеси у старовинній частині Молдаванки виставили на продаж дворівневу квартиру з авторським ремонтом. Також ми писали про квартиру поруч із Новим ринком

Одеса Одеська область оренда Новини Одеси ціни квартира
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації