Квартира біля Нового ринку — що пропонують одеситам за 17 тис. дол.

Квартира біля Нового ринку в Одесі — який вигляд і ціна
В Одесі на провулку Вільгельма Габсбурга виставили на продаж двокімнатну квартиру поруч із Новим ринком. Житло розташоване на першому поверсі історичної "бельгійки" і потребує капітального ремонту.
Таке житло з'явилося на торговому майданчику для продажу нерухомості dom.ria.
Трехкомнатная квартира под капитальный ремонт в районе Нового рынка. Общая площадь 48 м2. Цена 17 000$
Квартира поруч із ринком: деталі пропозиції
Двокімнатне помешкання площею 48,4 кв.м розташоване на першому поверсі чотириповерхового будинку. У квартирі є окремий вхід та фасадні вікна.
Приміщення складається із суміжних кімнат, кухні площею 8,1 кв. м та має стелі чотириметрової висоти. Зараз квартира потребує капітального ремонту з заміною вікон та дверей.
Розташування — одна з головних переваг. У пішій доступності Новий ринок, школа, бювет, Дім клоунів та драмтеатр імені Василька.
Ціна та умови продажу
Актуальна вартість квартири — 17 500 доларів. Зазначимо, що згідно з оголошенням, за останні місяці ціна знижувалася тричі: з 20 000 до нинішнього показника. Комісія агентства становить 1500 доларів, продавці навіть пропонують торг.
