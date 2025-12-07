Квартира біля Нового ринку — що пропонують одеситам за 17 тис. дол.

Люди гуляють в центрі Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі на провулку Вільгельма Габсбурга виставили на продаж двокімнатну квартиру поруч із Новим ринком. Житло розташоване на першому поверсі історичної "бельгійки" і потребує капітального ремонту.

Таке житло з'явилося на торговому майданчику для продажу нерухомості dom.ria.

Реклама

Читайте також:

Квартира поруч із ринком: деталі пропозиції

Двокімнатне помешкання площею 48,4 кв.м розташоване на першому поверсі чотириповерхового будинку. У квартирі є окремий вхід та фасадні вікна.

Приміщення складається із суміжних кімнат, кухні площею 8,1 кв. м та має стелі чотириметрової висоти. Зараз квартира потребує капітального ремонту з заміною вікон та дверей.

Розташування — одна з головних переваг. У пішій доступності Новий ринок, школа, бювет, Дім клоунів та драмтеатр імені Василька.

Ціна та умови продажу

Актуальна вартість квартири — 17 500 доларів. Зазначимо, що згідно з оголошенням, за останні місяці ціна знижувалася тричі: з 20 000 до нинішнього показника. Комісія агентства становить 1500 доларів, продавці навіть пропонують торг.

Нагадаємо, ми розповідали, яким документом власникам підтвердити своє право на нерухомість у 2026 році. Також писали, скільки квадратних метрів має бути на дитину Україні.