Україна
Квартира біля Нового ринку в Одесі — який вигляд і ціна

Квартира біля Нового ринку в Одесі — який вигляд і ціна

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 17:50
Квартира біля Нового ринку — що пропонують одеситам за 17 тис. дол.
Люди гуляють в центрі Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі на провулку Вільгельма Габсбурга виставили на продаж двокімнатну квартиру поруч із Новим ринком. Житло розташоване на першому поверсі історичної "бельгійки" і потребує капітального ремонту.

Таке житло з'явилося на торговому майданчику для продажу нерухомості dom.ria.

Читайте також:
@tatyana_realtor_anslon

Трехкомнатная квартира под капитальный ремонт в районе Нового рынка. Общая площадь 48 м2. Цена 17 000$ @Недвижимость Одесса/риелтор @Недвижимость Одесса/риелтор @Недвижимость Одесса/риелтор #купитьквартируодесса #квартираодессапродам #одессаквартира #риелтородесса #недвижимостьодесса

♬ оригинальный звук - Недвижимость Одесса/риелтор

Квартира поруч із ринком: деталі пропозиції

Двокімнатне помешкання площею 48,4 кв.м розташоване на першому поверсі чотириповерхового будинку. У квартирі є окремий вхід та фасадні вікна.

Приміщення складається із суміжних кімнат, кухні площею 8,1 кв. м та має стелі чотириметрової висоти. Зараз квартира потребує капітального ремонту з заміною вікон та дверей.

Розташування — одна з головних переваг. У пішій доступності Новий ринок, школа, бювет, Дім клоунів та драмтеатр імені Василька. 

Ціна та умови продажу

Актуальна вартість квартири — 17 500 доларів. Зазначимо, що згідно з оголошенням, за останні місяці ціна знижувалася тричі: з 20 000 до нинішнього показника. Комісія агентства становить 1500 доларів, продавці навіть пропонують торг.

Нагадаємо, ми розповідали, яким документом власникам підтвердити своє право на нерухомість у 2026 році. Також писали, скільки квадратних метрів має бути на дитину Україні

Одеса нерухомість Одеська область Новини Одеси продаж квартира
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
