Главная Одесса Квартира возле Нового рынка в Одессе — какой вид и цена

Квартира возле Нового рынка в Одессе — какой вид и цена

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 17:50
Квартира возле Нового рынка - что предлагают одесситам за 17 тыс. долл.
Люди гуляют в центре Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе на переулке Вильгельма Габсбурга выставили на продажу двухкомнатную квартиру рядом с Новым рынком. Жилье расположено на первом этаже исторической "бельгийки" и нуждается в капитальном ремонте.

Такое жилье появилось на торговой площадке для продажи недвижимости dom.ria.

Читайте также:
@tatyana_realtor_anslon

Трехкомнатная квартира под капитальный ремонт в районе Нового рынка. Общая площадь 48 м2. Цена 17 000$ @Недвижимость Одесса/риелтор @Недвижимость Одесса/риелтор @Недвижимость Одесса/риелтор #купитьквартируодесса #квартираодессапродам #одессаквартира #риелтородесса #недвижимостьодесса

♬ оригинальный звук - Недвижимость Одесса/риэлтор

Квартира рядом с рынком: детали предложения

Двухкомнатная квартира площадью 48,4 кв.м расположена на первом этаже четырехэтажного дома. В квартире есть отдельный вход и фасадные окна.

Помещение состоит из смежных комнат, кухни площадью 8,1 кв. м и имеет потолки четырехметровой высоты. Сейчас квартира нуждается в капитальном ремонте с заменой окон и дверей.

Расположение — одно из главных преимуществ. В пешей доступности Новый рынок, школа, бювет, Дом клоунов и драмтеатр имени Василька.

Цена и условия продажи

Актуальная стоимость квартиры — 17 500 долларов. Отметим, что согласно объявлению, за последние месяцы цена снижалась трижды: с 20 000 до нынешнего показателя. Комиссия агентства составляет 1500 долларов, продавцы даже предлагают торг.

Напомним, мы рассказывали, каким документом собственникам подтвердить свое право на недвижимость в 2026 году. Также писали, сколько квадратных метров должно быть на ребенка Украины.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
