Квартира в центре Одессы нежинская двухкомнатная продажа в центре Одессы

Дом в котором продают квартиру. Фото: скриншот из Google Maps

В старинном одесском дворе на улице Нежинской выставили на продажу ухоженную двухкомнатную квартиру. Жилье расположено в доме начала XX века с характерной атмосферой старого центра. Внутри — ремонт, мебель и техника, поэтому заехать можно сразу. Окна выходят на тихую историческую улицу, а толстые стены обеспечивают тишину и тепло.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Реклама

Читайте также:

Что предлагают

На улице Нежинской в Одессе, в доме начала прошлого века, продается двухкомнатная квартира площадью 40 квадратных метров. Дом расположен на втором этаже и имеет отдельный вход из классической одесской арки, из которой открывается вид на уютный дворик с сохранившейся зеленью даже зимой. В доме осталась широкая мраморная лестница, ведущая в квартиру. Камень хорошо сохранился, и именно такие детали создают характер старого фонда, который так ценят в центре города.

Квартира внутренняя, с толстыми стенами и высоким потолком более трех метров - благодаря этому внутри тепло и тихо. В прихожей обустроен вместительный шкаф-купе. Кухня объединена блоком с санузлом. В квартире все работает на электричестве, включая отопление. Поэтому при блэкаутах новым хозяевам надо будет решить вопрос со светом. Ванная комната имеет душевую кабину, а стиральная машина размещена на кухне.

Жилье продается с ремонтом, мебелью и техникой — можно заселяться без дополнительных затрат. Стоимость квартиры составляет 36 000 долларов.

Реакция соцсетей

В соцсетях пользователи отзываются о таких предложениях по-разному. Одни обращают внимание на мраморную лестницу как признак "настоящей одесской классики". Другие же считают, что цена для центра со всеми плюсами и минусами старого фонда все равно высоковата.

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоит элитная квартира на берегу моря в Одессе. А также мы писали, сколько надо заплатить за жилье возле железнодорожного вокзала.