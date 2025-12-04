Квартира у моря с террасой и видом на море: цена

Ж/К в котором продают квартиру. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

На 13-й станции Большого Фонтана выставили на продажу полноценную жилую квартиру с прямым видом на море. Жилье расположено в бизнес-комплексе с охраной и видеонаблюдением. Жилье имеет 60 квадратных метров, качественный ремонт и полностью укомплектовано мебелью и техникой.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Что предлагают

Квартира находится на Фонтанской дороге в комплексе бизнес-класса, который расположен в нескольких шагах от побережья. Территория закрыта, работает круглосуточное видеонаблюдение и профессиональная охрана. Это жилая квартира, а не апартаменты, что важно для покупателей, которые ищут полноценное жилье. Жилье площадью 60 квадратных метров размещено на четвертом этаже восьмиэтажного дома. Планировка включает кухню-студию на 32 квадратных метра с выходом на просторную террасу, отдельную спальню, гардеробную комнату и раздельный санузел. Все помещения в отличном состоянии — выполнен качественный ремонт без необходимости доводить квартиру "до ума".

В квартире остается все, что показано в видеообзоре: мебель, встроенная кухня, варочная поверхность, духовка, холодильник, вытяжка, кондиционер, техника в санузлах. Главное преимущество — открытая терраса с панорамой моря, которую видно как из кухни-гостиной, так и из спальни.

Кроме того, комплекс имеет подземный паркинг. В продаже есть отдельное паркоместо, однако его стоимость не входит в цену квартиры. Рядом — пляжи 12-й и 13-й станций Фонтана, рестораны "Кораблик" и "Риф", а также прямой выход из паркинга на берег. Стоимость квартиры составляет 150 000 долларов.

Реакция соцсетей

В комментариях обсуждение получилось оживленным и противоречивым. Часть пользователей считает цену завышенной для площади и качества ремонта, подчеркивая, что вид квартиры не дотягивает до уровня премиум-класса. Другие критикуют планировку и напоминают о рисках прибрежной зоны. В то же время другие признают, что локация в нескольких метрах от моря и терраса с видом на море - сильные аргументы, которые и формируют такую стоимость.

