Доступная квартира в коммуналке в центре Одессы

Коммуна по цене квартиры в Одессе — какой ожидает сюрприз
В Одессе на легендарной улице Гоголя появилось на продажу необычное жильё, которое сразу вызвало бурные обсуждения в соцсетях. Это двухкомнатная квартира в коммунальном доме, привлекающая покупателей своей ценой и выгодным расположением в самом центре города. Жильё имеет несколько интересных особенностей планировки.
Видео с обзором распространяется в соцсетях.
@lou.keeyan
+38 095 018 08 19 #дерибасовскаяодесса #бюджетка #выгодная цена #центр #бизнес♬ оригинальный звук - joni jo
Что предлагают
Квартира находится на третьем этаже трехэтажного дома. Главная особенность жилья заключается в том, что вход ведет сразу на проходную кухню, которая выполняет функцию прихожей. Далее расположены две комнаты. Санузел (ванная комната и туалет) находится отдельно за стеной и является общим для жителей этажа. У жилья всего два соседа, один из которых не проживает на месте.
Также над квартирой расположена мансарда, которая используется соседом как жилое помещение. Несмотря на особенности с проходной кухней и общим санузлом, двухкомнатная квартира в центре Одессы за 20 000 долларов привлекла значительное внимание как вариант для проживания или инвестиций.
Реакция соцсетей
Объявление о квартире разделило пользователей соцсетей. Одни восхищаются удобным расположением и доступной ценой для такой локации. Другим не понравилась планировка и проходная кухня. Некоторые указывают на потенциальные проблемы с приватностью, но в целом интерес к объявлению высокий.
Напомним, мы сообщали о том, как выгодно продать квартиру через еОселя. Также мы писали, что в Одессе продают квартиру с потайной комнатой.
Читайте Новини.LIVE!