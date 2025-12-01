Видео
Видео

Коммуна по цене квартиры в Одессе — какой ожидает сюрприз

Коммуна по цене квартиры в Одессе — какой ожидает сюрприз

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 12:29
Доступная квартира в коммуналке в центре Одессы
Дом, в котором продают жилье. Фото: скриншот из видео

В Одессе на легендарной улице Гоголя появилось на продажу необычное жильё, которое сразу вызвало бурные обсуждения в соцсетях. Это двухкомнатная квартира в коммунальном доме, привлекающая покупателей своей ценой и выгодным расположением в самом центре города. Жильё имеет несколько интересных особенностей планировки.

Видео с обзором распространяется в соцсетях.

Что предлагают

Что предлагают

Квартира находится на третьем этаже трехэтажного дома. Главная особенность жилья заключается в том, что вход ведет сразу на проходную кухню, которая выполняет функцию прихожей. Далее расположены две комнаты. Санузел (ванная комната и туалет) находится отдельно за стеной и является общим для жителей этажа. У жилья всего два соседа, один из которых не проживает на месте.

Также над квартирой расположена мансарда, которая используется соседом как жилое помещение. Несмотря на особенности с проходной кухней и общим санузлом, двухкомнатная квартира в центре Одессы за 20 000 долларов привлекла значительное внимание как вариант для проживания или инвестиций.

Реакция соцсетей

Объявление о квартире разделило пользователей соцсетей. Одни восхищаются удобным расположением и доступной ценой для такой локации. Другим не понравилась планировка и проходная кухня. Некоторые указывают на потенциальные проблемы с приватностью, но в целом интерес к объявлению высокий.

Напомним, мы сообщали о том, как выгодно продать квартиру через еОселя. Также мы писали, что в Одессе продают квартиру с потайной комнатой.

